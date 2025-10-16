Αθήνα, 18°C
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Ap photo

Ο Τραμπ έκλεισε ραντεβού με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

ΚΟΣΜΟΣ
efsyn.gr
Στο επίκεντρο ο πόλεμος στην Ουκρανία • «Πολύ παραγωγική» χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του • Την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι.

Με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα συναντηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως έκανε σήμερα γνωστό ο ίδιος. 

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στη Βουδαπέστη, ωστόσο η σχετική ημερομηνία δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Αντικείμενο της συνάντησης, ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον Τραμπ να σημειώνει ότι η επαφή των δύο ηγετών αποτελεί προσπάθεια για να τερματιστούν οι συγκρούσεις.

Αυτή θα είναι η δεύτερη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν μέσα σε λίγους μήνες, μετά το τετ-α-τετ στην Αλάσκα που έγινε τον περασμένο Αύγουστο

Ειδικότερα, ο Τραμπ, χαρακτήρισε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Πούτιν (και η οποία κράτησε περισσότερες από δύο ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου) ως «πολύ παραγωγική». Σημείωσε ότι συμφώνησε με τον Πούτιν να υπάρξει μια συνάντηση, την επόμενη εβδομάδα, των «κορυφαίων συμβούλων» τους. Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας σε αυτές τις πρώτες επαφές θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Στη συνέχεια «ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε σε μια τοποθεσία που θα συμφωνηθεί», στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει το πότε θα γίνει αυτό.

⇒ Σημειώνεται ότι την Παρασκευή είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ζητά μεγαλύτερη υποστήριξη στον πόλεμο κόντρα στη Ρωσία.

