Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητάει περισσότερα, αλλά ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς

«Η Χαμάς θα αφοπλιστεί» ακόμη και με τη βία διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ το Ισραήλ βάζει εμπόδια στη συμφωνία • Έκκληση από τον ΟΗΕ για ανθρωπιστική βοήθεια

«Εάν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι, θα τους αφοπλίσουμε εμείς». Αυτά ήταν τα λόγια του Αμερικανού προέδρου, στο περιθώριο της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Αργεντινής στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην άσκηση πίεσης προς το ισλαμικό κίνημα, τονίζοντας ότι ο αφοπλισμός του θα γίνει «γρήγορα και ενδεχομένως βίαια», χωρίς, πάντως, να δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα για αυτό.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος έφτιαξε, μάλιστα, κι έναν δικό του διάλογο σχετικά με τις συζητήσεις, λέγοντας ότι «έχω μιλήσει με τη Χαμάς και τους είπα "θα αφοπλιστείτε, έτσι;" κι εκείνοι μου απάντησαν "μάλιστα κύριε, θα αφοπλιστούμε". Αυτό μου είπαν. Θα αφοπλίσουν τους εαυτούς τους ή θα τους αφοπλίσουμε εμείς».

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι ο Τραμπ εμφανίζεται να στηρίζει τη βία που φέρεται να ξέσπασε στη Γάζα, με τη Χαμάς να εκτελεί άτομα που κατηγορήθηκαν ως συνεργάτες του Ισραήλ.

Οι εκτελέσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν, σήμερα, ως επίδειξη δύναμης της Χαμάς και ανάκτηση ελέγχου στη Γάζα, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «σκότωσαν μερικές συμμορίες που ήταν πολύ επικίνδυνες. Τους εξολόθρευσαν και αυτό δεν με ένοιαξε και πολύ να σας πω την αλήθεια. Είναι εντάξει».

Πρέπει να γίνουν περισσότερα

Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν βρήκε καμία λέξη καταδίκης για το Ισραήλ που παραβίασε σήμερα την εκεχειρία και, πρακτικά, έσφιξε εκ νέου την κάνουλα εισδοχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας.

Ήδη ο ΟΗΕ απεύθυνε έκκληση πως απαιτείται να γίνουν πολύ περισσότερα για τους εξαθλιωμένους Παλαιστίνους.

«Χιλιάδες τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν παραδοθεί και ο ΠΟΥ μπόρεσε να στείλει ομάδες σε αρκετά νοσοκομεία για να μεταφέρουν προμήθειες, όμως πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα» αναφέρεται στην ανακοίνωση και προστίθεται «για να συμβεί αυτό πρέπει να ανοιχτούν ακόμη περισσότερα περάσματα, αλλά και η είσοδος καυσίμων να είναι συνεχής. Απαιτούνται εγγυήσεις ασφάλειας για τις αποστολές, ανακατασκευή βασικών υποδομών και βοήθεια προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις».