Ισραήλ: Τουλάχιστον 25 συλλήψεις στις διαμαρτυρίες κατά Νετανιάχου

Αστυνομική βία και στο Ισραήλ, καθώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαμαρτυριών εν μέσω πανεθνικής απεργίας, με αίτημα την κατάπαυση του πυρός και την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων.
Η σημερινή απεργία καλέστηκε ως απάντηση στην έγκριση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, την ώρα που η γενοκτονία των Παλαιστινίων καταδικάζεται από όλους τους λαούς.
Μια τεράστια ισραηλινή σημαία καλυμμένη με πορτρέτα των εναπομεινάντων 49 ομήρων ξεδιπλώθηκε στην λεγόμενη Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ που αποτελεί εδώ και καιρό κεντρικό σημείο διαμαρτυριών.
Οι διαδηλωτές απέκλεισαν επίσης αρκετούς δρόμους στην πόλη, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινητόδρομου που συνδέει το Τελ Αβίβ με την Ιερουσαλήμ, όπου έβαλαν φωτιά σε ελαστικά και προκάλεσαν κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων και η κύρια ομάδα εκστρατείας που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων κάλεσαν επίσης σε γενική απεργία την Κυριακή.
Το φόρουμ σχεδιάζει να στήσει μια σκηνή διαμαρτυρίας κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, προειδοποιώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι «αν δεν φέρουμε πίσω τώρα τους ομήρους θα τους χάσουμε για πάντα».
Η Αίγυπτος δήλωσε τις τελευταίες ημέρες ότι οι μεσολαβητές ηγούνται μιας ανανεωμένης προσπάθειας για την εξασφάλιση μιας 60ήμερης εκεχειρίας που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση ομήρων, μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου συνομιλιών στο Κατάρ χωρίς καμία πρόοδο.
Διαδηλώσεις ως τα σύνορα με τη Γάζα
Σε ομιλία του σε συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε «τους θέλουμε πίσω το συντομότερο δυνατό», ζητώντας διεθνή πίεση στη Χαμάς.
Ωστόσο, μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης που αντιτίθενται σε οποιαδήποτε συμφωνία με τη Χαμάς επέκριναν τις διαδηλώσεις της Κυριακής.
Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, καταδίκασε «μια διεστραμμένη και επιβλαβή εκστρατεία», προειδοποιώντας ότι «θα την εκμεταλλευτεί η Χαμάς».
Υποστήριξε ότι η δημόσια πίεση για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας ουσιαστικά «θάβει τους ομήρους σε σήραγγες και επιδιώκει να ωθήσει το Κράτος του Ισραήλ να παραδοθεί στους εχθρούς του και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και το μέλλον του».
Ο υπουργός Πολιτισμού Μίκι Ζόχαρ, του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου, δήλωσε στο X ότι το κλείσιμο δρόμων και η διατάραξη της καθημερινής ζωής «είναι ένα σοβαρό λάθος και μια ανταμοιβή για τον εχθρό».
Η ισραηλινή αστυνομία ενίσχυσε τις δυνάμεις της, λέγοντας ότι δεν θα ανεχθεί καμία «διατάραξη της δημόσιας τάξης».
Εικόνες από το δίκτυο AFPTV έδειχναν διαδηλωτές σε συγκέντρωση στο Μπίερι, ένα κιμπούτς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα και τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν διαμαρτυρίες σε πολλές τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας