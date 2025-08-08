Διεθνείς αντιδράσεις για το νέο σχέδιο Νετανιάχου κατά της Γάζας

Σειρά ανακοινώσεων από κράτη και διεθνείς οργανισμούς ενάντια στην εμμονή του Ισραήλ να καταλάβει τη Λωρίδα. ● Τι λένε οι αραβικές χώρες στις οποίες ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποσχέθηκε να... «αναθέσει» τη διακυβέρνησή της.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Παρασκευή ότι η απόφαση του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας είναι λανθασμένη και κάλεσε την κυβέρνηση στην Ιερουσαλήμ να την επανεξετάσει, αποτελώντας μία από τις πολλές διεθνείς αντιδράσεις που ξέσπασαν μετά τη σχετική έγκριση από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να κλιμακώσει περαιτέρω την επίθεσή της στη Γάζα είναι λανθασμένη και την καλούμε να την επανεξετάσει άμεσα», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωση.

«Η ενέργεια αυτή δεν θα κάνει τίποτα για να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση ούτε θα βοηθήσει στο να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία».

Στο ίδιος μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της υφυπουργού Ενέργειας της βρετανικής κυβέρνησης. «Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή είναι η λάθος απόφαση και ελπίζουμε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα την επανεξετάσει», δήλωσε η Μιάτα Φάνμπουλε στον ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio. «Δημιουργεί τον κίνδυνο κλιμάκωσης μιας ήδη αφόρητης και αποτρόπαιης κατάστασης».

Να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Στάρμερ την Τρίτη στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου προς τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης δήλωσε την πρόθεσή του να αναγνωρίσει η Βρετανία το παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο στη συνεδρίαση του ΟΗΕ, εκτός εάν εάν η ισραηλινή κυβέρνηση λάβει «ουσιαστικά μέτρα για να τερματίσει την άθλια κατάσταση στη Γάζα», συμπεριλαμβανομένης μιας εκεχειρίας και μιας δέσμευσης για μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική διαδικασία.

Δευκρινίζοντας ο βρετανός πρωθυπουργός τι εννοεί λέγοντας πως η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι υπό όρους και πόσο βέβαιος είναι ότι μπορεί να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός μέχρι τον Σεπτέμβριο, απάντησε ότι ο πρωταρχικός στόχος της βρετανικής κυβέρνησης είναι να αλλάξει την κατάσταση επί τόπου – και επανέλαβε ότι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν και η βοήθεια πρέπει να μπορεί να εισέλθει στην Γάζα.

ΟΗΕ: Σταματήστε αμέσως το νέο σχέδιο

Από την πλευρά τους και τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτήρισαν «βαθιά ανησυχητικές» τις πληροφορίες για επέκταση της στρατιωτικής εκστρατείας.

Το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης, «που έχει στόχο τον πλήρη στρατιωτικό έλεγχο της κατεχόμενης λωρίδας της Γάζας, πρέπει να σταματήσει αμέσως», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ.

Το σχέδιο αυτό, που υιοθετήθηκε την περασμένη νύκτα από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, «αντιβαίνει στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ οφείλει να βάλει τέλος στην κατοχή του το συντομότερο, στην υλοποίηση της συμφωνημένης λύσης των δύο κρατών και στο δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση», κατήγγειλε ο Τουρκ.

«Όλα, μας κάνουν να σκεφτούμε πως αυτή η νέα κλιμάκωση θα επιφέρει ακόμα πιο μαζικούς εκτοπισμούς, περισσότερους φόνους, περισσότερα αφόρητα βάσανα, παράλογες καταστροφές και φρικτά εγκλήματα», ανέφερε ο Ύπατος Αρμοστής, ο οποίος κατηγορείται τακτικά από τις ισραηλινές αρχές για φιλοπαλαιστινιακές τάσεις και έχει χαρακτηρισθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ.

Ο Τουρκ ζήτησε από την ισραηλινή κυβέρνηση, «αντί να ενισχύει αυτό τον πόλεμο», να αφήσει να μπει η ανθρωπιστική βοήθεια «χωρίς εμπόδια» στη λωρίδα της Γάζας «για να σωθουν οι ζωές αμάχων».

Οι όμηροι, οι οποίοι απήχθησαν στη διάρκεια της επίθεσης που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, «πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς όρους από τις ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις», απαίτησε επίσης ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

«Οι Παλαιστίνιοι που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ πρέπει επίσης να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς όρους», προσέθεσε ο Τουρκ.

Aυστραλία: Τα δύο κράτη η μόνη βιώσιμη λύση

Ακόμα και η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι: «Η Αυστραλία καλεί το Ισραήλ να μην ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, που θα επιδεινώσει μόνο την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα». Η Γουόνγκ υπογράμμισε ότι ο μόνιμος εξαναγκαστικός εκτοπισμός πληθυσμών συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επανέλαβε τις εκκλήσεις για:

άμεση κατάπαυση του πυρός,

ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, και

την άμεση απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

«Η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη βιώσιμη πορεία προς μια διαρκή ειρήνη, ένα παλαιστινιακό κράτος και το κράτος του Ισραήλ να συνυπάρχουν με ειρήνη και ασφάλεια εντός διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων», προσέθεσε η υπουργός. Νωρίτερα, και ο υπουργός Περιβάλλοντος της Αυστραλίας Μάρεϊ Γουάτ, είχε εκφράσει τη διαφωνία του, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση «αντιτίθεται σθεναρά στη βίαιη κατοχή της Γάζας».

Τουρκία: Απειλείτε την ασφάλεια και την ειρήνη σε όλη την περιοχή

Αντίστοιχα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας προειδοποίησε πως το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για την ανάληψη του πλήρους στρατιωτικού ελέγχου στη Γάζα πρέπει να διακοπεί αμέσως, χαρακτηρίζοντάς το ως απειλή για την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή. Η Άγκυρα κατηγόρησε την ισραηλινή πλευρά για παραβίαση βασικών αποφάσεων του Διεθνούς Δικαστηρίου, και ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβουν δράση για την αποτροπή εφαρμογής του σχεδίου, το οποίο θεωρεί ως κινδυνογόνο και επιζήμιο.

Χαμάς: Καμία κυβέρνηση ερήμην των Παλαιστίνιων

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Χαμάς χαρακτήρισε τις δηλώσεις Νετανιάχου «πραξικόπημα» κατά της διαπραγματευτικής διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι «επιδιώκει να θυσιάσει τους ομήρους» και «να συνεχίσει την επίθεση». Εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε ότι οποιαδήποτε νέα διοίκηση στη Γάζα, που δεν προκύπτει από συμφωνία των Παλαιστινίων, θα θεωρείται κατοχική.

Άραβες: Λογαριάζετε χωρίς τους ξενοδόχους

Έντονη ήταν η αντίδραση και από τις αραβικές χώρες, οι οποίες ξεκαθάρισαν ότι δε θα στηρίξουν καμία πρόταση διακυβέρνησης που δεν εγκρίνεται από τους Παλαιστινίους. Εκπρόσωπος της Ιορδανίας τόνισε στο Reuters ότι «η ασφάλεια στη Γάζα πρέπει να διασφαλιστεί μέσω νόμιμων παλαιστινιακών θεσμών». Όσον αφορά την Αίγυπτο, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει πρότασή της για τη δημιουργία προσωρινής διοίκησης από ανεξάρτητους παλαιστινίους τεχνοκράτες.