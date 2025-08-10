Οι ΗΠΑ στήριξαν το Ισραήλ στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Tην ώρα που ο ΟΗΕ και εκπρόσωποι άλλων χωρών εξέφραζαν τη βαθιά τους ανησυχία για τις εξελίξεις, οι ΗΠΑ μίλαγαν για το «δικαίωμα» του Ισραήλ να αποφασίσει τι είναι καλύτερο για την ασφάλειά του

Με τις... ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρά το γενοκτονικό σχέδιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας. Ένα σχέδιο που έχει διχάσει ακόμα και τους ίδιους του Ισραηλινούς και που έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, καθώς αναμένεται να επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβούλιου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που έγινε την Κυριακή, και την ώρα που ο ΟΗΕ και εκπρόσωποι άλλων χωρών εξέφραζαν τη βαθιά τους ανησυχία για τις εξελίξεις, οι ΗΠΑ επέλεξαν να στηρίξουν την απόφαση του Ισραήλ, υποστηρίζοντας προκλητικά ότι το Τελ Αβίβ έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι είναι καλύτερο για την ασφάλειά του. Μάλιστα, χαρακτήρισαν ψευδείς τους ισχυρισμούς για γενοκτονία στη Γάζα.

Η αναπλ. μόνιμη αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, πρέσβης Ντόροθι Σέι δεν δίστασε να ρίξει όλες τις ευθύνες στη Χαμάς και να μιλήσει για αδιαλλαξία από την πλευρά της παλαιστινιακής οργάνωσης. Υποστήριξε μάλιστα ότι «ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει σήμερα αν η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους και όλη τη Γάζα».

«Ο πιο πρόσφατος γύρος διαπραγματεύσεων απέτυχε επειδή η Χαμάς ενθαρρύνθηκε από τις προσπάθειες στοχοποίησης του Ισραήλ με συκοφαντίες και ψέματα, από την κακώς σχεδιασμένη και θεατρική διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών και από τις μονομερείς ανακοινώσεις σχετικά με την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους», ανέφερε μεταξύ άλλων η Σέι. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «δεν πήρε την απόφαση να προχωρήσει στην στρατιωτική της εκστρατεία στο κενό, αλλά μετά από μήνες αδιαλλαξίας της Χαμάς».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί ενάντια στην τρομοκρατία της Χαμάς. Και τελικά, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του και ποια μέτρα είναι κατάλληλα για να τερματιστεί η απειλή που αποτελεί η Χαμάς και άλλες παρόμοιες ομάδες» ανέφερε με σαφήεια η εκπρόσωπος των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μπορούν να μπλοκάρουν σχετικές προτάσεις (όπως έχουν κάνει και στο παρελθόν).

Τραμπ και Νετανιάχου και Τραμπ συζήτησαν το ισραηλινό σχέδιο Ο Νετανιάχου μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα σχέδια του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού. «Οι δύο συζήτησαν τα σχέδια του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο των εναπομεινάντων προπυργίων της Χαμάς στη Γάζα για να τερματίσουν τον πόλεμο εξασφαλίζοντας την απελευθέρωση των ομήρων και νικώντας τη Χαμάς», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

«Αβίωτη κατάσταση, μόνη λύση η παύση πυρός»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενημέρωσαν για την κατάσταση στον θύλακα ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και την Αμερική Μίροσλαβ Γέντζια και ο επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) στη Γενεύη και διευθυντής του Τμήματος Συντονισμού Ράμες Ραγιάσινγκαμ.

Ο Γέντζια προειδοποίησε για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Γάζα αναφέροντας ότι το Ισραήλ ενέκρινε σχέδιο για την «καταπολέμηση της Χαμάς», το οποίο περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τον έλεγχο της Γάζας από το Ισραήλ. Επισήμανε ότι αυτό το σχέδιο θα προκαλέσει ακόμη περισσότερους εκτοπισμούς και ανθρωπιστική καταστροφή.

Όπως τόνισε, ο ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι η μόνη λύση είναι άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει την ελεύθερη ανθρωπιστική βοήθεια. Πρόθεσε ότι η στρατιωτική λύση δεν είναι βιώσιμη και κάλεσε για την εφαρμογή ενός πλαισίου δύο κρατών με τη δημιουργία νόμιμης παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα ενώνει τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

«Ο στόχος παραμένει η ειρηνική συνύπαρξη του Ισραήλ και ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, με την Ιερουσαλήμ ως κοινή πρωτεύουσα» ανέφερε.

Από την πλευρά του ο Ραγιάσινγκαμ παρουσίασε τη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι πάνω από 61.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Η κατάσταση, ανέφερε, είναι αβίωτη, με εκτοπισμένες οικογένειες να ζουν σε υπερπλήρεις και επισφαλείς συνθήκες, και την υγειονομική και υποδομική κρίση να επιδεινώνεται. «Παρά την περιορισμένη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, η κατάσταση παραμένει απελπιστική» τόνισε.

Ο Ραγιάσινγκαμ έκανε έκκληση για άμεση απελευθέρωση των ομήρων, ελευθερία των αυθαίρετα κρατουμένων και πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, τονίζοντας την ανάγκη για την προστασία των πολιτών και την εφαρμογή της διεθνούς ανθρωπιστικής νομοθεσίας.

► «Το Ισραήλ επιδιώκει να εδραιώσει τον πλήρη στρατιωτικό του έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας και παρατείνει αυτόν τον πόλεμο όχι για να τερματίσει την κυριαρχία της Χαμάς ή να την αφοπλίσει, αλλά για να αποτρέψει την ανεξαρτησία του παλαιστινιακού κράτους» υπογράμμισε στην τοποθέτηση του ο Παλαιστίνιος Μόνιμος Παρατηρητής στον ΟΗΕ, πρέσβης Ριάντ Μανσούρ. Τόνισε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση «απέδειξε εδώ και καιρό ότι δεν ενδιαφέρεται για την τύχη των ομήρων και ότι η τελευταία αυτή απόφαση είναι μια ακόμη κραυγαλέα απόδειξη αυτού».

Ο Ριάντ Μανσούρ επισήμανε ότι «το Ισραήλ απέδειξε εδώ και καιρό ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Χάρτη, το διεθνές δίκαιο ή τα Ψηφίσματα αυτού του Συμβουλίου, αν δεν συνοδεύονται από συνέπειες». Μάλιστα σημείωσε με νόημα ότι τα γεγονότα που ανέφερε έχουν οδηγήσει πολλούς να αναρωτιούνται δικαίως «πώς είναι δυνατόν το Ισραήλ να εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να κάθεται σε αυτό το τραπέζι και σε αυτά τα Ηνωμένα Έθνη;».