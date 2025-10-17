Η απειλή πολέμου του Τραμπ στη Βενεζουέλα και τα διδάγματα του σκοτεινού παρελθόντος

Ακόμη μια αμερικανική επίθεση σε σκάφος στην Καραϊβική • Το Καράκας αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία και μπαίνει σε ετοιμότητα

Ο «ειρηνοποιός» πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μέχρι πρότινος ως βασική επιδίωξη το Νόμπελ Ειρήνης και τώρα έχει ως κεντρικό στόχο να ηγηθεί ενός νέου αιματοκυλίσματος στην Λατινική Αμερική.

Η Βενεζουέλα έχει μπει στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ ήδη από την πρώτη του θητεία, όμως, τώρα, ο ακροδεξιός πρόεδρος έχει κλιμακώσει την στρατιωτική πίεση προς την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Τη νύχτα προχώρησαν σε νέα επίθεση στην Καραϊβική, όπου τις τελευταίες εβδομάδες βάρκες βαφτίζονται ως σκάφη διακίνησης ναρκωτικών και διαλύονται από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ με αποτέλεσμα πάνω από είκοσι νεκρούς. Για πρώτη φορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου και την ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή, το πιο πρόσφατο πλήγμα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, άφησε επιζώντες, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα.

Οι ΗΠΑ, εξάλλου, έχουν αναπτύξει επτά πολεμικά πλοία στην Καραϊβική κι άλλο ένα στον Κόλπο του Μεξικού, στο πλαίσιο επιχείρησης η οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, έχει στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Φυσικά τη μεγαλύτερη ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση πως ο Λευκός Οίκος έχει δώσει το πράσινο φως στην CIA να προχωρήσει σε φονικές επιχειρήσεις εντός Βενεζουέλας, ενώ και το Πεντάγωνο απεργάζεται σχέδια στρατιωτικού χτυπήματος.

Σε επιφυλακή η Βενεζουέλα

Το Καράκας έχει ήδη απαντήσει στον Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις έωλες κατηγορίες για «ναρκοτρομοκρατία», ενώ υπογραμμίζει πως η βασική επιδίωξη της Ουάσινγκτον είναι η βίαιη αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο Νικολάς Μαδούρο έχει ήδη διατάξει όλες τις δυνάμεις (στρατό, αστυνομία, πολιτοφυλακές) να είναι σε επιφυλακή και πραγματοποίησε στρατιωτική γυμνάσια, ενώ η Βενεζουέλα αρχίσει και αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία.

Στο μεταξύ οι πολιτείες Ταχίρα και Αμαζόνας της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν την ανάπτυξη περιπολιών και την έναρξη διαδικασιών ελέγχου στα συνοριακά περάσματα με την Κολομβία.

Στην Ταχίρα, όπου βρίσκονται τρεις βασικές γέφυρες που ενώνουν τις δύο χώρες, ο στρατός έχει αναπτυχθεί στη γέφυρα Σιμόν Μπολίβαρ που συνδέει τις πόλεις Κουκούτα και Βίγια ντε Ροσάριο της Κολομβίας με το Σαν Αντόνιο της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με τον στρατηγό Μιχέλ Βαγιαντάρες, διοικητή του στρατού στην Ταχίρα, έχουν αναπτυχθεί τουλάχιστον 17.000 στρατιώτες.

Στην πολιτεία Αμαζόνας, που συνορεύει με τη Βραζιλία, ο στρατός οργανώνεται για να προστατεύσει «τις στρατηγικές επιχειρήσεις» και «τις βασικές υπηρεσίες». Στόχος είναι «να αυξηθεί το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας» των δυνάμεων και να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση «των ένοπλων πολιτών», σύμφωνα με τον τοπικό διοικητή, τον στρατηγό Λιονέλ Σόχο.

Fake news για ανατροπή Μαδούρο;

Κι ενώ εδώ και πολύ καιρό τα αμερικανικά ΜΜΕ φτιάχνουν κλίμα κατά του Νικολάς Μαδούρο, ένα νέο δημοσίευμα έφερε οργή και διαψεύσεις στο Καράκας.

Η Miami Herald ανέφερε σε άρθρο της ότι η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες και ο αδελφός της διαπραγματεύονται με την Ουάσινγκτον την εκδίωξη του Μαδούρο προκειμένου να παραμείνουν στην εξουσία.

«Ψέμα! Άλλο ένα μέσο ενημέρωσης που προσθέτει στον βούρκο του ψυχολογικού πολέμου εναντίον του λαού της Βενεζουέλας. Δεν έχουν ηθική, ούτε αρχές, διασπείρουν ψέματα και σαπίλα», ήταν η αντίδραση της αντιπροέδρου Ροντρίγκες μέσω Telegram.

«Η μπολιβαριανή επανάσταση βασίζεται σε μια πολιτικοστρατιωτική ανώτατη διοίκηση, ενωμένη γύρω από τη λαϊκή βούληση», πρόσθεσε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία της ίδιας στο πλευρό του προέδρου με λεζάντα: «μαζί και ενωμένοι με τον πρόεδρο Μαδούρο».

Αντιδράσεις εντός ΗΠΑ

Το πλάνο του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκει, φυσικά, και αντιπάλους μέσα στην αμερικανική επικράτεια με γερουσιαστές των Δημοκρατικών να ετοιμάζονται να καταθέσουν ψήφισμα προκειμένου να εμποδίσουν τον Αμερικανό πρόεδρο να επέμβει στη Βενεζουέλα.

Οι Τιμ Κάιν, Άνταμ Σιφ και Ράντ Πολ, κατέθεσαν ψήφισμα ακριβώς για να φρενάρουν τον Αμερικανό πρόεδρο, το οποίο θα τεστάρει για ακόμη μια φορά την... διαθεσιμότητα των Ρεπουμπλικάνων να ελέγξουν τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να μην επιτεθεί στη Βενεζουέλα χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Κογκρέσο.

Η σκοτεινή ιστορία, τα μαθήματα του παρελθόντος και ο Τραμπ

Η εμπλοκή των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ στις εξελίξεις εντός Λατινικής Αμερικής και τις ανατροπές δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων είναι ένα θέμα που για να αναλυθεί φυσικά θέλει χιλιάδες λέξεις και σελίδες.

Η CIA έχει μια βίαιη και βρόμικη εμπλοκή στην ιστορία των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, όμως αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Τραμπ δίνει ένα ραντεβού με την ιστορία χωρίς να έχει μάθει τα μαθήματα του παρελθόντος.

Όπως σημειώνει το CNN ο Φιντέλ Κάστρο ήταν εκείνος που επέζησε από απανωτές απόπειρες και κατάφερε κρατήσει ζωντανή μέχρι και σήμερα την σοσιαλιστική προοπτική της Κούβας. Παράλληλα, οι άλλες «επιτυχημένες» παρεμβάσεις σε Χιλή, Αργεντινή, ακόμη και Γουατεμάλα είχαν ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση δικτατορικών καθεστώτων που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Για να μη μιλήσουμε για τις παρεμβάσεις σε Χιλή και Αργεντινή.

Η τελευταία φορά που οι ΗΠΑ στράφηκαν κατά Λατινοαμερικανού ηγέτη με πρόφαση τα ναρκωτικά ήταν η παρέμβαση στον Παναμά, με υποστηρικτές της επέμβασης στην Βενεζουέλα να δείχνουν προς τα εκεί.

Οι ΗΠΑ εισέβαλαν το 1989 στον Παναμά και συνέλαβαν τον πρόεδρο Μανουέλ Νοριέγκα με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ χρησιμοποίησαν ως αφορμή την προστασία των Αμερικανών πολιτών που ζούσαν στη χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια, είχαν ξεκάθαρα συμφέροντα εξαιτίας της γέφυρας του Παναμά, την οποία επίσης έχει βάλει ξανά στο στόχαστρο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μανουέλ Νοριέγκα, βέβαια, όπως έχει αποδειχθεί, ήταν ο ίδιος έμμισθος υπάλληλος της CIA, κάτι που αποτελεί ένα από τα πολύ θολά σημεία της παρέμβασής των ΗΠΑ στη χώρα.

Επίσης, η αμερικανική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων πολιτών, με τον Παναμά να ανακηρύσσει την 20η Δεκεμβρίου, ημέρα της επίθεσης, ως εθνική ημέρα πένθους.

Οι ΗΠΑ, πάντως, είχαν σημαντική στρατιωτική παρουσία ήδη και, παρά τα στρατηγικά συμφέροντα στη Βενεζουέλα (δηλαδή πετρέλαιο) η δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια τέτοια παρουσία.

Μια χώρα πλούσια σε φυσικούς πόρους και με έναν ηγέτη που δεν συμπαθεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το σενάριο είναι γνωστό και στους Αμερικανούς εδώ και δεκαετίες όχι μόνο στη Λατινική Αμερική, αλλά ακόμη και πριν την επέμβαση στο Ιράκ.

Η μόνη διαφορά είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει σε μια διαφορετική τακτική. Δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα κανένα στοιχείο από τις υπηρεσίες πληροφοριών που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς του.

Εκείνο, όμως, που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η απόφασή του να μιλήσει όντως δημόσια για την CIA και το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις εντός Βενεζουέλας.