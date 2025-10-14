«Σύννεφα» πάνω από τη Γάζα - Το Ισραήλ δεν ανοίγει τη Ράφα, μειώνει την βοήθεια

Επιστροφή στη βία και τις απειλές από το Τελ Αβίβ • Τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι νεκροί εν μέσω κατάπαυσης πυρός.

Στην προσφιλή του τακτική της βίας και των πιέσεων επιστρέφει το Ισραήλ, το οποίο ανακοίνωσε ότι δεν θα ανοίξει ακόμη το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, το οποίο θα παραμείνει κλειστό έως αύριο, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει η απαιτούμενη αύξηση στην προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας για τον χειμαζόμενο παλαιστινιακό λαό.

Με πρόφαση την μη επιστροφή των σορών των ομήρων, το Τελ Αβίβ σπεύσει να κατηγορήσει τη Χαμάς για παραβίαση των όρων της εκεχειρίας και να επανέλθει σε ενέργειες συλλογικής τιμωρίας.

Η ισλαμιστική οργάνωση, πάντως, έχει ήδη ενημερώσει ότι η ανάκτηση των πτωμάτων ορισμένων νεκρών ομήρων μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, καθώς δεν είναι γνωστά όλα τα σημεία ταφής εν μέσω των εκτεταμένων ερειπίων της Γάζας.

Το ίδιο ανέφερε και ο Κρίστιαν Κάρντον, εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, σημειώνοντας ότι μπορεί να χρειαστούν ακόμη και εβδομάδες.

Μόνο τα λείψανα τεσσάρων ομήρων έχουν επιστρέψει μέχρι τώρα στο Ισραήλ, με τα πτώματα τουλάχιστον άλλων 20 να μην έχουν εντοπιστεί ακόμη. Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποτίθεται ότι θα παραδώσει απροσδιόριστο αριθμό σορών Παλαιστινίων.

Χτυπήματα με νεκρούς από τον IDF

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας, καθώς ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε χτυπήματα στα ανατολικά της πόλης της Γάζας, αλλά και επιδρομή με drone στην Χαν Γιουνίς.

Ο IDF, μάλιστα, επιβεβαίωσε τις επιθέσεις υποστηρίζοντας ότι στόχευσε σε άτομα που πέρασαν την συμφωνημένη ουδέτερη ζώνη. Δεν έκανε, όμως, κανένα σχόλιο για την επίθεση στη Χαν Γιουνίας.

Η Χαμάς καταδίκασε το γεγονός σημειώνοντας «η δολοφονία αρκετών κατοίκων της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό είναι ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχειρίας» και καλώντας τον διεθνή παράγοντα να αναγκάσει το Ισραήλ να λογοδοτήσει και να μείνει πιστό στις δεσμεύσεις του για την κατάπαυση πυρός.

Στη Γάζα τα πτώματα 45 Παλαιστινίων κρατουμένων

Σήμερα έγινε και η πρώτη επιστροφή νεκρών Παλαιστινίων που κρατούνταν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες στο Ισραήλ.

Όπως επιβεβαίωσε ο Ερυθρός Σταυρός τα πτώματα 45 ατόμων επέστρεψαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Σημειώνεται ότι χθες περίπου 2.000 ζωντανοί κρατούμενοι και απαχθέντες από το Ισραήλ επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

Αναφορές για συγκρούσεις και εκτελέσεις στη Γάζα

Μέσα σε αυτό το κλίμα ισραηλινά ΜΜΕ μεταφέρουν πληροφορίες πως έχουν σημειωθεί συγκρούσεις εντός της Γάζας μεταξύ μαχητών της Χαμάς και άλλων ισχυρών φατριών της περιοχής.

Παράλληλα, βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να καταγράφουν δημόσιες εκτελέσεις συνεργατών των ισραηλινών δυνάμεων από την ισλαμιστική οργάνωσγη.