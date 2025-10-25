Αποκάλυψη CNN: Ο Τραμπ εξετάζει να βομβαρδίσει τη Βενεζουέλα

Να βάλει «μπουρλότο» στη Λατινική Αμερική σκέφτεται ο «ειρηνοποιός» και αυτόπροτεινόμενος για το Νόμπελ Ειρήνης, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το CNN αποκαλύπτει πως εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοθετήσει δίκτυα διακίνησης και εγκαταστάσεις «καρτέλ ναρκωτικών» εντός της Βενεζουέλας, κάτι το οποίο αν συμβεί θα συνιστά κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της χώρας, άρα και αιτία πολέμου.

Το CNN τονίζει πως δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα πράξει μια τέτοια επιθετική κίνηση επικαλούμενο τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

→ Υπενθυμίζεται πως καθοδόν προς την κόλπο της Καραϊβικής είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου «Gerald Ford».

Σύμφωνα με τις πηγές του αμερικανικού δικτύου, ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει μια διπλωματική προσέγγιση με τη Βενεζουέλα για να ανακοπεί η ροή ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, παρότι η κυβέρνησή του διέκοψε πρόσφατα τις απευθείας συνομιλίες με τον Μαδούρο. Αν και η Βενεζουέλα δεν θεωρείται κύρια πηγή εξαγωγής κοκαΐνης, η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί επιθετικά να συνδέσει τον Μαδούρο με το εμπόριο ναρκωτικών.

«Υπάρχουν σχέδια στο τραπέζι, που ο πρόεδρος εξετάζει, σχετικά με επιχειρήσεις σε στόχους εντός της Βενεζουέλας», δήλωσε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης στο CNN, προσθέτοντας ότι «δεν έχει αποκλείσει τη διπλωματία».

Ένας δεύτερος αξιωματούχος, που συμμετέχει άμεσα στις συζητήσεις, είπε ότι έχουν προταθεί πολλές επιλογές στον πρόεδρο. Ένας τρίτος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο σχεδιασμός γίνεται σε όλο το κυβερνητικό φάσμα, αλλά το επίκεντρο σε ανώτατο επίπεδο είναι προς το παρόν η δράση κατά των ναρκωτικών εντός της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ έχει αυξήσει τη ρητορική του σχετικά με ενδεχόμενα χτυπήματα σε εδάφη της Βενεζουέλας τις τελευταίες ημέρες, ενώ ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις σε φερόμενα ναρκοπλοία σε διεθνή ύδατα.

Το τελευταίο περιστατικό ήταν η νυχτερινή επίθεση σε πλοίο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ατόμων. Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των στοχευμένων πλοίων σε 10 και των νεκρών σε 43, από τότε που ξεκίνησε η εκστρατεία τον περασμένο μήνα.

Ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι πιέζουν για αλλαγή καθεστώτος, υποστηρίζοντας ότι η εκστρατεία κατά των ναρκωτικών θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανατροπή του Μαδούρο. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την άσκηση πίεσης σε άτομα του στενού του κύκλου που επωφελούνται από τα έσοδα των καρτέλ, ώστε να στραφούν εναντίον του, ανέφεραν πηγές του CNN.

Τι λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες

Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), η Βενεζουέλα δεν είναι χώρα παραγωγής κοκαΐνης.

Σχεδόν όλες οι καλλιέργειες κόκας – το βασικό συστατικό της κοκαΐνης – βρίσκονται στην Κολομβία, το Περού και τη Βολιβία. Ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA), που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο, δεν ανέφερε τη Βενεζουέλα στις τέσσερις σελίδες αφιερωμένες στη διακίνηση κοκαΐνης, αναφέροντας αντ’ αυτού τον Ισημερινό, την Κεντρική Αμερική και το Μεξικό.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης επιμένουν ότι μέρος της διακίνησης περνά από τη Βενεζουέλα και υπενθυμίζουν ότι ο Μαδούρο είχε κατηγορηθεί το 2020 από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ για ναρκο-τρομοκρατία και συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης.

