Απελευθερώθηκαν και οι Παλαιστίνιοι όμηροι - Τα βλέμματα στην Αίγυπτο

Επέστρεψαν και οι 1.968 Παλαιστίνιοι • Υπογράφεται αυτή την στιγμή η συμφωνία Ειρήνης στην Αίγυπτο.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκατέρωθεν ανταλλαγή ομήρων μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, καθώς μετά την απελευθέρωση των 20 Ισραηλινών ομήρων, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως αφέθηκαν ελεύθεροι 1.968 Παλαιστίνιοι.

Μεταξύ των απελευθερωμένων Παλαιστινίων περιλαμβάνονται περίπου 1.700 άτομα που συνελήφθησαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας και κρατούνταν χωρίς απαγγελία κατηγοριών, καθώς και 250 κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές. Τα νέα της απελευθέρωσης ήταν πικρόγλυκα για ορισμένους συγγενείς, καθώς 154 από τους απελευθερωθέντες θα εξοριστούν, μεταδίδει το Al Jazeera.

Buses carrying dozens of freed Palestinian prisoners arrived in the West Bank and in the Gaza Strip, the Hamas-run Prisoners Office said. Israel is freeing more than 1,900 prisoners as part of the ceasefire deal. pic.twitter.com/3hQfbEGbGD — The Associated Press (@AP) October 13, 2025

«Μας βασάνιζαν»

Στη Χαν Γιούνις, βίντεο δείχνει δεκάδες απελευθερωμένους Παλαιστίνιους να αποβιβάζονται από λεωφορεία κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ, περιτριγυρισμένοι από πολίτες που πανηγύριζαν.

«Ιατρικές ομάδες βρίσκονται σε επιφυλακή στο νοσοκομείο για να εξετάσουν τους απελευθερωθέντες, μετά από χρόνια σκληρών και εξευτελιστικών συνθηκών στις ισραηλινές φυλακές», μετέδωσε ο ανταποκριτής του Al Jazeera.

Ένας από τους απελευθερωθέντες, ο Σάντι Αμπού Σιντ, δήλωσε ότι υπέστη χρόνια κακοποίηση από τις ισραηλινές αρχές: «Πεινούσα τα τελευταία δύο χρόνια», είπε. «Ορκίζομαι στον Θεό, δεν μας έδιναν φαγητό. Μας κρατούσαν γυμνούς. Μας χτυπούσαν ενώ ήμασταν γυμνοί, μέρα και νύχτα. Μας βασάνιζαν».

«Ο πόλεμος τελείωσε»

Παρά τα ερωτήματα για το μέλλον της Γάζας και τον ρόλο της Χαμάς, η ανταλλαγή έχει αναζωπυρώσει τις ελπίδες για τερματισμό του καταστροφικού πολέμου, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 67.806 ανθρώπους στη Γάζα.

Η εκεχειρία αναμένεται επίσης να επιτρέψει την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς οι περισσότεροι από τα δύο εκατομμύρια κατοίκων της Γάζας αντιμετωπίζουν λιμό και εξαθλίωση.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετέβη στο Ισραήλ για να απευθυνθεί στην Κνεσέτ, πριν από διεθνή σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο, την οποία πρόκειται να συμπροεδρεύσει με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ ελ-Σίσι.

Κατά την ομιλία του στο κοινοβούλιο, ο Τραμπ ανακοίνωσε την «ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής» και απέδωσε εύσημα σε Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες για τη συμβολή τους στην απελευθέρωση των ομήρων.

«Ο πόλεμος τελείωσε», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Αναφέρθηκε επίσης στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ως έναν από τους «μεγαλύτερους ηγέτες εν καιρώ πολέμου» του Ισραήλ, ενώ απηύθυνε έκκληση στον πρόεδρο του Ισραήλ να τον αμνηστεύσει για τις κατηγορίες περί διαφθοράς.

Χωρίς να αναφερθεί στην παλαιστινιακή επιδίωξη για αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση, ο Τραμπ προέτρεψε τους Παλαιστινίους να επικεντρωθούν στην ανοικοδόμηση, κάτι που υποσχέθηκε να υποστηρίξει.

«Ύστερα από τρομερό πόνο και απώλειες, τώρα είναι η ώρα να οικοδομήσουν τον λαό τους, αντί να προσπαθούν να γκρεμίσουν το Ισραήλ», είπε.