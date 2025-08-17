Γενική απεργία και διαδηλώσεις κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ

Γενική απεργία σε εθνικό επίπεδο ξεκίνησε από σήμερα νωρίς το πρωί στο Ισραήλ (6:29 π.μ. - τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), ως μέσο πίεσης στην κυβέρνηση Νετανιάχου που αποφάσισε να επεκτείνει τη γενοκτονία στη Γάζα με εκστρατεία για την κατάκτηση της πόλης, αντί να υπογράψει συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων.
Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι προετοιμάζεται για την προσέλευση σχεδόν ενός εκατομμυρίου ανθρώπων στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και για τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων σε δραστηριότητες σε εκατοντάδες άλλα σημεία σε ολόκληρο το Ισραήλ.
Όπως μεταδίδει το Times of Israel, ακτιβιστές έχουν τοποθετηθεί σε διασταυρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και θα μοιράζουν κίτρινες κορδέλες στους περαστικούς.
Οι κύριες εκδηλώσεις της ημέρας θα ξεκινήσουν στις 7 το πρωί, όταν το Συμβούλιο του Οκτωβρίου θα κάνει μια δήλωση στον Τύπο από την αγορά Σαρόνα στο Τελ Αβίβ, απέναντι από το στρατιωτικό αρχηγείο Κίρια.
Στη συνέχεια, στις 9 θα ανοίξει μια ειδική έκθεση φωτογραφίας στην Πλατεία Ομήρων, η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό όλη την ημέρα, μέχρι τις 6 το απόγευμα.
Στην κεντρική σκηνή της Πλατείας των Ομήρων θα πραγματοποιηθούν επίσης ομιλίες από συγγενείς των ομήρων κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με μαζική συγκέντρωση έξω από το στρατιωτικό αρχηγείο Κίτια στις 8 το βράδυ.
