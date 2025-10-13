Ο δρόμος για την ειρήνη στη Γάζα δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα • Τι και αν ο Τραμπ λέει πως τα δύσκολα έχουν παρέλθει, οι εκκρεμότητες τον διαψεύδουν.

Η σημερινή μέρα θα μείνει σίγουρα στην ιστορία της Μέσης Ανατολής, αλλά ο τρόπος που θα μνημονευθεί θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από τα επόμενα βήματα σε έναν δρόμο γεμάτο αγκάθια.

Η ανταλλαγή των ομήρων και η είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελεί μόνο την αρχή του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ και τα δυσκολότερα έπονται, παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι τα δύσκολα έχουν παρέλθει και πλέον έχουν μείνει μόνο εύκολες διαδικασίες, όπως η ανοικοδόμηση της Γάζας.

Διαπραγματεύσεις για τα επόμενα βήματα

Το Ισραήλ και η Χαμάς δεν εμπιστεύονται το ένα το άλλο, και χρειάστηκαν πολλές αποτυχημένες, έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, για να επιτευχθεί η εκεχειρία, με την Αίγυπτο και το Κατάρ να διαμεσολαβούν.

Οι αρχικές φάσεις της συμφωνίας προέβλεπαν:

την απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς, ζωντανών και νεκρών·

την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ·

μαζική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα·

και μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τις κύριες πόλεις της Γάζας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι κρίσιμο το Ισραήλ και η Χαμάς να εφαρμόσουν πλήρως την πρώτη φάση της συμφωνίας, ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, όλοι οι ζωντανοί όμηροι είχαν επιστρέψει στο Ισραήλ, αλλά οι σοροί των νεκρών επέστρεφαν με αργούς ρυθμούς.

Οι επόμενες φάσεις της συμφωνίας θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πιο δύσκολα ζητήματα, όπως:

τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο,

την απαίτηση του Ισραήλ να αφοπλιστεί η Χαμάς —κάτι που η οργάνωση απορρίπτει—,

και τα παλαιστινιακά αιτήματα για ανεξάρτητο κράτος —που η τρέχουσα ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει.

Οι διαπραγματεύσεις για αυτά τα θέματα μπορεί να καταρρεύσουν και το Ισραήλ έχει υπονοήσει ότι μπορεί να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του.

Το σχέδιο Τραμπ και οι μελλοντικές προκλήσεις

Το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου προβλέπει επίσης ότι περιφερειακοί και διεθνείς εταίροι θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός νέου παλαιστινιακού σώματος ασφαλείας.

Η ανοικοδόμηση θα αποτελέσει επίσης μεγάλη πρόκληση. Η Παγκόσμια Τράπεζα, σε συνδυασμό με ένα μεταπολεμικό σχέδιο που πρότεινε η Αίγυπτος, εκτιμούν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 53 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανασυγκρότηση της κατεστραμμένης Γάζας. Η Αίγυπτος σχεδιάζει να φιλοξενήσει μελλοντικά διάσκεψη για την ανοικοδόμηση.

Θα αφοπλιστεί η Χαμάς;

Ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα είναι η απαίτηση του Ισραήλ να αφοπλιστεί πλήρως η εξασθενημένη έως και ανύπαρκτη Χαμάς. Η οργάνωση το αρνείται και απαιτεί πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός έχει αποσυρθεί από τη Γάζα, τη Χαν Γιουνίς και άλλες περιοχές, αλλά εξακολουθεί να ελέγχει περίπου 53% της περιοχής, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Στρατεύματα παραμένουν στη Ράφα, σε βόρειες περιοχές και κατά μήκος της συνοριογραμμής με το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε την Παρασκευή: «Σφίγγουμε τη θηλιά γύρω από τη Χαμάς από όλες τις πλευρές»

και υποσχέθηκε ότι η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί μετά την έγκριση του ειρηνευτικού σχεδίου από την ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία το ενέκρινε λίγες ώρες αργότερα.

«Η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Αν αυτό μπορεί να γίνει με τον εύκολο τρόπο, ακόμα καλύτερα. Αν όχι, θα γίνει με τον δύσκολο», δήλωσε ο Νετανιάχου στους δημοσιογράφους.

Ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα;

Το Ισραήλ και η Χαμάς δεν έχουν συμφωνήσει για τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό σχέδιο, διεθνής οργανισμός θα διοικεί προσωρινά τη Γάζα, επιβλέποντας Παλαιστίνιους τεχνοκράτες που θα διαχειρίζονται τις καθημερινές υποθέσεις. Η Χαμάς και άλλες οργανώσεις δεν θα έχουν ρόλο στη διακυβέρνηση.

Το σχέδιο προβλέπει μακροπρόθεσμα κάποιον ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς —κάτι που ο Νετανιάχου παραδοσιακά απορρίπτει. Ωστόσο, η Αρχή θα πρέπει πρώτα να περάσει από εκτενή μεταρρύθμιση και δεν έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα για αυτό.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι η διακυβέρνηση της Γάζας πρέπει να καθοριστεί από τους Παλαιστινίους.

Η συμφωνία αναγνωρίζει επίσης ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος ως «την επιδίωξη του παλαιστινιακού λαού», αλλά παραμένει αβέβαιο εάν ή πότε θα ξεκινήσουν σχετικές συζητήσεις, με τον Νετανιάχου να έχει επαναλάβει ότι δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Διεθνής δύναμη ασφαλείας

Το σχέδιο προβλέπει διεθνή δύναμη ασφαλείας υπό την ηγεσία αραβικών χωρών στη Γάζα, σε συνεργασία με Παλαιστίνιους αστυνομικούς εκπαιδευμένους από την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Καθώς αναπτύσσεται αυτή η δύναμη, οι Ισραηλινοί θα αποχωρούν από επιπλέον περιοχές.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η διεθνής δύναμη θα συνεργάζεται με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για την ασφάλεια των συνοριακών περιοχών, μαζί με τις νεοεκπαιδευμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπάντρ Αμπντελάτι, δήλωσε ότι η διεθνής δύναμη χρειάζεται την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Περίπου 200 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται ήδη στο Ισραήλ για να επιβλέπουν την εκεχειρία και τα αρχικά στάδια του ειρηνευτικού σχεδίου. Αναμένεται να εκτελέσουν αυτό το έργο σε συνεργασία με εταίρους από άλλες χώρες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα.