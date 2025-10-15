NYT: «Πράσινο φως» Τραμπ στη CIA για φονικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα

Ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζει σχέδια δράσης προς τον πρόεδρο, ανάμεσά τους και χτύπημα μέσα στη χώρα.

Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί σεισμό και ανησυχία προχώρησαν οι New York Times, αναφέροντας σε σημερινό δημοσίευμά τους ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει άδεια στη CIA για να αναλάβει δράση στη Βενεζουέλα, σε μια κίνηση που αποτελεί ξεκάθαρη κλιμάκωση της εκστρατείας κατά του Νικολάς Μαδούρο που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η Ουάσινγκτον.

Εδώ και εβδομάδες οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε μια σειρά επιθέσεων στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με πρόσχημα τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, σκοτώνοντας 27 άτομα, όμως βασικός στόχος, όπως παραδέχονται αξιωματούχοι σε ιδιωτικές συζητήσεις είναι να εκδιωχθεί ο Μαδούρο από την εξουσία.

Η νέα άδεια της κυβέρνησης προς την CIA μπορεί να περιλαμβάνει φονικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, αλλά και μια μεγάλη γκάμα δράσεων στην Καραϊβική.

Οι NYT, επικαλούμενοι αξιωματούχους, σημειώνουν ότι η Υπηρεσία θα μπορεί να πραγματοποιήσει μυστικές επιχειρήσεις κατά του Νικολάς Μαδούρο ή της κυβέρνησής του είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με μια μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση. Δεν έχει ,πάντως, γίνει γνωστό εάν η CIA σχεδιάζει όντως τέτοιες επιθέσεις ή εάν το «πράσινο φως» δίδεται για έκτακτες ανάγκες.

Και ο στρατός στο κόλπο;

Πάντως, σημειώνουν οι NYT, οι εξελίξεις έρχονται σε μια στιγμή όπου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν ούτως ή άλλως μια πιθανή κλιμάκωση, ακόμη και χτυπήματα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Η στρατιωτική συγκέντρωση, άλλωστε, στην περιοχή είναι σημαντική. Υπάρχουν ήδη 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες, οι περισσότεροι σε βάσεις στο Πούερτο Ρίκο, αλλά και ένα σύνταγμα πεζοναυτών σε αμφίβια σκάφη. Επίσης το πολεμικό ναυτικό έχει έξι πολεμικά πλοία και ένα υποβρύχιο στην Καραϊβική.

Οι νέες άδειες, γνωστές στην ορολογία των μυστικών υπηρεσιών ως «προεδρικές διαπιστέυσεις», επιβεβαιώνονται από σειρά αξιωματικών που μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε μέσα στον μήνα να διακοπούν οι διπλωματικές συζητήσεις με τον Νικολάς Μαδούρο, καθώς φέρεται να έχει εκνευριστεί με την... αδιαλλαξία του προέδρου της Βενεζουέλας να παραδώσει την εξουσία, αλλά και την πεισματική άρνηση αξιωματούχων της κυβέρνησης πως έχουν εμπλοκή σε εμπόριο ναρκωτικών.

Η CIA είχε πάντα την άδεια να συνεργάζεται με κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική για θέματα ασφαλείας και διαμοιρασμού πληροφοριών και αυτό, σύμφωνα με τους New York Times, έδινε τη δυνατότητα στην Υπηρεσία να βάλει στο στόχαστρο καρτέλ ναρκωτικών, όμως οι άδειες αυτές, επισήμως, δεν της δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσει σε απευθείας φονικές επιχειρήσεις.

Το σχέδιο να ρίξουν τον Μαδούρο

Η στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για τη Βενεζουέλα, την οποία έχει αναπτύξει ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο με τη βοήθεια του Τζον Ράτκλιφ, διευθυντή της CIA, είναι η ανατροπή του προέδρου της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Οι NYT επισημαίνουν ότι ο Ράτκλιφ έχει πει ελάχιστα για τις ενέργειες της Υπηρεσίας στη Βενεζουέλα, όμως έχει υποσχεθεί ότι η CIA επί των ημερών του να γίνει πιο επιθετική.

Ο Μάρκο Ρούμπιο από την πλευρά του που είναι και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι ο Νικολάς Μαδούρο είναι παράνομος πρόεδρος, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ τον χαρακτηρίζει ως «ναρκοτρομοκράτη», προσφέροντας ελάχιστα έως καθόλου στοιχεία.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ έχουν προσφέρει 50 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη και την καταδίκη το Μαδούρο για εμπόριο ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Η Βενεζουέλα σε επιφυλακή

Σήμερα ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, απαντώντας σε μια σειρά από αμερικανικές προκλήσεις με κυριότερες τις επιθέσεις κατά πλοίων με 27 νεκρούς τις τελευταίες εβδομάδες, ανακοίνωσε πως ενεργοποιούνται όλες οι δυνάμεις της χώρας (στρατιωτικές, αστυνομικές αλλά και πολιτών).

Σύμφωνα με τον Μαδούρο, αυτή η κινητοποίηση (με την ονομασία Επιχείρηση Ανεξαρτησία 200) στοχεύει στο «να κερδίσουμε την ειρήνη», υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να προστατευθούν τα βουνά και οι ακτές στην πολιτεία Μιράντα και στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, Καράκας.

«Η ειρήνη πρέπει να συνεχίσει να νικά, για αυτό και έχουμε ενεργοποιήσει τις πολύ σημαντικές μονάδες κοινοτικής πολιτοφυλακής. Επομένως, η πλήρης ενεργοποίησή τους, μαζί με όλες τις λαϊκές βάσεις άμυνας, πρέπει να ολοκληρωθεί», δήλωσε και πρόσθεσε ότι «η ειρήνη είναι το πεπρωμένο μας και η ευλογία μας».