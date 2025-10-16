Ο Τραμπ έκλεισε ραντεβού με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

Με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα συναντηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως έκανε σήμερα γνωστό ο ίδιος.
Η συνάντηση θα λάβει χώρα στη Βουδαπέστη, ωστόσο η σχετική ημερομηνία δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Αντικείμενο της συνάντησης, ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον Τραμπ να σημειώνει ότι η επαφή των δύο ηγετών αποτελεί προσπάθεια για να τερματιστούν οι συγκρούσεις.
Αυτή θα είναι η δεύτερη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν μέσα σε λίγους μήνες, μετά το τετ-α-τετ στην Αλάσκα που έγινε τον περασμένο Αύγουστο.
Ειδικότερα, ο Τραμπ, χαρακτήρισε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Πούτιν (και η οποία κράτησε περισσότερες από δύο ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου) ως «πολύ παραγωγική». Σημείωσε ότι συμφώνησε με τον Πούτιν να υπάρξει μια συνάντηση, την επόμενη εβδομάδα, των «κορυφαίων συμβούλων» τους. Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας σε αυτές τις πρώτες επαφές θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
«Στη συνέχεια «ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε σε μια τοποθεσία που θα συμφωνηθεί», στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει το πότε θα γίνει αυτό.
⇒ Σημειώνεται ότι την Παρασκευή είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ζητά μεγαλύτερη υποστήριξη στον πόλεμο κόντρα στη Ρωσία.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας