Πώς απαντά η Χαμάς στην πίεση από Ισραήλ και Τραμπ

Ακροβατεί η εκεχειρία • Το Τελ Αβίβ έσπευσε να την παραβιάζει, κατηγορώντας το ισλαμιστικό κίνημα • Παρέμβαση και από τον Αμερικανό πρόεδρο

Σημαντικές δυσκολίες με το «καλημέρα» καταγράφονται στην διατήρηση της κατάπαυσης πυρός, την οποία και παραβίασε σήμερα το Ισραήλ, καταγγέλλοντας, παράλληλα, τη Χαμάς πως έπραξε το ίδιο.

Μετά τις ανακοινώσεις πως δεν θα ανοίξει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα και θα μειωθεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, το ισλαμιστικό κίνημα ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει σήμερα το βράδυ τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων.

Το Ισραήλ είχε κατηγορήσει τη Χαμάς πως δεν τηρεί τους όρους, καθώς είχε παραδώσει μόλις τέσσερις σορούς, όμως η οργάνωση, όπως και ο Ερυθρός Σταυρός είχαν ήδη ενημερώσει πως δεν είναι τόσο απλό ζήτημα ο εντοπισμός των νεκρών και ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

Η δεύτερη φάση ξεκινά τώρα

Δίπλα στο Ισραήλ, όπως πάντα, ο Αμερικανός πρόεδρος, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρά σε ανάρτηση στο Truth Social σημειώνοντας ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός εμφανίζονται σκοτεινές.

Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

Καθυστερήσεων συνέχεια

Το Ισραήλ δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι θα επιτρέπει την είσοδο μόνο 300 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια --το ήμισυ του αριθμού που συμφωνήθηκε-- στη Γάζα από αύριο, Τετάρτη, και ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος καυσίμων ή φυσικού αερίου στον θύλακα, εκτός από ειδικές ανάγκες που αφορούν τις υποδομές ανθρωπιστικού τομέα, σύμφωνα με σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters και επιβεβαίωσε ο ΟΗΕ.

Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στη Γάζα, επιβεβαίωσε ότι ο ΟΗΕ έλαβε το σημείωμα από την COGAT, την υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει την είσοδο της βοήθειας στη Γάζα.

Η COGAT είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι ανέμενε την είσοδο περίπου 600 φορτηγών στη Γάζα ημερησίως κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Το σημείωμα της COGAT αναφέρει ότι οι περιορισμοί ελήφθησαν γιατί «η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία σε σχέση με την παράδοση των σορών ομήρων» στο Ισραήλ.