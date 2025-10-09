Χαμόγελα και φόβος στην πολύπαθη Γάζα: Οι γενοκτονικές πληγές σε νούμερα

Ανακούφιση και βαρύς πόνος • Τα «μαύρα» νούμερα του γενοκτονικού πολέμου που διεξήγαγε το Ισραήλ • Η ελληνική κυβέρνηση «δεμένη στο άρμα» του Ισραήλ ακόμη και τώρα...

Ανάμεικτα τα συναισθήματα στην πολύπαθη Γάζα. Ανακούφιση και ελπίδα από το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, αλλά και καχυποψία για τον ρόλο του Ισραήλ και τα «θολά» σημεία της πρότασης Τραμπ που μπορεί να αναζωπυρώσουν τον γενοκτονικό πόλεμο. Την ίδια ώρα που η Μέση Ανατολή προσπαθεί να «σταθεί στα πόδια της» και να βάλει ένα τέλος στη φρίκη του πολέμου, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να πυροδοτεί το κλίμα, να στέκεται άκριτα στο πλευρά του επιτιθέμενου, να απαξιώνει τις προσπάθειες του παλαιστινιακού λαού και να χλευάζει το κύμα αλληλεγγύης.

Επιφυλάξεις για την πορεία της συμφωνίας εκφράζουν οι εργαζόμενοι στις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Ο Χάνι Ασκάρι, που εργάζεται για τον συνεργάτη της Christian Aid, το Παλαιστινιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, δήλωσε στην φιλανθρωπική οργάνωση ότι «δεν μπορεί να βρει τα κατάλληλα συναισθήματα». «Ανακούφιση και βαρύς πόνος», είπε ο 35χρονος, ο οποίος έχει εκτοπιστεί από τη βόρεια Γάζα και ζει σήμερα στο Ντεϊρ ελ-Μπαλάχ. «Υπάρχει μια θάλασσα πόνου. Ναι, η ελπίδα αναβοσβήνει για μια στιγμή, αλλά η εξάντληση, η απώλεια και ο φόβος θα παραμείνουν βαθιά μέσα μας».

Μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, οι Παλαιστίνιοι γιόρτασαν στους δρόμους και υπήρχαν πολλά στιγμιότυπα χαράς στη Γάζα με οικογένειες να βγαίνουν στους δρόμους, να φωνάζουν, να κυματίζουν παλαιστινιακές σημαίες και ακόμη και να ρίχνουν πυροτεχνήματα.

Ωστόσο, πίσω από τον ενθουσιασμό για το τέλος της φρίκης, υπάρχει μια αίσθηση σκεπτικισμού, καθώς οι οικογένειες φοβούνται ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να ξαναρχίσει τον πόλεμο στη Γάζα επικαλούμενο κάποιο... πρόσχημα.

🚨 BREAKING: Israeli tanks stationed along Al-Rashid Street fired shells directly toward civilians waiting to return to their homes in Gaza City. pic.twitter.com/U2n7GTKqL1 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 9, 2025

Αυτό το αίσθημα είναι ορατό και αισθητό στα λόγια και στις πράξεις των Παλαιστινίων, οι οποίοι συνέχιζαν να θέτουν διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού και το επίπεδο δέσμευσης που μπορεί να υπάρξει για την εφαρμογή των όρων της εκεχειρίας.

Οι άνθρωποι εξακολουθούν να περιμένουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στα σπίτια τους στην πόλη της Γάζας μετά την ισραηλινή χερσαία επιχείρηση και απαιτούν τον εφοδιασμό των αναγκαίων ανθρωπιστικών προμηθειών.

Δύο χρόνια ατελείωτου πόνου

Η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα και ο πόλεμος των δύο χρόνων έχει σκοτώσει τουλάχιστον 67.000 Παλαιστινίους - ανάμεσά τους πολλά παιδιά και αμάχους.

Τα δύο χρόνια φρίκης έχουν αφήσει «μαύρο αποτύπωμα» στις ζωές των Παλαιστινίων. Το γραφείο Τύπου της Γάζας υπογραμμίζει τον τραγικό απολογισμό των θυμάτων του γενοκτονικού πολέμου:

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ

σκότωνε 18 μαθητές και μαθήτριες κι έναν δάσκαλο κατά μέσο όρο καθημερινά

κατέστρεφε 367 κατοικίες κατά μέσο όρο καθημερινά

κατέστρεφε πάνω από ένα τζαμί κατά μέσο όρο καθημερινά

έκανε 394 οικογένειες άστεγες κατά μέσο όρο καθημερινά

κατέστρεφε ένα κεντρικό πηγάδι νερού κατά μέσο όρο καθημερινά

κατέστρεφε εφτά χιλιόμετρα (4,3 μίλια) δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας κατά μέσο όρο καθημερινά

κατέστρεφε 959 μέτρα (3.146 πόδια) δικτύων ύδρευσης κατά μέσο όρο καθημερινά

κατέστρεφε 959 μέτρα (3.146 πόδια) δικτύων αποχέτευσης κατά μέσο όρο καθημερινά

κατέστρεφε 4.000 μέτρα (13.123 πόδια) δρόμων κατά μέσο όρο καθημερινά

στόχευε ένα καταφύγιο και ένα κέντρο εκτοπισμένων κάθε τρεις ημέρες κατά μέσο

Η Ανώτατη Εθνική Επιτροπή Ασθενοφόρων και Έκτακτης Ανάγκης της Γάζας προειδοποίησε τους εκτοπισμένους Παλαιστινίους στη Γάζα να μην βιαστούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ακολουθεί η συμβουλευτική δήλωσή τους μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός:

«Μην βιαστείτε να επιστρέψετε μέχρι να είστε απόλυτα βέβαιοι για την έκδοση οδηγιών από τις επίσημες αρχές, την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων και την ασφάλεια των δρόμων και των μονοπατιών. Αποφύγετε τις συγκεντρώσεις και τον συνωστισμό κατά την επιστροφή και τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων επίσημων αρχών. Ασθενοφόρα θα αναπτυχθούν κατά μήκος της διαδρομής επιστροφής για την παροχή ιατρικών και ανθρωπιστικών υπηρεσιών, ξεκινώντας από το εργοστάσιο αφαλάτωσης βόρεια της πόλης Al-Qarara στο νότιο τμήμα της Γάζας και καταλήγοντας στην κυκλική διασταύρωση Nabulsi στην οδό Al-Rashid, νοτιοδυτικά της πόλης της Γάζας»