«Ο Νικολάς Μαδούρο είναι κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και φυγάς της αμερικανικής δικαιοσύνης», δήλωσε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στον Ισημερινό τον Σεπτέμβριο.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ προειδοποίησαν ότι ο πρόεδρος «δεν βιάζεται» — όπως είπε ένας εξ αυτών — να λάβει απόφαση, καθώς επικεντρώνεται στο ταξίδι του στην Ασία και στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου τους.

Αν και ο Τραμπ φέρεται να είναι ανοιχτός σε διπλωματική λύση, ακύρωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τις προσπάθειες διαπραγμάτευσης με τον Μαδούρο και ανώτερους Βενεζουελάνους αξιωματούχους, τις οποίες είχε αναλάβει ο ειδικός απεσταλμένος Ρίτσαρντ Γκρένελ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνώρισαν επίσης ότι μια επιθετική επιχείρηση εντός της Βενεζουέλας θα απαιτούσε πιθανώς έγκριση του Κογκρέσου ή τουλάχιστον ενημέρωση των μελών του πριν η κυβέρνηση προχωρήσει.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε στο CNN ότι μπορεί να συνεχίσει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών στο εξωτερικό χωρίς το Κογκρέσο να εγκρίνει επίσημα κήρυξη πολέμου. Αν και είπε ότι θα ενημερώσει το Κογκρέσο για οποιεσδήποτε επιχειρήσεις εδάφους, υποστήριξε ότι δεν αναμένει αντίδραση.

«Δεν πρόκειται απαραίτητα να ζητήσω κήρυξη πολέμου», είπε. «Νομίζω ότι απλώς θα σκοτώσουμε ανθρώπους που φέρνουν ναρκωτικά στη χώρα μας. Εντάξει; Θα τους σκοτώσουμε — θα είναι νεκροί».

Η συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ στην περιοχή. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι η μετακίνηση της ομάδας κρούσης του Gerald R. Ford και της αεροπορικής της πτέρυγας έχει στόχο «την εξάρθρωση των διεθνών εγκληματικών οργανώσεων και την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας».

Η ομάδα κρούσης του Ford ελλιμενίστηκε κοντά στο λιμάνι του Σπλιτ, στην Κροατία, στις 21 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι το αεροπλανοφόρο και τα συνοδευτικά του πλοία βρίσκονται σε απόσταση άνω των 5.000 μιλίων από την Καραϊβική, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστούν ημέρες για να φτάσουν σε θέση κατάλληλη για επιθέσεις.

Ακόμη και πριν από την άφιξη του Ford, σημαντικό ποσοστό των ανεπτυγμένων ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ παγκοσμίως είχε μετακινηθεί στη Διοίκηση Νοτίου Αμερικής των ΗΠΑ (US Southern Command), υπεύθυνη για επιχειρήσεις στην περιοχή, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πόρταλ του Ναυτικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ.

Αυτό περιλαμβάνει την ομάδα ετοιμότητας Iwo Jima και τη 22η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, δηλαδή περισσότερους από 4.500 πεζοναύτες και ναύτες, τρία αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, ένα υποβρύχιο επίθεσης, ένα πλοίο ειδικών επιχειρήσεων, ένα καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων και αναγνωριστικά αεροσκάφη P-8 Poseidon.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει 10 μαχητικά F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, το οποίο έχει μετατραπεί σε κόμβο στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Καραϊβική. Σύμφωνα με φωτογραφίες του Reuters, οι ΗΠΑ έχουν επίσης αναπτύξει τουλάχιστον τρεις μη επανδρωμένες αεροσυσκευές MQ-9 Reaper στο νησί, στην περιοχή Αγκουαντίγια.

Η Ναυτική Βάση Roosevelt Roads στο Πουέρτο Ρίκο — στρατιωτική εγκατάσταση των ΗΠΑ που είχε κλείσει από το 2004 — έχει επίσης επαναλειτουργήσει, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και φωτογραφίες που ελήφθησαν στη βάση.