Η ειρήνη στη Γάζα παραμένει «αίνιγμα» - Το Ισραήλ δυναμιτίζει τη συμφωνία

Οι νέες δολοφονίες Παλαιστινίων και το τελεσίγραφο στα Ηνωμένα Έθνη από το Ισραήλ, εκτός του ότι αποτελούν επίσημα τεκμήρια διάπραξης εγκλημάτων πολέμου, θέτουν σε κίνδυνο την εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας • Η Χαμάς παρέδωσε, όπως είχε συμφωνηθεί, τα λείψανα τεσσάρων Ισραηλινών στον Ερυθρό Σταυρό.

Μόλις ένα 24ωρο έχει περάσει από την - όπως χαρακτηρίστηκε - ιστορική συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή, αλλά η κατάσταση παραμένει μετέωρη, διότι με το «καλημέρα» το Ισραήλ παραβίασε τη συμφωνία, όπως έχει κάνει βέβαια και στο παρελθόν, ενώ η επιστροφή των ισραηλινών σορών βρίσκεται σε εξέλιξη και τα επόμενα βήματα αγκουμπάνε σε δύσβατα και λεπτέπίλεπτα μονοπάτια.

Αυτή την στιγμή, ο ισραηλινός στρατός ενημερώθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό, πως ο ανθρωπιστικός οργανισμός παρέλαβε από τη Χαμάς τα λείψανα τεσσάρων Ισραηλινών, τα οποία και θα επιστρέψουν στο Ισραήλ, έτσι όπως είχε συμφωνηθεί.

Η Χαμάς απελευθέρωσε τη Δευτέρα 20 εν ζωή ομήρους και παρέδωσε τα λείψανα τεσσάρων άλλων. Πλέον, με την τελευταία παράδοση εκκρεμεί η επιστροφή των λειψάνων ακόμη 20 Ισραηλινών.

Παραδοχή εγκλήματος πολέμου

Ενημερώνοντας επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη ότι θα περιορίσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα (300 φορτηγά την ημέρα) για να ασκήσει πίεση στη Χαμάς ώστε να εντοπίσει και να παραδώσει τα σώματα των δολοφονημένων αιχμαλώτων, το Ισραήλ παραδέχθηκε ανοιχτά, επίσημα και κυνικά ότι χρησιμοποιεί την ανθρωπιστική βοήθεια ως όπλο — έναν ισχυρισμό που μέχρι πρότινος αρνιόταν κατηγορηματικά.

Ο Νετανιάχου και ο πρώην υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένης της πρόκλησης τεχνητού λιμού ως όπλο.

Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια, το Ισραήλ προωθούσε ψευδείς ισχυρισμούς για να αρνηθεί τις κατηγορίες, όπως αβάσιμους ισχυρισμούς ότι η Χαμάς κλέβει τη ανθρωπιστική βοήθεια και τον ατεκμηρίωτο ισχυρισμό ότι οι υπηρεσίες του ΟΗΕ δεν την διανέμουν σωστά.

Η σημερινή ειδοποίηση προς τα Ηνωμένα Έθνη φαίνεται να αποτελεί παραδοχή της χρήσης της ανθρωπιστικής βοήθειας για στρατιωτικούς και πολιτικούς σκοπούς.

«Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρόκειται για επιστολή που στάλθηκε στα Ηνωμένα Έθνη και δηλώνει ξεκάθαρα και εγγράφως ότι πρόκειται να περιορίσουν την ποσότητα της βοήθειας», σχολιάζει ο Γκάμπριελ Ελισόντο του Al Jazeera.

Απειλές Τραμπ, εκκλήσεις ΟΗΕ

Ενώ το Ισραήλ δολοφόνησε 9 Παλαιστίνιους λίγες ώρες μετά την κατάπαυση του πυρός, ο Τραμπ δεν βρήκε μια κουβέντα για να καταδικάσει την κατάφορη παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραηλ, επιλέγοντας να εθελοτυφλήσει και να κουνήσει το δάχτυλο στη Χαμάς.

«Εάν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι, θα τους αφοπλίσουμε εμείς», περιορίστηκε να αναφέρει για τη Χαμάς ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στον απόηχο του τελεσίγραφου του Ισραήλ, το οποίο δυναμιτίζει την εκεχειρία, ο ΟΗΕ απεύθυνε έκκληση πως απαιτείται να γίνουν πολύ περισσότερα για τους εξαθλιωμένους Παλαιστίνους.

«Χιλιάδες τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν παραδοθεί και ο ΠΟΥ μπόρεσε να στείλει ομάδες σε αρκετά νοσοκομεία για να μεταφέρουν προμήθειες, όμως πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα» αναφέρεται στην ανακοίνωση και προστίθεται «για να συμβεί αυτό πρέπει να ανοιχτούν ακόμη περισσότερα περάσματα, αλλά και η είσοδος καυσίμων να είναι συνεχής. Απαιτούνται εγγυήσεις ασφάλειας για τις αποστολές, ανακατασκευή βασικών υποδομών και βοήθεια προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις».