Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
Ap Photo
Ap Photo

Υπογράφηκε η ιστορική συμφωνία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Ανοίγει μια νέα σελίδα στη Μέση Ανατολή.

Παρουσία μιας σειράς ηγετών από όλο τον κόσμο, υπεγράφη σήμερα στις 19:30 (ώρα Ελλάδος) στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου η συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή, σηματοδοτώντας μια ιστορική μέρα, τουλάχιστον σε συμβολικό επίπεδο, καθώς παραμένει άγνωστο το πως θα εξελιχθεί η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Ερντογάν, τον Αλ Σίσι, τον Αμπντάλα και τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Ο Νετανιάχου δεν παρευρέθηκε παρά την πρόσκληση από τον Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ μίλησε στην Κνεσέτ δίνοντας ακόμη μια παράσταση, από αυτές που μας έχει συνηθίσει, ενώ την ίδια στιγμή βρισκόταν σε εξέλιξη η ανταλλαγή ομήρων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η ανταλλαγή αιχμαλώτων ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τη Χαμάς να παραδίδει τους τελευταίους 20 εν ζωή Ισραηλινούς ομήρους και το Ισραήλ να απελευθερώνει λίγες ώρες αργότερα 1.968 Παλαιστίνιους που κρατούνταν στις φυλακές.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο αλ Σίσι κάλεσε στο βήμα τον Τραμπ, τον οποίο εκθείασε για την συμφωνία που επετεύχθη.

Ap Photo

Τραμπ: Ξέρουμε να χτίζουμε

Ο Τραμπ αφού ευχαρίστησε τους πάντες για την επίτευξη της εκεχειρίας, ανέφερε πως «κανείς δεν πίστευε ότι θα φτάναμε σε αυτή την ιστορική συμφωνία» και πως πλέον τα δύσκολα τελείωσαν και ότι τα εύκολα έρχονται, αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως «μετά από τόσο καιρό αιματοχυσίας, πλέον εισέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια.... οι όμηροι επέστρεψαν».

Τώρα, πλέον, όπως τόνισε, ξεκινάει το «εύκολο» κομμάτι της συμφωνίας, αυτό της ανοικοδόμησης.

«Ξέρουμε να χτίζουμε», ανέφερε ο Τραμπ.

