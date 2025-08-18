Οι μαζικότερες διαδηλώσεις στο Ισραήλ - Ο Νετανιάχου καταδικάζει [εικόνες+βίντεο]

Σχεδόν μισό εκατομμύριο Ισραηλινών συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ χθες, ημέρα πανεθνικής απεργίας, με σκοπό να πιέσουν την κυβέρνηση Νετανιάχου να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός στη Γάζα, η οποία θα εγγυάται την απελευθέρωση των ομήρων.
«Φέρτε τους πίσω όλους!» , «Σταματήστε τον πόλεμο!», φώναζε το τεράστιο πλήθος που συγκεντρώθηκε σε μια εμβληματική πλατεία του Τελ-Αβίβ, όπου οι οικογένειες συναντώνται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.
Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, που οργάνωσε αυτή την ημέρα κινητοποίησης, υπολόγισε σε σχεδόν 500.000 τον αριθμό των διαδηλωτών. Ενώ, η αστυνομία προχώρησε και σε συλλήψεις, που έφτασαν τις 40.
«Απαιτούμε μια συνολική και υλοποιήσιμη συμφωνία, καθώς και το τέλος του πολέμου. Απαιτούμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει, τα παιδιά μας», είπε απευθυνόμενη στο πλήθιος η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του ομήρου Ματάν.
«Η ισραηλινή κυβέρνηση ουδέποτε πρότεινε μια αληθινή πρωτοβουλία υπέρ μιας συνολικής συμφωνίας και του τερματισμού του πολέμου. Μετέτρεψαν τον πιο δίκαιο πόλεμο σε έναν άχρηστο πόλεμο», κατήγγειλε.
Οι διαδηλωτές κρατούσαν φωτογραφίες των ομήρων, ισραηλινές σημαίες και κίτρινες σημαίες, χρώμα σύμβολο των ομήρων. «Ειρήνη τώρα», «Φέρτε τον πίσω στο σπίτι», έγραφαν τα πλακάτ.
Αποκλεισμοί δρόμων, φλεγόμενα ελαστικά και μερικές συμπλοκές με την αστυνομία σηματοδότησαν τη σημερινή ημέρα.
Η έκκληση για πανεθνική απεργία αλληλεγγύης δεν βρήκε ωστόσο τελικά μεγάλη ανταπόκριση και η δραστηριότητα παρέμεινε σχετικά ομαλή στο Τελ Αβίβ, όπως και στην Ιερουσαλήμ, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.
Δείτε φωτογραφίες
Καταδικάζει τις διαδηλώσεις ο Νετανιάχου
Ακάθεκτη στα γενοκτονικά της σχέδια, η ισραηλινή κυβέρνηση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει τις επιθέσεις στη Γάζα «για να τελειώνει με τη Χαμάς». Μάλιστα, ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδιο για πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις στις οικογένειες των ομήρων και αποτέλεσε την αφορμή για τις μεγάλες διαδηλώσεις.
«Αυτοί που σήμερα ζητούν να μπει τέλος στον πόλεμο χωρίς την ήττα της Χαμάς (...) ενισχύουν τη θέση της Χαμάς και απομακρύνουν την απελευθέρωση των ομήρων μας (...)», κατήγγειλε ο Νετανιάχου στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.
«Αυτό που εξασθενεί περισσότερο τη Χαμάς είναι να βλέπει ότι είμαστε ενωμένοι, ότι υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας», αντέδρασε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ συνεδρίασε σήμερα με τους στρατιωτικούς αξιωματούχους και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι ο στρατός θα «επικεντρώσει» τις επιχειρήσεις του στην Πόλη της Γάζας, με διακηρυγμένο στόχο να νικήσει τη Χαμάς και να απελευθεώσει τους ομήρους.
Πολλοί ωστόσο είναι οι Ισραηλινοί που εξέφραζαν τον σκεπτικισμό τους για τους στόχους της κινητοποίησης αυτής. «Ασφαλώς είναι καιρός να μπει τέλος στον πόλεμο, όλοι είναι κουρασμένοι (...). Αυτό πρέπει να τελειώσει, αλλά το πώς θα τελειώσει δεν είναι στο χέρι μας, είναι στο χέρι της Χαμάς. Όλες αυτές οι διαδηλώσεις, σε τι χρησιμεύουν; Δεν καταλαβαίνω», σχολίασε στο Γαλλικό πρακτορείο ο Πάτρικ Μενάς, επενδυτής ακινήτων.
