Έφτασαν 100 τα νεκρά παιδιά από πείνα στη Γάζα

Απαιτούνται να φτάνουν καθημερινά περίπου 600 φορτηγά με βοήθεια, όμως εισέρχονται μόλις 86 την ημέρα.

Η γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας καλά κρατεί, με το Ισραήλ να μη δείχνει έλεος ούτε στα μικρά παιδιά τη στιγμή που η πλειονότητα των χωρών του πλανήτη αποφεύγει να υιοθετήσει αποτελεσματικά μέτρα πίεσης κατά του Τελ Αβίβ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις, ενώ έχει περιορίσει δραστικά την ανθρωπιστική βοήθεια, με συνέπεια να μην εξαφανισμένα τα είδη πρώτης ανάγκης και να πεθαίνουν άνθρωποι από υποσιτισμό.

Μοιραία, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ο αριθμός των νεκρών από πείνα στον παλαιστινιακό θύλακα από την έναρξη του πολέμου, έφτασε πλέον σε 217, συμπεριλαμβανομένων 100 παιδιών.

Βοήθεια με το σταγονόμετρο

Η ισραηλινή κυβέρνηση Νετανιάχου ισχυρίζεται πλέον πως φτάνει ανθρωπιστική βοήθεια (μετά τη διεθνή πίεση που προηγήθηκε), όμως η πραγματικότητα είναι ότι αυτή δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων.

Σημειώνεται στη Λωρίδα απαιτούνται να φτάνουν καθημερινά περίπου 600 φορτηγά με βοήθεια, όμως τις τελευταίες 2 εβδομάδες το Ισραήλ έχει επιτρέψει κατά μέσο όρο μόλις 86 την ημέρα.

Συγκεκριμένα, το γραφείο τύπου της κυβέρνησης στη Γάζα δήλωσε ότι μόνο 1.210 φορτηγά βοήθειας εισήλθαν στη Γάζα τις τελευταίες 14 ημέρες, με αξιωματούχους να τονίζουν ότι αυτό αντιπροσωπεύει μόνο το 14% των πραγματικών αναγκών της περιοχής (συνολικά έπρεπε να εισέλθουν 8.400 φορτηγά).

Οι οργανώσεις συνδρομής, λοιπόν, ζητούν την είσοδο τουλάχιστον 600 φορτηγών καθημερινά για να αντιμετωπίσουν την τρομερή ανθρωπιστική κρίση που προκλήθηκε από τους περιορισμούς της παροχής βοήθειας από το Ισραήλ. Η πλειονότητα των φορτηγών, προσθέτουν, ήρθαν αντιμέτωπες «με λεηλασίες και ληστείες εν μέσω του τεχνητού χάους ασφαλείας που επιδιώκει η ισραηλινή κατοχή», ως μέρος μιας συστηματικής πολιτικής «μηχανικής λιμοκτονίας και χάους», με στόχο «να συντρίψει τη βούληση του παλαιστινιακού λαού και να υπονομεύσει την σταθερότητά του».

Πόσα φορτηγά εισήλθαν ανά ημέρα: