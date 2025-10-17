Ο Ζελένσκι πάει για παζάρια, η Ρωσία «βλέπει» τέχνασμα Τραμπ για Tomahawk

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα υπαινιχθεί ότι θα προμηθεύσει το Κίεβο με Tomahawks, αλλά η Μόσχα θεωρεί πως ο Ζελένσκι θα φύγει με «άδεια» χέρια από την Ουάσιγκτον, καθώς βλέπει ένα ακόμα «διαπραγματευτικό τέχνασμα» του Τραμπ.

Στον Λευκό Οίκο θα βρεθεί σήμερα στις 8 το βράδυ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όπου θα συναντηθεί για ακόμη μία φορά με τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν που οδήγησε σε συμφωνία για νέο τετ α τετ των δύο ανδρών στη Βουδαπέστη.

Κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ζητήσει μεταξύ άλλων από τον Ντόναλντ Τραμπ όπλα μεγάλου βεληνεκούς. Ο Ζελένσκι ασκεί έντονη πίεση στον Λευκό Οίκο για την αποστολή στην Ουκρανία πυραύλων Tomahawk, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν στρατηγικούς στόχους, ακόμα και τη Μόσχα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έφθασε χθες το βράδυ στις ΗΠΑ και όπως ανέφερε στο X θα έχει επαφές με εκπροσώπους αμερικανικών εταιρειών ενέργειας, τονίζοντας τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για την Ουκρανία. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η Ρωσία «ποντάρει στην τρομοκρατία εναντίον του ενεργειακού τομέα μας και πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις».

Επίσης ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα του πως είναι η κατάλληλη στιγμή για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, επικαλούμενος το μομέντουμ από τη συμφωνία για την ειρήνευση στη Λωρίδα της Γάζας τονίζοντας ότι η Μόσχα εμφανίστηκε πρόθυμη να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου «μόλις άκουσε για τους (πυραύλους) Tomahawk» που επιδιώκει να αποκτήσει το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, ούτε στη συμφωνία τους να συναντηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον.

«Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εναλλακτική παρά μόνο η ειρήνη και η αξιόπιστα εγγυημένη ασφάλεια – και είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις το συντομότερο δυνατό».

Η Ρωσία αμφισβητεί ότι ο Ζελένσκι θα φύγει με «γεμάτα» χέρια

Όπως σημειώνει ο Guardian, μετά τη συνομιλία Πούτιν - Τραμπ, αναθερμάνθηκαν οι αμφιβολίες από την πλευρά της Ρωσίας για το αν η βοήθεια στην Ουκρανία θα παρασχεθεί άμεσα, ενώ ενισχύθηκαν οι φόβοι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μήπως οι ΗΠΑ υποχωρήσουν μπροστά στη Μόσχα.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν «δεν το ήθελε» όταν τέθηκε το ενδεχόμενο της παράδοσης Tomahawks, αλλά στη συνέχεια φάνηκε να αμφισβητεί το αν ο Ζελένσκι θα τα λάβει όντως, λέγοντας πως οι ΗΠΑ δεν μπορούν να «εξαντλήσουν» τα αποθέματά τους.

«Τα χρειαζόμαστε κι εμείς, οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό» είπε ο Τραμπ.

Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσον ο Τραμπ χρησιμοποιεί το ενδεχόμενο παροχής Tomahawks ως μοχλό πίεσης προς τον Πούτιν, ενώ στην πράξη είναι διστακτικός να προβεί σε ένα βήμα που θα έφερνε τις ΗΠΑ πιο κοντά σε άμεση αντιπαράθεση με έναν ηγέτη που εξακολουθεί να βλέπει ως πρόσωπο με το οποίο διατηρεί στενή σχέση.

Στη Μόσχα, ορισμένοι εκφράζουν την άποψη ότι το Κρεμλίνο βλέπει την ομιλία περί Tomahawks κυρίως ως ένα διαπραγματευτικό τέχνασμα.

Όπως είπε ο Vladimir Frolov, πρώην Ρώσος διπλωμάτης: «Η Ρωσία το βλέπει ως μπλόφα από έναν “άρχοντα των ψεύτικων απειλών”… η απειλή δεν είναι σοβαρή καθώς δεν υπάρχουν πρακτικοί τρόποι να γίνει σε σημαντικό αριθμό. Η Ρωσία θα το αγνοήσει».

Παρά ταύτα, το Κρεμλίνο τις τελευταίες μέρες έχει εκδώσει τις πιο σκληρές προειδοποιήσεις προς τον Τραμπ από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του — μια αξιοπρόσεκτη μεταστροφή της, όπου πολλοί περίμεναν πως οι ΗΠΑ θα βοηθούσαν να διαμορφωθεί μια διευθέτηση υπέρ της Ρωσίας.

Ο Πούτιν προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα πως η παράδοση Tomahawks θα σήμαινε «μια ποιοτικά νέα φάση κλιμάκωσης». Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Πέσκοφ, δήλωσε ότι η μεταβίβαση των πυραύλων στην Ουκρανία «μπορεί να οδηγήσει σε ποιοτικά νέο επίπεδο κλιμάκωσης» της σύρραξης και ότι θα ήταν «ένα πολύ σοβαρό νέο βήμα».

Ένας πρώην ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί πως η Μόσχα ανησυχεί λιγότερο για τις επιπτώσεις στην μάχη και περισσότερο για το συμβολικό μήνυμα:

«Η Μόσχα δεν πιστεύει ότι οι Tomahawks θα αλλάξουν δραματικά την κατάσταση στο μέτωπο… αλλά θα είναι το πιο σαφές σημάδι ότι ο Πούτιν χάνει τον Τραμπ, και αυτό τους ανησυχεί βαθιά».

Η παράδοση των όπλων, είπε, θα ξέφευγε από μια «κόκκινη γραμμή», την οποία αν ο Τραμπ περάσει, θα τον έκανε πιο «ατρόμητο» ώστε να διευρύνει την αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία.