Ο Μαδούρο θέτει σε επιφυλακή όλες τις δυνάμεις μετά τις προκλήσεις των ΗΠΑ

Στόχος «να κερδίσουμε την ειρήνη» λέει ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στην Καραϊβική

Την ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων της Βενεζουέλας (στρατιωτικές, αστυνομικές αλλά και πολιτών) ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο. Η γενική αυτή κινητοποίηση έρχεται ως απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, αλλά και στις αμερικανικές επιθέσεις σε σκάφη στην Καραϊβική.

Σύμφωνα με τον Μαδούρο, αυτή η κινητοποίηση (με την ονομασία Επιχείρηση Ανεξαρτησία 200) στοχεύει στο «να κερδίσουμε την ειρήνη», υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να προστατευθούν τα βουνά και οι ακτές στην πολιτεία Μιράντα και στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, Καράκας.

«Η ειρήνη πρέπει να συνεχίσει να νικά, για αυτό και έχουμε ενεργοποιήσει τις πολύ σημαντικές μονάδες κοινοτικής πολιτοφυλακής. Επομένως, η πλήρης ενεργοποίησή τους, μαζί με όλες τις λαϊκές βάσεις άμυνας, πρέπει να ολοκληρωθεί», δήλωσε και πρόσθεσε ότι «η ειρήνη είναι το πεπρωμένο μας και η ευλογία μας».

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας μετέδωσε πλάνα με θωρακισμένα οχήματα να έχουν αναπτυχθεί στη συνοικία Πετάρε στο Καράκας, μία από τις πολυπληθέστερες στη χώρα.

Οι κατηγορίες του Τραμπ και οι επιθέσεις

Πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται σε επίσημη «ένοπλη σύγκρουση» με καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «τρομοκρατικές οργανώσεις» και ότι οι ύποπτοι για λαθρεμπόριο ως «παράνομοι μαχητές». Πρόκειται για προφανή προσπάθεια του Τραμπ να δικαιολογήσει τις επιθέσεις σε σκάφη και να αποφύγει τις συνέπειες.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την Ουάσιγκτον, ο Μαδούρο και η κυβέρνησή του ηγούνται μιας τεράστιας οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, οι οποίες ανέπτυξαν στις αρχές Σεπτεμβρίου οκτώ πολεμικά πλοία και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, επισήμως στο πλαίσιο μιας επιχείρησης κατά του εμπορίου ναρκωτικών.

Το Καράκας διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς Τραμπ. Για τον Μαδούρο, η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί το εμπόριο ναρκωτικών ως πρόσχημα «προκειμένου να επιβάλει μια αλλαγή καθεστώτος» και να κατάσχει τα σημαντικά αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

Τουλάχιστον πέντε πλεούμενα που παρουσιάστηκαν ως σκάφη που μετέφεραν ναρκωτικά καταστράφηκαν από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό από τη 2α Σεπτεμβρίου, με τον απολογισμό των νεκρών να ανέρχεται σε τουλάχιστον 27.

Η αμερικανική ναυτική ανάπτυξη «έχει ως μοναδικό στόχο να κλέψει τους τεράστιους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας», κατήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Ντιοσντάντο Καμπέγιο.