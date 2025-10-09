Συγκρατημένη η ελπίδα των Παλαιστινίων, βομβαρδισμοί παρά τη συμφωνία

Αντιφατικές οι εικόνες Ισραήλ - Γάζας • Οι συγγενείς των ομήρων ξεσπούν σε πανηγυρισμούς μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ που τους διαβεβαίωσε πως «θα επιστρέψουν όλοι σύντομα» • Ρεπόρτερ ενημερώνουν τους Παλαιστίνιους για την εκεχειρία, ενώ ακούγονται βομβαρδισμοί στη βόρεια Γάζα.

Ανακοινώθηκε η έγκριση από τη Χαμάς και το Ισραήλ της πρώτης φάσης του σχεδίου του Τραμπ νωρίς το πρωί της Πέμπτης, που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων, απόσυρση του στρατού «μέχρι το σημείο που έχει συμφωνηθεί», και ανταλλαγή ομήρων.

Στο Ισραήλ ξεκίνησαν οι πανηγυρισμοί από τις οικογένειες των ομήρων, οι οποίοι συνομίλησαν τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο, που τους διαβεβαίωσε πως οι δικοί τους άνθρωποι θα επιστρέψουν σύντομα.

Τελ Αβίβ, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025. | AP Photo/Ohad Zwigenberg

Στη Γάζα, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Όπως καταγγέλλεται, ο παλαιστινιακός λαός δεν είχε ενημερωθεί επισήμως τις πρώτες ώρες, ενώ η πλειοψηφία των κατοίκων αδυνατούν να δουν τι συμβαίνει εξαιτίας της ανεπαρκούς πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Το Al Jazeera μεταδίδει πως δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ -όσοι τουλάχιστον έχουν απομείνει ζωντανοί- περπατούσαν στη βόρεια Γάζα εν μέσω συσκότισης, φωνάζοντας στους κατοίκους για να τους ενημερώσουν ότι έχει συμφωνηθεί εκεχειρία.

Όσοι Παλαιστίνιοι έμαθαν για την έγκριση του σχεδίου, εξέφρασαν συγκρατημένη αισιοδοξία, ελπίζοντας ότι θα σηματοδοτήσει το τέλος της καταστροφικής επίθεσης του Ισραήλ στον πολιορκημένο θύλακα.

Πλήθη συγκεντρώθηκαν κοντά στο Νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς, χειροκροτώντας και φωνάζοντας χαρούμενα.

«Αυτές είναι ιστορικές στιγμές, μετά από δύο χρόνια σφαγών και γενοκτονίας», δήλωσε ο κάτοικος του Χαν Γιουνίς, Χαλίντ Σαάτ.

«Αποφύγετε να επιστρέψετε στη βόρεια Γάζα»

Ο ισραηλινός στρατός, μέσω του αραβόφωνου εκπροσώπου του, Αβιχάι Αντράι δήλωσε ότι η περιοχή βόρεια της Γάζας - πιο συγκεκριμένα η κοιλάδα που χωρίζει το κεντρικό και το βόρειο τμήμα - «εξακολουθεί να θεωρείται επικίνδυνη ζώνη μάχης».

Ο Αντράι είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «συνεχίζουν να περικυκλώνουν την πόλη της Γάζας, όπου η επιστροφή σε αυτήν είναι εξαιρετικά επικίνδυνη».

«Για την ασφάλειά σας, αποφύγετε να επιστρέψετε βόρεια ή να πλησιάσετε περιοχές όπου [ισραηλινές δυνάμεις] σταθμεύουν και επιχειρούν σε ολόκληρο τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των νότιων και ανατολικών περιοχών, μέχρι να εκδοθούν επίσημες οδηγίες», «προειδοποίησε» τους κατοίκους.

Βομβαρδισμοί μετά την εκεχειρία

Ο Μοχάμεντ αλ-Μουγκαγίρ, αξιωματούχος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, δήλωσε ότι αναφέρθηκαν αρκετές ισραηλινές επιδρομές μετά την ανακοίνωση της πρώτης φάσης για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης «μιας σειράς έντονων αεροπορικών επιδρομών» στην πόλη της Γάζας.

«Από την ανακοίνωση χθες το βράδυ μιας συμφωνίας για ένα προτεινόμενο πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, έχουν αναφερθεί αρκετές εκρήξεις, ιδιαίτερα σε περιοχές της βόρειας Γάζας», δήλωσε ο αλ-Μουγκαγίρ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Παρόλ' αυτά, στη Γάζα υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μετά από δύο χρόνια αδιάκοπης σφαγής, οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν και πάλι να «ανασάνουν». Η καταστροφή που άφησε πίσω της όμως είναι συντριπτική.

Ολόκληρες γειτονιές έχουν μετατραπεί σε ερείπια, νοσοκομεία και σχολεία έχουν καταστραφεί και οικογένειες έχουν εκτοπιστεί.

Όταν οι αιχμάλωτοι απελευθερωθούν και οι ισραηλινές δυνάμεις αποσυρθούν από τον θύλακα, οι Παλαιστίνιοι θα αντιμετωπίσουν την τεράστια πρόκληση της ανοικοδόμησης της ζωής τους εν μέσω καταστροφής και απώλειας.

Ξεκινά τις «επιχειρησιακές προετοιμασίες» ο IDF

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «ακολουθώντας τις οδηγίες και λόγω της αξιολόγησης της κατάστασης, έχουμε ξεκινήσει επιχειρησιακές προετοιμασίες ενόψει της εφαρμογής της συμφωνίας».

«Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες κι ένα πρωτόκολλο για τη σύντομη μετάβαση σε προσαρμοσμένες γραμμές ανάπτυξης», ανέφερε στο Telegram ο ισραηλινός στρατός.

Προειδοποίησε πως στρατεύματα συνεχίζουν να αναπτύσσονται στη Γάζα, «έτοιμα για οποιαδήποτε επιχειρησιακή εξέλιξη».