Η κυβέρνηση σταθερά απέναντι στην αλληλεγγύη

Το κυνικό της πρόσωπο δείχνει η Νέα Δημοκρατία, στρίβοντας ακροδεξιά • Ο Μαρινάκης κάλυψε την ΕΛ.ΑΣ. για το όριο καταστολής και επιτέθηκε στους διαδηλωτές •Ο Γεωργιάδης λειτούργησε σαν τρολ του Διαδικτύου μέσα στη Βουλή κατά των απαχθέντων από το Ισραήλ

Δεν έχουν περάσει παρά λίγες ώρες αφότου η κυβέρνηση έφτασε στα όρια του εξευτελισμού στο θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι κι όμως στο Μαξίμου δείχνουν πως δεν έμαθαν τίποτα από την προσβλητική τους στάση και τώρα συνεχίσουν να στήνουν μέτωπο κατά των κινήσεων αλληλεγγύης.

Η συνταγή, βέβαια, είναι η ίδια και γνωστή. Ο πρωθυπουργός σιωπά ή προχωρά σε μέτριες ανακοινώσεις, όπως έκανε σήμερα για τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός, και αναλαμβάνουν δράση να περάσουν την γραμμή άλλα κεντρικά στελέχη.

Με αφορμή τη γενοκτονία στη Γάζα και το μεγάλο κίνημα στήριξης στον παλαιστινιακό λαό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε, σήμερα, να στοχοποιήσει τους διαδηλωτές, αλλά και να αφήσει αιχμές κατά των ακτιβιστών που έπεσαν θύματα τρομοκρατικής επίθεσης και απαγωγής από το Ισραήλ.

Πλήρης κάλυψη στην ΕΛ.ΑΣ για το όργιο βίας

Ο Παύλος Μαρινάκης, ως συνήθως, δεν είδε τα ντοκουμέντα άγριας καταστολής από τα ΜΑΤ στην προχθεσινή πορεία προς την ισραηλινή πρεσβεία, θέμα που ανέδειξε σήμερα και η «Εφ.Συν.» με το πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της.

Αντιθέτως, επέλεξε, να επιτεθεί στους διαδηλωτές, κατηγορώντας τους για υποκρισία και δηλώνοντας, εμμέσως πλην σαφώς, ότι δεν είχαν δικαίωμα να πάνε στην πρεσβεία του Ισραήλ ανήμερα της επετείου της επίθεσης της Χαμάς.

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι Αστυνομία έκανε τη δουλειά της και έκανε λόγο για υποκριτικό ανθρωπισμό κάποιων. «Ήθελα να ήξερα τι είχαν στο μυαλό τους αυτοί, που ανήμερα της μαύρη επετείου της Χαμάς διαμαρτυρήθηκαν κατά του Ισραήλ. Είναι ανατριχιαστικό και τραγικό, αλλά έχει και μία θετική ανάγνωση ότι η γύμνια τους φανερώνεται σε όλο της το μεγαλείο», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ρουκέτα» και για τους απαχθέντες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε ξανά για το ποιος πληρώνει το κόστος επαναπατρισμού των ακτιβιστών που έπεσαν θύματα του Ισραήλ, ένα ερώτημα που βρέθηκε από το πουθενά στο επίκεντρο της συζήτησης, καθώς είχε τεθεί ξανά και τη Δευτέρα στο μπρίφινγκ, ενώ ακροδεξιοί και τρολς το έφεραν μετ΄επιτάσεως στην ατζέντα τις τελευταίες ημέρες.

Σήμερα, λοιπόν, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε ξανά «εύλογο» το ερώτημα, εξέφρασε, εμμέσως, τη θέση της κυβέρνησης κατά των ακτιβιστών και προανήγγειλε… συζήτηση για την επόμενη φορά.

«Θεωρώ απολύτως εύλογο τον προβληματισμό, που εκφράζεται σχετικά με το ποιοι θα πληρώσουν το λογαριασμό της επιχείρησης επαναπατρισμού των ακτιβιστών, καθώς και γιατί αυτόν να τον πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Δυστυχώς νομικά δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο για να γίνει ο καταλογισμός του κόστους, ιδίως εφ' όσον δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Δημοσίου. Ωστόσο, σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο μέλλον μπορεί να γίνει μία τέτοια αναζήτηση. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα έχει συμμετάσχει σε ανθρωπιστικές αποστολές» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Άδωνις στην πρωτοπορία

Όπως πάντα τον ρόλο του «λαγού» ανέλαβε με τον πιο χυδαίο τρόπο ο υπουργός Υγείας, εκείνος που είχε βρεθεί στην πρώτη γραμμή συκοφάντησης του αγώνα του Πάνου Ρούτσι μέχρι να προχωρήσει σε κωλοτούμπα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσα στη Βουλή έδωσε ένα σκληρό, ακροδεξιό σόου πρόκλησης κατά των ακτιβιστών του flotilla και υποτέλειας προς το Ισραήλ.

Χρησιμοποιώντας αδιανόητες εκφράσεις επιτέθηκε στη βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, που ήταν ανάμεσα στους απαχθέντες από το Global Sumud Flotilla, κάνοντας λόγο για ένα κυρίαρχο κράτος, το οποίο προειδοποίησε τους ακτιβιστές και πως το Ισραήλ είναι στρατηγικός σύμμαχος της χώρας κάτι το οποίο έχει «τεράστιο εθνικό συμφέρον».

Της είπε «κάνατε λάθος που είσαστε σε αυτό το πλοίο και που πήγατε ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου» και την κατηγόρησε μάλιστα ότι «αντιστρατεύεται τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας» για να την κατηγορήσει ότι έβαλε τη χώρα σε περιπέτεια.

Δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτά, καθώς κλιμάκωσε τη χυδαιότητα κατηγορώντας την βουλεύτρια ότι πήγε στο flotilla «ια τις σέλφι πήγατε για τα βιντεάκια στο TikTok πήγατε».

Και, φυσικά, αναφώνησε πως δεν θα έπρεπε το ελληνικό κράτος να αναλάβει το κόστος του επαναπατρισμού τους.

Η κ. Πέρκα δεν άφησε αναπάντητο το υβρεολόγιο του υπουργού και με αξιοζήλευτη μετριοπάθεια και πυγμή τόνισε πως θα ξαναπάει στη Γάζα καθώς θεωρεί ότι αποτελεί πολιτικό και ηθικό της καθήκον να το κάνει.