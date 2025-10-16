Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν πριν το ραντεβού με Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο προέδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα συνομιλήσουν σήμερα, μία ημέρα πριν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, αναφέρει σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios , επικαλούμενος μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

«Συνομιλώ τώρα με τον Πούτιν. Γίνεται μακρά συζήτηση και θα ενημερώσω για το περιεχόμενο της, όπως επίσης και ο Πούτιν, μετά την ολοκλήρωση της» έγραψε αργά το απόγευμα της Πέμπτης ο πρόεδρος Τραμπ στο δικό του κοινωνικό δίκτυο, το Truth Social.