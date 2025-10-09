Τραμπ: Έχουμε συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς για τη Γάζα

Τι προβλέπει η πρώτη φάση του σχεδίου «ειρήνης» που εγκρίθηκε και από τις δύο πλευρές.

Την έγκριση της πρώτης φάσης του σχεδίου «ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ από το Ισραήλ και τη Χαμάς, ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω Truth Social τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί νωρίτερα, δηλώνοντας ότι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα «είναι πολύ κοντά».

«Είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν εγκρίνει την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μέλη της παλαιστινιακής διαπραγματευτικής αποστολής στο Κάιρο κάνουν λόγο για δύσκολη αρχική συμφωνία που δεν εξασφαλίζει την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα. Τονίζουν όμως ότι πέτυχαν να αποτραπεί ο εκτοπισμός του παλαιστινιακού λαού από τα εδάφη του και να παύσουν μόνιμα οι ισραηλινές επιθέσεις.

Από την πλευρά του Ισραήλ, οι συγγενείς των ομήρων ξεκίνησαν ήδη να πανηγυρίζουν καθώς η πρώτη φάση προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

ALL hostages to be released very soon! https://t.co/tmNrNaQwxi pic.twitter.com/XGjfj9Wm65 — The White House (@WhiteHouse) October 8, 2025

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε έως τώρα, η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί σήμερα στην Αίγυπτο και η απελευθέρωση των ομήρων τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Τα σημεία - κλειδιά της πρώτης φάσης του σχεδίου

Πηγή από την πλευρά της Χαμάς που ήταν παρούσα στις διαπραγματεύσεις ανέφερε πως προβλέπεται η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε επίπεδα συμβατά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ιανουαρίου 2025 την οποία παραβίασε το Ισραήλ. Αυτό πρακτικά σημαίνει την είσοδο 600 φορτηγών την ημέρα, το οποίο θεωρείται το ελάχιστο απαραίτητο όριο για την επιβίωση του πληθυσμού στη Γάζα.

Το Ισραήλ φέρεται να συμφώνησε να απελευθερώσει 2.000 Παλαιστίνιους ομήρους, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, οι περισσότεροι από τους οποίους απήχθησαν από το στρατό μετά την 7η Οκτωβρίου.

Ανώτατος αξιωματούχος της Χαμάς είπε στο Drop Site ότι οι μεσολαβητές διαβεβαίωσαν την παλαιστινιακή πλευρά ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει ξανά και στις δύο κατευθύνσεις. Η Ράφα είναι το μόνο πέρασμα στη Γάζα προς οποιονδήποτε προορισμό εκτός από το Ισραήλ.

Προβλέπεται η απελευθέρωση και των 20 Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ θα αποσύρει τον στρατό του σε μια συμφωνημένη γραμμή.

Ανακοίνωση της Χαμάς, ζητούν εγγυήσεις για την ειρήνη

Μετά από υπεύθυνες και σοβαρές διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε το κίνημα και οι παλαιστινιακές αντιστασιακές οργανώσεις σχετικά με την πρόταση του Προέδρου Τραμπ στο Σαρμ Ελ Σέιχ — που στόχο είχαν τον τερματισμό της εξόντωσης του παλαιστινιακού λαού και την απόσυρση των δυνάμεων κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας — το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης (Χαμάς) ανακοινώνει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την απόσυρση των δυνάμεων κατοχής, την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανταλλαγή κρατουμένων.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες των αδελφικών μεσολαβητών στο Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, και εκτιμούμε επίσης τις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που αποσκοπούν στον οριστικό τερματισμό του πολέμου και στην εξασφάλιση της πλήρους αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής από τη Γάζα.

Καλούμε τον Πρόεδρο Τραμπ, τα κράτη εγγυητές και όλα τα αραβικά, ισλαμικά και διεθνή μέρη να διασφαλίσουν ότι η κυβέρνηση κατοχής θα εφαρμόσει πλήρως τις υποχρεώσεις της συμφωνίας και να την εμποδίσουν να αποφύγει ή να καθυστερήσει την εφαρμογή των όσων έχουν συμφωνηθεί.

Χαιρετίζουμε τον υπέροχο λαό μας στη Γάζα, στην Ιερουσαλήμ και στη Δυτική Όχθη, εντός της πατρίδας και στο εξωτερικό, ο οποίος έχει επιδείξει απαράμιλλη τιμή, ηρωισμό και αξιοπρέπεια και έχει αντιμετωπίσει τα σχέδια της φασιστικής κατοχής που στοχεύουν τον ίδιο και τα εθνικά του δικαιώματα. Αυτές οι θυσίες και οι ηρωικές στάσεις έχουν ματαιώσει τα σχέδια υποταγής και εκτοπισμού της ισραηλινής κατοχής.

Επιβεβαιώνουμε ότι οι θυσίες του λαού μας δεν θα είναι μάταιες και ότι θα παραμείνουμε πιστοί στην υπόσχεσή μας: δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα εθνικά μας δικαιώματα μέχρι να επιτύχουμε την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την αυτοδιάθεση.

«Σπουδαία ημέρα για το Ισραήλ» λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει την ισραηλινή κυβέρνηση την Πέμπτη, με σκοπό την έγκριση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία στοχεύει στην επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων.

«Είναι μια σπουδαία ημέρα για το Ισραήλ», ανέφερε ο Νετανιάχου σε επίσημη δήλωσή του, λίγο μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επετεύχθη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Επίσης, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα «φέρει πίσω», τους ομήρους που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

«Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι», ανέφερε λακωνικά ο κ. Νετανιάχου μέσω X.