Συμφωνία για τη Γάζα: Πότε αποχωρεί ο IDF - Ο Τραμπ «ψάχνεται» για επικοινωνιακό σόου

Κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα • Η... ευκαιρία Τραμπ να υιοθετήσει τον ρόλο του «ειρηνοποιού», το Νόμπελ και το ταξίδι του σε Αίγυπτο και Ισραήλ.

«Έδωσαν τα χέρια» Ισραήλ και Χαμάς για να προχωρήσει η πρώτη φάση του σχεδίου «ειρήνης», όπως ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαίνεται να ετοιμάζει βαλίτσες για τη Μέση Ανατολή, μετά από πρόσκληση του μεγάλου του συμμάχου, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η συμφωνία για τον τερματισμό της διετούς γενοκτονίας στη Γάζα ανακοινώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ σταδιακά θα αρχίσει να τίθεται σε ισχύ.

Πότε αποχωρεί ο IDF από τη Γάζα

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το πρωθυπουργικό γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, η κατάπαυση του πυρός θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ, αφότου η κυβέρνηση επικυρώσει επισήμως τη συμφωνία. Η ψηφοφορία στο Ισραήλ θα διεξαχθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα.

Από την πλευρά τους αξιωματούχοι της Χαμάς δηλώνουν πως ο IDF θα αρχίσει να αποσύρεται από τις πόλεις της Γάζας αύριο, Παρασκευή, ανοίγοντας τον δρόμο για απελευθέρωση των ομήρων και επιστροφή των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Το σχέδιο Τραμπ υπόσχεται απελευθέρωση των ομήρων και ελπίδα για διαρκή ειρήνη, ωστόσο κρίσιμα σημεία, όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς ή η αποχώρηση όλων των ισραηλινών στρατευμάτων, παραμένουν άλυτα απειλώντας την εύθραυστη διαδικασία.

Όσα δεν ξέρουμε ακόμα για την επόμενη ημέρα στη Γάζα.

Το «επίτευγμα του Τραμπ»

Την ίδια ώρα, όπως αναλύει ο Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος «βλέπει» μέσα στην εκεχειρία το μεγαλύτερο διπλωματικό του επίτευγμα, ενώ -συγκυριακά- προκύπτει ότι η έγκριση της πρώτης φάσης του σχεδίου έγινε λίγο πριν ανακοινωθεί το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο ο Τραμπ επιδιώκει ανοιχτά. Κατά σύμπτωση, ο νικητής για το 2025 αναμένεται να ανακοινωθεί λίγες ώρες πριν την αναχώρησή του για τη Μέση Ανατολή, όπου ενδέχεται να κάνει τον «γύρο του θριάμβου» σε Αίγυπτο και Ισραήλ.

Όπως δήλωσε τηλεφωνικά στο Channel 12, ο Τραμπ είναι πιθανό να επισκεφτεί το Ισραήλ τις επόμενες ημέρες και να εκφωνήσει λόγο στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε στους Times of Israel ότι η απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αν και το ταξίδι φαίνεται ολοένα και πιο πιθανό.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι «οι πιθανότητες για την επίσκεψη αυξάνονται, αλλά δεν είναι ακόμα εκατό τοις εκατό», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Μετά την πρόσκληση του Αμερικανού ηγέτη από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το απόγευμα, ο Τραμπ δήλωσε στο Channel 12: «Θέλουν να δώσω μια ομιλία στην Κνεσέτ και σίγουρα θα το κάνω, αν το επιθυμούν.»

«Είναι μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και για τον κόσμο», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η τηλεφωνική του συνομιλία με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου μετά τη συμφωνία «ήταν εξαιρετική».

«Είναι τόσο χαρούμενος — και δικαίως. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Ολόκληρος ο κόσμος ενώθηκε για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, ακόμη και χώρες που ήταν εχθρικές μεταξύ τους», πρόσθεσε.

Όσα γνωρίζουμε για το σχέδιο...

Όλοι οι ζωντανοί όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς θα απελευθερωθούν

Υπάρχουν 48 όμηροι, από τους οποίους περίπου 20 πιστεύεται ότι είναι εν ζωή. Ο Τραμπ ότι οι όμηροι πιθανότατα θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα, αν και δεν αποκλείεται αυτό θα γίνει εντός του Σαββατοκύριακου.

Οι σοροί των ομήρων που έχουν πεθάνει θα παραδοθούν αργότερα

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 10 ημέρες για να εντοπίσει τα σώματα των νεκρών ομήρων, σύμφωνα με άτομα κοντά στις συνομιλίες.

Πηγές της οργάνωσης αναφέρουν ότι η απελευθέρωση από τη Χαμάς των 20 ζωντανών ομήρων που απομένουν θα γίνει μονομιάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων.

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί σήμερα το μεσημέρι στην Αίγυπτο, και σε 72 ώρες αναμένεται και η ανταλλαγή.

Το Ισραήλ θα απελευθερώσει Παλαιστινίους κρατουμένους

Μόλις επιστραφούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές και 1.700 Παλαιστίνιους που έχουν κρατηθεί στη Γάζα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Η ακριβής λίστα των ατόμων αυτών οριστικοποιείται.

Η Χαμάς πιέζει για την απελευθέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων κρατουμένων με μεγάλο όνομα, συμπεριλαμβανομένου του Μαρουάν Μπαργούτι, ο οποίος φυλακίστηκε από το Ισραήλ για τον ρόλο του στην παλαιστινιακή εξέγερση στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ θα αποσυρθούν από το 70% της Λωρίδας της Γάζας

Η συμφωνία περιλαμβάνει χάρτη με τις γραμμές αποχώρησης, χωρίς όμως ακριβείς τοποθεσίες ή συντεταγμένες. Οι τελικές γραμμές απόσυρσης του ισραηλινού στρατού φαίνεται πως παραμένουν υπό συζήτηση.

Νωρίτερα πάντως, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «ακολουθώντας τις οδηγίες και λόγω της αξιολόγησης της κατάστασης, έχουμε ξεκινήσει επιχειρησιακές προετοιμασίες ενόψει της εφαρμογής της συμφωνίας».

«Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες κι ένα πρωτόκολλο για τη σύντομη μετάβαση σε προσαρμοσμένες γραμμές ανάπτυξης», ανέφερε στο Telegram ο ισραηλινός στρατός.

Προειδοποίησε πως στρατεύματα συνεχίζουν να αναπτύσσονται στη Γάζα, «έτοιμα για οποιαδήποτε επιχειρησιακή εξέλιξη».

Θα ανοίξει το πέρασμα της Ράφα

Το πέρασμα θα ανοίξει μετά την έναρξη της εκεχειρίας, ώστε να διευκολυνθεί η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και να επιτραπεί η είσοδος και η έξοδος Παλαιστινίων.

...κι όσα δεν γνωρίζουμε

Μια σειρά λεπτομερειών πρέπει ακόμη να διευθετηθούν σε επόμενη φάση της συμφωνίας, όπως το πώς θα διοικείται ο παλαιστινιακός θύλακας, ποιος θα αναλάβει την ασφάλεια και οι ισραηλινές απαιτήσεις για τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Είναι ίσως ο σημαντικότερος κίνδυνος, το αίτημα του Ισραήλ να αφοπλιστεί η Χαμάς, το οποίο η οργάνωση αρνείται κατηγορηματικά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, απέφυγε να μιλήσει για αυτόν τον όρο.

Παράλληλα, η Χαμάς απαιτεί σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, καθώς και εγγυήσεις ότι η αποχώρηση αυτή θα πραγματοποιηθεί χωρίς εξαιρέσεις. Οι δύο πλευρές διαφωνούν ακόμη για τον μηχανισμό εφαρμογής της αποχώρησης, κάτι που αποτελεί κομβικό σημείο στις διαπραγματεύσεις.

Αν και το Ισραήλ έχει μειώσει προσωρινά τη στρατιωτική του δραστηριότητα στη Γάζα μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει σταματήσει εντελώς τις επιθέσεις, με Παλαιστίνιους να αναφέρουν βομβαρδισμούς ακόμα και μετά την ανακοίνωση.

Ένας ακόμη παράγοντας αστάθειας είναι η μελλοντική διοίκηση της Γάζας. Η Χαμάς δηλώνει ότι θα παραδώσει την εξουσία μόνο σε μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση υπό την εποπτεία της Παλαιστινιακής Αρχής και με τη στήριξη αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο ξένης ή διεθνούς διακυβέρνησης.

Επιπλέον, η απαίτηση της Χαμάς για την απελευθέρωση πολιτικά συμβολικών κρατουμένων, όπως ο Μαρουάν αλ-Μπαργκούτι και ο Αχμέντ Σααντάτ, αποτελεί ακόμη μία πηγή έντασης. Οι δύο άνδρες εκτίουν πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης για τη συμμετοχή τους σε επιθέσεις που κόστισαν τη ζωή σε Ισραηλινούς, και η απελευθέρωσή τους έχει απορριφθεί σε όλες τις προηγούμενες συμφωνίες εκεχειρίας.