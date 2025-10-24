Κλιμακώνουν επικίνδυνα οι ΗΠΑ: στέλνουν αεροπλανοφόρο στη Λατ. Αμερική

Με πρόσχημα τον «πόλεμο» κατά των καρτέλ των ναρκωτικών, ο Τραμπ αυξάνει δραστικά τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ.

Σε μια κίνηση που ανεβάζει κατακόρυφα το «θερμόμετρο» στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ διέταξε την ανάπτυξη τού (μεγαλύτερου στον κόσμο) αεροπλανοφόρου Gerald Ford και των συνοδών πλοίων του στην περιοχή της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ.

Με την απόφαση αυτή αυξάνεται δραστικά ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών και αεροσκαφών στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Από τα τέλη Αυγούστου, ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει περίπου 10.000 στρατιώτες στην Καραϊβική, περίπου οι μισοί από αυτούς σε οκτώ πολεμικά πλοία και οι άλλοι μισοί στο Πουέρτο Ρίκο. Το αεροπλανοφόρο G. Ford μεταφέρει περίπου 5.000 ναύτες και διαθέτει περισσότερα από 75 αεροσκάφη επίθεσης, επιτήρησης και υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών F/A-18.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Χον Παρνέλ, η ενισχυμένη αμερικανική παρουσία στην περιοχή αυτή «θα αυξήσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να διαλύουν εγκληματικούς παράγοντες και ενέργειες που υπονομεύουν την ασφάλεια και την ευημερία στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ασφάλειά μας στο Δυτικό Ημισφαίριο». Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε πότε θα φτάσει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με πρόσχημα τον «πόλεμο» κατά των καρτέλ των ναρκωτικών, έχει εξαπολύσει φονικές επιθέσεις κατά σκαφών στην Καραϊβική (κυρίως) και τον Ειρηνικό Ωκεανό, αυξάνοντας την ένταση στις σχέσεις της με Κολομβία και Βενεζουέλα. Μέχρι στιγμής είναι γνωστά δέκα τέτοια πλήγματα από τα οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 43 άνθρωποι.

Κυρώσεις κατά του προέδρου της Κολομβίας

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στον Κολομβιανό πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο, κατηγορώντας τον ότι αρνήθηκε να σταματήσει τη ροή κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ. «Από τότε που ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ανέλαβε την εξουσία, η παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία έχει εκτοξευτεί στο υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δεκαετιών, πλημμυρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και δηλητηριάζοντας τους Αμερικανούς», ισχυρίστηκε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Ο πρόεδρος Πέτρο επέτρεψε στα καρτέλ ναρκωτικών να ανθίσουν και αρνήθηκε να σταματήσει αυτή τη δραστηριότητα. Σήμερα, ο πρόεδρος Τραμπ λαμβάνει σθεναρά μέτρα για να προστατεύσει το έθνος μας και να καταστήσει σαφές ότι δεν θα ανεχθούμε τη διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Ο Πέτρο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να καταπολεμήσει τη διακίνηση ναρκωτικών. «Η αποτελεσματική καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών επί δεκαετίες μου επέφερε αυτό το μέτρο από την κυβέρνηση της ίδιας της κοινωνίας που βοηθήσαμε τόσο πολύ να σταματήσει την κατανάλωση κοκαΐνης. Είναι απολύτως παράδοξο – αλλά δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω και δεν θα γονατίσουμε ποτέ», τόνισε.

Το όνομα του Πέτρο προστίθεται έτσι σε μια λίστα με παγκόσμιους ηγέτες στους οποίους οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις, όπως στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης στη σύζυγο και τον γιο του Πέτρο και στον Αρμάντο Μπενεντέτι, υπουργό Εσωτερικών της Κολομβίας.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ απείλησε να αυξήσει τους δασμούς στην Κολομβία και την Τετάρτη ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει κάθε χρηματοδότηση προς τη χώρα αυτή.

Βενεζουέλα: Ο στρατός θα εμποδίσει μια κυβέρνηση «υποδουλωμένη» στις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα εμποδίσουν την εγκατάσταση στο Καράκας μιας κυβέρνησης «υποδουλωμένης» στις ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι θέλει να ανατρέψει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, με τη στήριξη της αντιπολίτευσης. «Ερμηνεύστε το όπως θέλετε: οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν εδώ μια κυβέρνηση πειθήνια στα συμφέροντα των ΗΠΑ», είπε ο Βλαντίμιρ Παντρίνο μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση VTV. «Ποτέ ξανά σκλάβοι! Είμαστε μια ελεύθερη χώρα», τόνισε.

Αναφερόμενος στο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, χαρακτήρισε την ενέργεια της Ουάσινγκτον ως «τη σημαντικότερη στρατιωτική απειλή εδώ και 100 χρόνια».