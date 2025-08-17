Ισραήλ: Τουλάχιστον 25 συλλήψεις στις διαμαρτυρίες κατά Νετανιάχου

Η ισραηλινή αστυνομία ενίσχυσε τις δυνάμεις της, λέγοντας ότι δεν θα ανεχθεί καμία «διατάραξη της δημόσιας τάξης» • Και νέα γενική απεργία την Κυριακή, οι συγγενείς των ομήρων ενάντια στην κυβέρνηση Νετανιάχου.

Αστυνομική βία και στο Ισραήλ, καθώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαμαρτυριών εν μέσω πανεθνικής απεργίας, με αίτημα την κατάπαυση του πυρός και την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων.

Η σημερινή απεργία καλέστηκε ως απάντηση στην έγκριση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, την ώρα που η γενοκτονία των Παλαιστινίων καταδικάζεται από όλους τους λαούς.

Μια τεράστια ισραηλινή σημαία καλυμμένη με πορτρέτα των εναπομεινάντων 49 ομήρων ξεδιπλώθηκε στην λεγόμενη Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ που αποτελεί εδώ και καιρό κεντρικό σημείο διαμαρτυριών.

General strike in Israel as calls grow for a Gaza ceasefirehttps://t.co/Br6tN5UHYF pic.twitter.com/jDX5rLfdhi — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) August 17, 2025

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν επίσης αρκετούς δρόμους στην πόλη, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινητόδρομου που συνδέει το Τελ Αβίβ με την Ιερουσαλήμ, όπου έβαλαν φωτιά σε ελαστικά και προκάλεσαν κυκλοφοριακή συμφόρηση.

AP Photo/Maya Levin

Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων και η κύρια ομάδα εκστρατείας που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων κάλεσαν επίσης σε γενική απεργία την Κυριακή.

⚡️🇮🇱 JUST IN: Israelis launched a general strike with major protests and roadblocks, expected to be the largest since the protests started, demanding “an end to the war to release the Israeli captives.” pic.twitter.com/fDp4V1VP9r — Aditya Juans Mandagie (@AdityaMandagie) August 17, 2025

Το φόρουμ σχεδιάζει να στήσει μια σκηνή διαμαρτυρίας κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, προειδοποιώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι «αν δεν φέρουμε πίσω τώρα τους ομήρους θα τους χάσουμε για πάντα».

Η Αίγυπτος δήλωσε τις τελευταίες ημέρες ότι οι μεσολαβητές ηγούνται μιας ανανεωμένης προσπάθειας για την εξασφάλιση μιας 60ήμερης εκεχειρίας που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση ομήρων, μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου συνομιλιών στο Κατάρ χωρίς καμία πρόοδο.

Διαδηλώσεις ως τα σύνορα με τη Γάζα

Σε ομιλία του σε συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε «τους θέλουμε πίσω το συντομότερο δυνατό», ζητώντας διεθνή πίεση στη Χαμάς.

Ωστόσο, μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης που αντιτίθενται σε οποιαδήποτε συμφωνία με τη Χαμάς επέκριναν τις διαδηλώσεις της Κυριακής.

AP Photo/Maya Levin

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, καταδίκασε «μια διεστραμμένη και επιβλαβή εκστρατεία», προειδοποιώντας ότι «θα την εκμεταλλευτεί η Χαμάς».

Υποστήριξε ότι η δημόσια πίεση για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας ουσιαστικά «θάβει τους ομήρους σε σήραγγες και επιδιώκει να ωθήσει το Κράτος του Ισραήλ να παραδοθεί στους εχθρούς του και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και το μέλλον του».

AP Photo/Maya Levin

Ο υπουργός Πολιτισμού Μίκι Ζόχαρ, του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου, δήλωσε στο X ότι το κλείσιμο δρόμων και η διατάραξη της καθημερινής ζωής «είναι ένα σοβαρό λάθος και μια ανταμοιβή για τον εχθρό».

Η ισραηλινή αστυνομία ενίσχυσε τις δυνάμεις της, λέγοντας ότι δεν θα ανεχθεί καμία «διατάραξη της δημόσιας τάξης».

Εικόνες από το δίκτυο AFPTV έδειχναν διαδηλωτές σε συγκέντρωση στο Μπίερι, ένα κιμπούτς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα και τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν διαμαρτυρίες σε πολλές τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.