Ασταμάτητος ο Νετανιάχου, ανακοινώνει επιχείρηση πλήρους κατάληψης της Γάζας

Το Ισραήλ –ισχυρίστηκε ο Νετανιάχου– «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να «τελειώσει τη δουλειά...» • Υποστήριξε προκλητικά πως αυτός είναι ο τρόπος για να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος • Διαστρέβλωση της πραγματικότητας, όσον αφορά την ανθρωπιστική κρίση στον θύλακα.

Τη στιγμή που η πείνα θερίζει στη Λωρίδα της Γάζας και που δεκάδες άμαχοι Παλαιστίνιοι σκοτώνονται καθημερινά από τον ισραηλινό στρατό, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοινώνει με θράσος νέα στρατιωτική επιχείρηση για πλήρη κατάληψη του θύλακα.

Μάλιστα, ο Νετανιάχου επέλεξε να παρουσιάσει την απόφασή του ως μονόδρομο, εξαπολύοντας πυρά κατά της Χαμάς. Το Ισραήλ –ισχυρίστηκε ο Νετανιάχου– «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να «τελειώσει τη δουλειά και να νικήσει» τη Χαμάς, επειδή η παλαιστινιακή οργάνωση «αρνήθηκε να αφοπλιστεί». Μάλιστα, υποστήριξε προκλητικά πως αυτός είναι ο τρόπος για να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου έρχονται μετά την έγκριση που έλαβε το φονικό σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας, από το ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας: μια απόφαση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ακόμα και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η μεγάλη πλειονότητα των δυτικών χωρών περιορίζονται σε συστάσεις και αποφεύγουν να πιέσουν αποτελεσματικά τον Νετανιάχου.

Τι είπε για τις επιχειρήσεις

Όπως ανάφερε σήμερα ο Νετανιάχου, ο ισραηλινός στρατός θα χτυπήσει τα δύο «εναπομείναντα οχυρά» της Χαμάς στον θύλακα: την πόλη της Γάζας και μια έκταση γης στην κεντρική Γάζα που εκτείνεται σε διάφορους καταυλισμούς προσφύγων και το αλ-Μαουάσι. «Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος και ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί γρήγορα», ισχυρίστηκε ο Νετανιάχου έπειτα από 22 μήνες σύγκρουσης.

Απέφυγε να ορίσει χρονοδιάγραμμα για τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, λέγοντας απλώς ότι αναμένει να ολοκληρωθούν «αρκετά γρήγορα». «Δεν θέλω να μιλήσω για ακριβή χρονοδιαγράμματα», είπε, πριν επαναλάβει ότι αυτός θα είναι ο «καλύτερος τρόπος» για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Επανάλαβε επίσης ότι θα «κατεβάσει» τη Χαμάς από την εξουσία στη Λωρίδα και θα αναλάβει τον έλεγχο, δημιουργώντας και μιας «ζώνης ασφαλείας» στα σύνορά του με το Ισραήλ.

Ανέφερε επίσης τις παρακάτω «πέντε αρχές για τον τερματισμό του πολέμου»:

Αφοπλισμός της Χαμάς

Απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων

Αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας

Εδραίωση του ισραηλινού ελέγχου ασφαλείας

Εφαρμογή ειρηνικής, μη ισραηλινής, πολιτικής διοίκησης

Προκλητικός για τη βοήθεια

Με τη γενοκτονία των αμάχων να είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο Νετανιάχου δεν δίστασε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, όσον αφορά την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα. Όπως ισχυρίστηκε, λοιπόν, ο Νετανιάχου, «σε αντίθεση με τους ψευδείς ισχυρισμούς, η πολιτική μας καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου ήταν να αποτρέψουμε μια ανθρωπιστική κρίση, ενώ η πολιτική της Χαμάς ήταν να τη δημιουργήσει».

Συνεχίζοντας σε ανάλογο πνεύμα διέψευσε με θράσος πως το Ισραήλ αφήνει τους αμάχους να πεθαίνουν από την πείνα. Όπως ισχυρίστηκε λοιπόν «από την αρχή του πολέμου, το Ισραήλ έχει επιτρέψει την είσοδο σχεδόν δύο εκατομμυρίων τόνων βοήθειας. Δεν γνωρίζω κανέναν άλλο στρατό που να έχει επιτρέψει τη μεταφορά τέτοιας βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό σε εχθρικό έδαφος. Τώρα, εάν είχαμε μια πολιτική λιμού, κανείς στη Γάζα δεν θα είχε επιβιώσει έπειτα από δύο χρόνια πολέμου. Αλλά η πολιτική μας ήταν ακριβώς το αντίθετο».