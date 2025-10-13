«Μπίμπι θα σε θυμούνται για πολλά χρόνια» - Προκλητικό σόου Τραμπ στην Κνεσέτ

Ολοκληρώθηκε η απελευθέρωση των 20 Ισραηλινών ομήρων, σε εξέλιξη η απελευθέρωση 2.000 Παλαιστινίων • Κλίμα γιορτής και χαράς στη Γάζα και το Ισραήλ • Αποθέωση Τραμπ στην Κνεσέτ • Ζήτησε από τον πρόεδρο του Ισραήλ να δώσει αμνηστία στον Νετανιάχου • «Αυτό που θα κάνουμε θα είναι κάτι εντυπωσιακό Μπίμπι»

Την «ιστορική αυγή μίας νέας Μέσης Ανατολής», ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Κνεσέτ ξεκινώντας την ομιλία του που διακόπηκε από διαμαρτυρίες ισραηλινού βουλευτή που ζήτησε την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τους μεσολαβητές του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου για τη βοήθειά τους στην επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς χαιρετίζοντας έναν «απίστευτο θρίαμβο για το Ισραήλ και τον κόσμο».

Επανέλαβε το γνωστό fake news του πως «έχει τερματίσει οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες» και αυτοθαυμάστηκε για το τέλος του αιματηρού πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο του Ισραήλ να δώσει αμνηστία στον Νετανιάχου για τις κατηγορίες περί διαφθοράς, σε μία ευθεία παρέμβαση στο εσωτερικό της χώρας.

⇒Δείτε LIVE τα γεγονότα όπως τα κάλυψε η EFSYN

«Επιτρέψτε μου να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου για όλους εκείνους από τις χώρες του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου που συνεργάσθηκαν για να πιέσουν τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους και να τους στείλει στα σπίτια τους». «Δεχτήκαμε πολλή βοήθεια, βοήθεια από πολλούς ανθρώπους που ούτε που σας περνούν από το μυαλό και θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά γι' αυτό. Είναι απίστευτος θρίαμβος για το Ισραήλ και τον κόσμο να έχεις όλες αυτές τις χώρες να εργάζονται μαζί ως εταίροι στην ειρήνη».

«Για γενιές μετά από σήμερα, αυτό θα μείνει στη μνήμη ως η στιγμή που όλα άρχισαν να αλλάζουν και να αλλάζουν πάρα πολύ προς το καλύτερο», είπε. «Είμαι ο τύπος που το 'χει να σταματάει πολέμους... οι όμηροι επέστρεψαν, αισθάνομαι πολύ καλά που το λέω αυτό», είπε.

«Το Ισραήλ έγινε ισχυρό και δυνατό και αυτό οδήγησε στην ειρήνη ... Είναι μια πολύ συναρπαστική στιγμή για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή... Είναι το τέλος ενός μακρού και οδυνηρού εφιάλτη για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, αλλά και πολλούς άλλους ... Οι δυνάμεις του χάους που μάστιζαν την περιοχή ηττήθηκαν τελικά», είπε κηρύσσοντας το «τέλος» του «αντισημιτισμού και του τζιχαντισμού» στη Μέση Ανατολή και καλώντας τους Παλαιστίνιους «να γυρίσουν μια και καλή την πλάτη στην τρομοκρατία».

«Είσαι πολύ δημοφιλής άνθρωπος. Ξέρεις γιατί; Επειδή ξέρεις πώς να κερδίζεις»

«Δεν βρίσκεσαι πια σε πόλεμο Μπίμπι, μπορείς να είσαι ευγενικότερος», είπε απευθυνόμενος στον Νετανιάχου. Και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ του ζήτησε να απονείμει χάρη στον ισραηλινό πρωθυπουργό, καθώς η δίωξή του με τις κατηγορίες περί διαφθοράς κρέμεται ως δαμόκλεια σπάθη επάνω από το κεφάλι του.

Ακόμη και η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι ήρθε η ώρα για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος χωρίς την αρπάγη του εξτρεμισμού. «Θα μου κάνετε όλοι χάρη αν ενταχθείτε στις συμφωνίες του Αβραάμ», είπε απευθυνόμενος στις αραβικές χώρες.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης από το βήμα της Κνεσέτ ότι θα ήταν «καταπληκτικό» πράγμα η ειρήνευση με το Ιράν, λίγους μήνες αφού έδωσε την υποστήριξή του στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Σύμφωνα με τη γνώμη των πάντων ... δέχτηκαν ένα μεγάλο χτύπημα, όχι; Από τη μια πλευρά, από την άλλη, και θα ήταν καταπληκτικό αν μπορούσαμε να κάνουμε συμφωνία μαζί τους. Θα σας άρεσε αυτό; θα ήταν καλό πράγμα; Γιατί κατά την γνώμη μου το θέλουν, είναι κουρασμένοι», πρόσθεσε.

«Είμαστε έτοιμοι για μία συμφωνία όταν θα είστε έτοιμοι κι εσείς», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στην Τεχεράνη.

Απευθυνόμενος στον Νετανιάχου είπε: «Είσαι πολύ δημοφιλής άνθρωπος. Ξέρεις γιατί; Επειδή ξέρεις πώς να κερδίζεις». «Πιστεύω ότι θα υπάρξει ανοικοδόμηση της Γάζας. Αυτό που θα κάνουμε θα είναι κάτι εντυπωσιακό Μπίμπι. Πραγματικά πολλά χρήματα που οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν καν να διανοηθούν», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν πρέπει να είστε αντίπαλοι, αλλά εταίροι, ίσως και φίλοι. Είναι σημαντικό αυτό», πρόσθεσε ο Τραμπ μιλώντας για το Ισραήλ και τις σχέσεις με τους Παλαιστίνιους.