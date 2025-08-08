Ισραήλ: Εγκρίθηκε το φονικό σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

Η επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες. ● Αντίθετος ακόμα και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ. ● Άμεση αντίδραση από τους συγγενείς των ομήρων. ● Συνέντευξη Νετανιάχου: Θέλουμε να αποκτήσουμε τον έλεγχο της Γάζας... όχι όμως να την κυβερνήσουμε.

Τελείωσε τα ξημερώματα το θυελλώδες Ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας που συγκλήθηκε για να συζητήσει το σχέδιο πλήρους στρατιωτικής κατάληψης της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο και εγκρίθηκε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε στο Fox News «Σκοπεύουμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας, να απομακρύνουμε τη Χαμάς από εκεί, να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να απελευθερωθεί από τη Γάζα και να μεταβιβάσουμε τη διοίκησή της σε μια πολιτική αρχή που δεν θα είναι η Χαμάς, ούτε κάποιος που υποστηρίζει την καταστροφή του Ισραήλ», . «Θέλουμε να απελευθερωθούμε οι ίδιοι και να απελευθερώσουμε και τον λαό της Γάζας από την τρομερή τρομοκρατία της Χαμάς», συνέχισε. Όμως ο Νετανιάχου προσέθεσε επίσης ότι το Ισραήλ «δεν θέλει να την κρατήσει». «Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να τη διοικούμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητική δύναμη», κατέληξε.

Το γραφείο του Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση με λεπτομέρειες για το εγκεκριμένο σχέδιο κατάληψης της Πόλης της Γάζας και «πέντε αρχές για τον τερματισμό του πολέμου», τις οποίες -όπως αναφέρεται- το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε με πλειοψηφία. «Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) θα προετοιμαστούν για την ανάληψη ελέγχου της Πόλης της Γάζας, παρέχοντας ταυτόχρονα ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης», αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία περιλαμβάνει τις εξής αρχές για τον «τερματισμό του πολέμου»:

Αφοπλισμός της Χαμάς.

Επιστροφή όλων των ομήρων – ζωντανών και νεκρών.

Αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας.

Ισραηλινός έλεγχος ασφαλείας επί της Λωρίδας της Γάζας.

Ύπαρξη εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης που να μην είναι ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή.

«Η απόλυτη πλειοψηφία των υπουργών του Υπουργικού Συμβουλίου πίστευε ότι το εναλλακτικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο δεν θα επιτύγχανε ούτε την ήττα της Χαμάς ούτε την επιστροφή των απαχθέντων», καταλήγει η ανακοίνωση. Το σχέδιο, το οποίο πρότεινε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και συζητήθηκε στη συνεδρίαση, περιλαμβάνει τον αποκλεισμό της Πόλης της Γάζας και τη μετακίνηση περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας. Όπως δήλωσε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος στην εφημερίδα The Jerusalem Post, ο στρατός θα “στοχεύσει τα τρομοκρατικά προπύργια στην πόλη”, με τις επιχειρήσεις να επεκτείνονται αργότερα και στους κεντρικούς προσφυγικούς καταυλισμούς.

Η επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες.

Αντίθετος ακόμα και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ο Νετανιάχου έκανε τις δηλώσεις του στο Fox News πριν από την συνάντηση με μια μικρή ομάδα ανώτερων υπουργών, όπου συζητήθηκαν σχέδια για την ανάληψη στρατιωτικού ελέγχου σε περισσότερες περιοχές της Γάζας. Η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας ακολουθεί μια συνάντηση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα με τον αρχηγό του στρατού, την οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι περιέγραψαν ως τεταμένη, λέγοντας ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων αντιτάχθηκε στην επέκταση της εκστρατείας.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Ισραηλινοί θέλουν ο πόλεμος να τελειώσει με μια συμφωνία που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων που κρατούνται από Παλαιστίνιους μαχητές με επικεφαλής τη Χαμάς. Η κυβέρνηση Νετανιάχου όμως, επιμένει στην πλήρη νίκη επί της Χαμάς. Η ιδέα, την οποία προωθούν ιδιαίτερα ακροδεξιοί υπουργοί του κυβερνητικού συνασπισμού του Νετανιάχου, για προέλαση των ισραηλινών δυνάμεων σε περιοχές της Γάζας που δεν ελέγχουν ήδη, έχει προκαλέσει ανησυχία στο Ισραήλ.

Άμεση αντίδραση από τους συγγενείς των ομήρων

Οικογένειες και υποστηρικτές των ομήρων διαδήλωναν ενάντια στα ισραηλινά σχέδια για την κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας έξω από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που λάμβανε χώρα το συμβούλιο. Ορισμένοι από τους διαδηλωτές είχαν αλυσοδεθεί μεταξύ τους έξω από το κτίριο, προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Γάζα «είναι θανατική καταδίκη και άμεση εξαφάνιση των αγαπημένων μας προσώπων».

Συνέντευξη Νετανιάχου: Θέλουμε να αποκτήσουμε τον έλεγχο της Γάζας... όχι όμως να την κυβερνήσουμε

Σε συνέντευξη που έδωσε λίγες ώρες πριν το υπουργικό συμβούλιο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε πως η χώρα του σκοπεύει να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρου του παλαιστινιακού θύλακα. «Έχουμε την πρόθεση να το κάνουμε», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της λωρίδας. Όπως είπε ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η «ασφάλειά μας, να απομακρύνουμε τη Χαμάς από εκεί, να απελευθερώσουμε τον πληθυσμό της Γάζας και να την παραδώσουμε σε μια πολιτική κυβέρνηση που δεν θα είναι η Χαμάς και δεν θα υποστηρίζει την καταστροφή του Ισραήλ».

Σύμφωνα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου οι Παλαιστίνιοι δεν θέλουν τη Χαμάς και την «πολεμούν γιατί βλέπουν ότι έχουν μέλλον» και προσέθεσε πως η Χαμάς «αυτός ο απαίσιος τύραννος», όπως τη χαρακτήρισε δεν «κρατάει μόνο τους ομήρους μας, αλλά και δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους στη Γάζα ως ομήρους». «Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας και τον λαό της Γάζας από τον φρικτό τρόμο της Χαμάς», προσέθεσε. Ωστόσο υποστήριξε πως το Ισραήλ δεν έχει σκοπό να κυβερνήσει. «Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό όργανο», προσέθεσε. «Θέλουμε να το παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα το κυβερνήσουν σωστά, χωρίς να μας απειλούν, και να δώσουν στους κατοίκους της Γάζας μια καλή ζωή», είπε ακόμα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.