Ο... IDF βγήκε παγανιά στην Κηφισίας

Σπασμένα πόδια, ανοιγμένα κεφάλια, χέρια σε γύψο, ραγισμένοι καρποί, σπασμένα πλευρά και δεκάδες μώλωπες άφησε στα σώματα των διαδηλωτών η τυφλή και απρόκλητη επίθεση των αντρών της ΕΛ.ΑΣ. στο τέλος της μεγαλειώδους πορείας κατά της γενοκτονίας που συντελείται στη Γάζα.

Κατά την ολοκλήρωση της μαζικής διαδήλωσης και ενώ χιλιάδες κόσμου κατέβαινε τη λεωφόρο Κηφισίας επιστρέφοντας από την ισραηλινή πρεσβεία, δυνάμεις των ΜΑΤ επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, απρόκλητα και οργανωμένα στο πλήθος με κλομπ, κλοτσιές και μπουνιές, ρίψη χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης βοηθώντας έτσι την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να δώσει για ακόμα μία φορά διαπιστευτήρια στο κράτος του Ισραήλ.

Οι άντρες του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη επιδόθηκαν σε όργιο αστυνομικής βίας, με δεκάδες από τους διαδηλωτές να καταφεύγουν στα εφημερεύοντα νοσοκομεία με κακώσεις και χτυπήματα σε όλο τους το σώμα. Οπως αποτυπώνεται σε δεκάδες βίντεο, που άλλα είδαν το φως της δημοσιότητας και άλλα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών, αστυνομικοί επιτέθηκαν προσχεδιασμένα με σκοπό να αποκλείσουν μερίδα των διαδηλωτών, να τους ξυλοκοπήσουν και να προβούν σε συλλήψεις.

Μάλιστα σε μια εγκληματικού τύπου ενέργεια έδωσαν σε κυκλοφορία τη λεωφόρο Κηφισίας και επιδόθηκαν στο κατασταλτικό τους κρεσέντο ανάμεσα σε εν κινήσει αυτοκίνητα. Κάποια από αυτά τα χρησιμοποίησαν -τρομοκρατώντας τους οδηγούς- προκειμένου να εγκλωβίσουν και να ακινητοποιήσουν πάνω τους διαδηλωτές που προσπαθούσαν να ξεφύγουν.

Θύματα αυτής της καταστολής είναι και οι δεκαοκτώ συλληφθέντες που κρατούνται αυτή τη στιγμή στη ΓΑΔΑ. Ορισμένους από αυτούς μάλιστα -όπως ακούγεται καθαρά σε ένα από τα βίντεο της ντροπής- τους συνέλαβαν μετά από σχετική εντολή. «Πιάστε τους όλους» ακούγεται να φωνάζει άντρας των ΜΑΤ σε συναδέλφους του υποδεικνύοντας συγκεκριμένη ομάδα διαδηλωτών από το μπλοκ της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης. Στοχευμένες όμως είναι και οι συλλήψεις ατόμων από το μπλοκ της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών και της Πλατφόρμας που εδώ και πολύ καιρό η ΕΛ.ΑΣ. παρενοχλεί και στοχοποιεί συστηματικά και η Δικαιοσύνη τούς σέρνει σε εκδικητικές δίκες-παρωδία.

ΠΗΓΗ: Χ

Οι δεκαοκτώ συλληφθέντες, ανάμεσά τους ένας δικηγόρος και ένας ανήλικος που αφέθηκαν ελεύθεροι, αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 12 αδικήματα (κακουργήματα και πλημμελήματα): του εμπρησμού από πρόθεση με κίνδυνο για άνθρωπο, της έκρηξης, της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών, της διατάραξης κοινής ειρήνης, της διακεκριμένη φθοράς ξένης περιουσίας, της βίας κατά υπαλλήλων, της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά αστυνομικών, της απείθειας, της παράνομης οπλοφορίας, της εξύβρισης, της παράνομης κατοχής κροτίδων και της άρνησης δακτυλοσκόπησης.

Οι περισσότεροι είναι βαριά τραυματισμένοι με ραγίσματα στους καρπούς, κακώσεις σε χέρια και πόδια, ράμματα στο κεφάλι και εκχυμώσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι από τους 16 που βρίσκονται αυτή τη στιγμή κρατούμενοι έχουν δοθεί εννέα ιατροδικαστικές παραγγελίες.

Ομως οι άντρες του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη δεν έμειναν στους ξυλοδαρμούς στον δρόμο, αλλά, σύμφωνα με καταγγελίες, προέβησαν και σε κακουργηματικού χαρακτήρα βασανιστήριο Παλαιστίνιου κρατούμενου μέσα στο ασανσέρ της ΓΑΔΑ, τον οποίο εξευτέλισαν και ξυλοκόπησαν άγρια με αποτέλεσμα να σπάσει το δεξί του πόδι μετά από κλοτσιά, πράγμα για το οποίο δεν έλαβε ιατρική περίθαλψη για πάνω από 8 ώρες, παρότι είχε ήδη εμφανίσει οίδημα. Σημειώνεται δε ότι ξημερώματα της Τετάρτης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού για ράμματα στο κεφάλι και περίθαλψη καταγμάτων τουλάχιστον τέσσερις από τους κρατούμενους.

Αξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στη μέχρι τώρα σχηματισθείσα δικογραφία οι Αρχές έχουν συσχετίσει μετέπειτα δημοσιεύματα φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ που έκαναν λόγο για ένταση έξω από την ισραηλινή πρεσβεία, ξεχνώντας ωστόσο να προσθέσουν εκείνα που αναφέρονταν στο όργιο καταστολής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων χθες το μεσημέρι, έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και μέχρι τότε κρατούνται. Μάλιστα τα μέτρα ήταν τόσο ισχυρά που αποκλείστηκε το σύνολο του χώρου των δικαστηρίων απαγορεύοντας την είσοδο και έξοδο ακόμα και σε δικαστικούς υπαλλήλους.

AP PHOTO

Ανακοινώσεις οργανώσεων για την καταστολή

Κόμματα, οργανώσεις και συλλογικότητες κατήγγειλαν την προχθεσινή απρόκλητη και άγρια επίθεση της αστυνομίας στους διαδηλωτές στην πορεία αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της καταγγέλλει την κυβέρνηση και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που «φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την κλιμάκωση της καταστολής και οφείλουν να δώσουν άμεσα εξηγήσεις», ενώ καταδικάζει απερίφραστα «την αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη αστυνομική επιχείρηση στο μπλοκ της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης».

Το March to Gaza Greece με τη σειρά του απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων, καταγγέλλοντας ότι «το ελληνικό κράτος προσπαθεί να μας φοβίσει για να τονίσει άλλη μία φορά τη στήριξή του στο κράτος-γενοκτόνο του Ισραήλ».

Το ΜέΡΑ25 καλεί σε άμεση απελευθέρωση όλων των προσαχθέντων και τονίζει ότι η ΕΛ.ΑΣ. «για ακόμη μία φορά αντιμετώπισε μια δημοκρατική διαδήλωση ως εσωτερικό εχθρό και εξαπέλυσε απρόκλητα ανεξέλεγκτη βία [...] εναντίον πολιτών».

Το ΚΚΕ(μ-λ) υπογραμμίζει ότι δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός πως η κυβέρνηση επέλεξε να χτυπήσει διαδήλωση στην επέτειο της «μαχητικής έκφρασης της Παλαιστινιακής Αντίστασης και της απαρχής της νέας γενοκτονίας από τους σιωνιστές δολοφόνους», καθώς «αποτελεί μια ακόμα κίνηση στήριξης του κράτους-δολοφόνου. Το σημερινό χτύπημα δείχνει πόσο φοβούνται την οργή, την αγωνιστική διάθεση και έκφραση του λαού μας και της νεολαίας».

«Το μήνυμα της κυβέρνησης ήταν σαφές. Με το Ισραήλ μέχρι το τέλος» καταγγέλλει η Κομμουνιστική Απελευθέρωση, που τονίζει ότι τα ΜΑΤ επιτέθηκαν με μένος στο μπλοκ της, «το οποίο χτύπησαν αναίτια από δύο πλευρές» όσο επέστρεφε από την πρεσβεία προς το μετρό Πανόρμου. Μάλιστα καταγγέλλει δηκτικά ότι «φαίνεται να έπιασαν τόπο οι έμμεσες παραινέσεις του Αδωνη Γεωργιάδη και του Γιάννη Πρετεντέρη που στοχοποίησαν την οργάνωσή μας».

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταγγέλλει την κυβέρνηση, η οποία, «αφού δεν κατάφερε με την προπαγάνδα, τα ψέματα, τις συκοφαντίες να ανακόψει το μεγάλο λαϊκό κύμα υποστήριξης και αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, επέλεξε να χρησιμοποιήσει την ωμή βία και τις απρόκλητες επιθέσεις».

«Για πολλοστή φορά η Ελληνική Αστυνομία επιτέθηκε με δολοφονικό τρόπο και απροκάλυπτη πρόθεση να διαλύσει τη διαδήλωση» έγραψε η Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε, κατηγορώντας την ΕΛ.ΑΣ. για τη ρίψη χημικών μέσα στο πλήθος και τον ξυλοδαρμό των διαδηλωτών.

Νέα απεργιακά καλέσματα Σε απεργιακές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη προχωρούν αύριο το μεσημέρι η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο και η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας, που δίνουν ραντεβού στη 1 στην πλατεία Κλαυθμώνος, όπως και το ΠΑΜΕ που καλεί στις 7 μ.μ. στον σταθμό Μετρό της Πανόρμου. Αντιπολεμικά ραντεβού με τη συμμετοχή πληθώρας συνδικάτων, φοιτητικών συλλόγων και άλλων οργανώσεων έχουν δοθεί όμως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, τα Χανιά, τα Γιάννενα και η Ξάνθη. Το ΠΑΜΕ, που καλεί στην Πανόρμου, ζητά να σταματήσει εδώ και τώρα η γενοκτονία, να διακοπεί κάθε στρατιωτική, πολιτική και οικονομική συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και να αναγνωριστεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ανοιγμένο κεφάλι από χτύπημα με τη λαβή του κλομπ

«Χτυπούσαν για να κάνουν ζημιά»

Σ.Γ., διαδηλωτής, θύμα αστυνομικής βίας (τα στοιχεία του είναι στη διάθεση της εφημερίδας)

Η επίθεση ξεκίνησε σχεδόν από όταν αρχίσαμε να κατεβαίνουμε την Κηφισίας. Ηρθαν διμοιρίες από πίσω μας που ψέκαζαν και βάραγαν ενώ ακόμα υπήρχε συγκροτημένο μπλοκ. Οταν προχωρήσαμε λίγο πιο κάτω έγινε μια πιο συντονισμένη επίθεση. Δεχόμασταν επίθεση από τρεις διαφορετικές μεριές, ήρθαν από πίσω, από μπροστά και από αριστερά. Απομονωθήκαμε σε ένα στενό. Μας έκλεισαν στη γωνία Πεζοπούλου και Κηφισίας, μας στριμώξαν στη γωνία. Ημασταν καμιά δεκαριά άτομα που μας χτύπησαν. Εγώ έχω κάκωση στο χέρι, είναι σε γύψο, χτύπημα στο κεφάλι που χρειάστηκε πέντε ράμματα και μώλωπες στην πλάτη. Υπάρχουν άλλα δύο παιδιά που χρειαστήκαν ράμματα στο κεφάλι και όλοι είχαν χτυπήματα στα χέρια, στα πόδια και μώλωπες.

Φάνηκε ότι ήρθαν με πολύ μένος, ήρθαν από όλες τις μεριές, μας κυκλώσαν και μας βαράγαν από παντού. Οταν ήρθαν οι διμοιρίες πάνω μας φωνάζαν «πιάστε τους όλους, κάντε συλλήψεις» και χτυπούσαν με μένος, χτυπούσαν για να κάνουνε ζημιά, δεν ήταν ότι απλώς ήθελαν να σπάσουν τον κόσμο και να διαλύσουν την πορεία. Ηταν ότι χτυπούσαν για να κάνουν ζημιά και να κάνουν συλλήψεις.

Ακόμα ένα ανοιγμένο κεφάλι από κλομπ

Εμείς ήμασταν στο μπλοκ της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, το οποίο είχε παραμείνει συγκροτημένο και κατέβαινε την Κηφισίας προς Πανόρμου. Από πίσω υπήρχαν διμοιρίες και ήταν και τα πιο πίσω μπλοκ, τα οποία είχαν αρχίσει και διαλύονταν όσο επιτιθόταν η Αστυνομία. Ξαφνικά εκεί, στο ύψος του «Δαναού» επί της Κηφισίας, εμφανίστηκαν διμοιρίες οι οποίες έκοβαν κάθετα τον δρόμο από τα στενά ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

Μία διμοιρία βγήκε από το ρεύμα που ανεβαίνει προς Κηφισιά, όπου υπήρχε κανονικά κυκλοφορία αυτοκινήτων, και βγήκε άλλη μία από τα δεξιά, από τις κάθετους που είναι στην Κηφισίας όπως κατεβαίνει προς Αθήνα. Βγήκαν και από τις δύο μεριές κάθετα διμοιρίες και χτυπήσανε το μπλοκ της Κ.Α. Εκεί το μπλοκ διαλύθηκε και χωριστήκαμε σε ομάδες που δεχόντουσαν επίθεση μετωπικά. Εγώ, ενώ είχα μέτωπο με μία διμοιρία μπροστά, άρχισα να δέχομαι κλομπιές και το κεφάλι μου άνοιξε από μια διμοιρία που ήρθε από πίσω. Γίναμε σάντουιτς ανάμεσα σε δύο διμοιρίες. Εμείς, όπως δείχνει το βίντεο (σ.σ. το βίντεο που ακούγεται ένας αστυνομικός να λέει «πιάστε τους όλους, κάντε συλλήψεις»), ήμαστε ακριβώς αριστερά από αυτούς που προσήγαγαν. Είναι η γωνία Πεζοπούλου και Κηφισίας όπου μας είχαν εγκλωβίσει, ήμασταν δέκα άτομα. Τραυματιστήκαμε και οι δέκα, πήγαμε εννιά άτομα στον Ερυθρό Σταυρό που είναι δίπλα.

Θεωρώ ότι δεν ήταν τυχαία η επίθεση χθες. Ετσι όπως κινήθηκε η αστυνομία έγινε συγκεκριμένη επίθεση στο μπλοκ της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, φαίνεται ότι πέφτουν οι διμοιρίες απ’ όλες τις μεριές. Και δεν είναι τυχαίο σε σχέση και με δηλώσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα από τον Γιάννη Πρετεντέρη και τον Αδωνη Γεωργιάδη, που στοχοποίησε την Ολγα Κοσμοπούλου, γιατρό του κ. Ρούτσι, και αντίστοιχα και την οργάνωση (σ.σ. την Κ.Α.).