Ο Ζελένσκι πάει στις ΗΠΑ και ζητά να αγοράσει Tomahawk

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει αύριο συνομιλίες στην Ουάσινγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ενδεχόμενη αποστολή των πολυπόθητων πυραύλων cruise Tomahawk στον ουκρανικό στρατό. Αυτό είναι το βασικό θέμα του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε υψηλόβαθμος ουκρανός αξιωματούχος. Πρόκειται για θεματική που απειλεί να «τινάξει στον αέρα» τις σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας καθώς η Μόσχα αντιδρά έντονα σε αυτό το ενδεχόμενο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα φθάσει στην αμερικανική πρωτεύουσα σήμερα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας, διευκρίνισε ο ουκρανός αξιωματούχος, για να εξακριβώσει πότε θα είναι πραγματικά εφικτές οι παραδόσεις εξοπλισμού.

Οι αμερικανικοί Tomahawk θα μπορούσαν να παραδοθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας «Μεγάλης Συμφωνίας» που παρουσίασε στα τέλη του περασμένου μήνα ο Ζελένσκι - ως έναν τρόπο για την Ουκρανία να προμηθευτεί αμερικανικά όπλα αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Βέβαια, τόνισε ότι η προμήθειά τους δεν είναι απαραίτητο να συνεπάγεται την ενεργή χρήση τους, καθώς ο Ζελένσκι επιθυμεί να αποτελέσουν έναν νέο μοχλό πίεσης απέναντι στη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν ώστε να προσέλθει στο «τραπέζι» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον συναντήθηκε με αξιωματούχους της Raytheon, η οποία κατασκευάζει τον Tomahawk, καθώς και της Lockheed Martin Corp, έγραψε στο Telegram ο κορυφαίος βοηθός του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ.

Ζορίζεται το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 37 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικές υποδομές. «Φέτος το φθινόπωρο, οι Ρώσοι χτυπάνε καθημερινά τις ενεργειακές υποδομές μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ. Η λειτουργία μονάδων παραγωγής αερίου στην Ουκρανία ανεστάλη σήμερα ύστερα από το κύμα ρωσικών πληγμάτων, που θέτουν υπό πίεση το ενεργειακό δίκτυο ενώ πλησιάζει ο χειμώνας.

Η Ρωσία έχει πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις εκτοξεύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πυραύλων κατά υποδομών ενέργειας και αερίου, καθώς και του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ουκρανία, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σχεδόν σε όλη τη χώρα. Ο Ζελένσκι έχει ήδη δηλώσει ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί ασκούν «ισχυρή πίεση» στον ουκρανικό τομέα αερίου, κάτι που θα μπορούσε να αναγκάσει το Κίεβο να αυξήσει τις εισαγωγές του. Τον περασμένο χειμώνα, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί είχαν μειώσει κατά το ήμισυ την παραγωγή αερίου στην Ουκρανία. Χθες βράδυ, η εταιρία διαχείρισης του ουκρανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Ukrenergo ανακοίνωσε ότι προχωρά σε έκτακτες διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα εκτός της περιφέρειας του Ντονέτσκ (ανατολικά), όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις.