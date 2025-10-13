Απειλών συνέχεια με φόντο τα παζάρια για τους Τόμαχοκ

Αμείωτες παραμένουν οι εχθροπραξίες στη βορειοανατολική Ευρώπη καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου έχουν βαλτώσει, ενώ ο Ζελένσκι έχει οξύνει την κριτική προς τους συμμάχους του, ζητώντας πιο δραστικές παρεμβάσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος με φόντο τις ανελέητες ρωσικές επιδρομές επανήλθε στις αξιώσεις του για την προμήθεια πυραύλων Τόμαχοκ, με τον Τραμπ να πιάνεται από αυτό και να δίνει άλλη μια παράσταση μεγαλοστομιών, που πλέον φαίνεται πως δεν συγκινούν κανέναν.

«Μπορεί να του μιλήσω. Να του πω ‘Άκου, αν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, θα τους στείλω Τόμαχοκ’», απείλησε ξανά ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους εν πτήσει προς τη Μέση Ανατολή, όταν ερωτήθηκε αν θα έθετε θέμα στον Ρώσο ομόλογό του.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως ο ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι του ζήτησε πυραύλους του είδους στην τηλεφωνική συνδιάλεξή τους προχθές Σάββατο, που ήταν αφιερωμένη κυρίως σε νέες αποστολές στρατιωτικού υλικού στις δυνάμεις του Κιέβου.

«Οι Τόμαχοκ αποτελούν νέο βήμα επίθεσης», είπε ο κ. Τραμπ, που ταξιδεύει προς το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να προωθήσει το σχέδιό του για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Γάζα.

«Θέλουν να εκτοξευτούν Τόμαχοκ προς την κατεύθυνσή τους; Δεν νομίζω», είπε ακόμη, αναφερόμενος στους Ρώσους ηγέτες.

Ο κ. Πούτιν έχει προειδοποιήσει εναντίον της προμήθειας πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο, τονίζοντας πως θα επρόκειτο για «νέα κλιμάκωση» και θα «κατέστρεφε» τις σχέσεις της Ουάσιγκτον και της Μόσχας.

Τα όπλα του τύπου έχουν δραστικό βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, με βάση όσα είναι δημόσια γνωστά, που σημαίνει ότι η ρωσική πρωτεύουσα θα βρισκόταν εντός της εμβέλειάς τους αν τα αποκτούσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο κ. Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, που υποσχόταν πως θα τερμάτιζε μέσα σε 24 ώρες προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, είναι η πιο δύσκολη ένοπλη σύρραξη που λέει πως αποπειράται να επιλύσει.

Επέστρεψε τις απειλές ο Μεντβέντεφ

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ απαντώντας στον Τραμπ ανέφερε ότι η προμήθεια στην Ουκρανία αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ κινδυνεύει να έχει άσχημη κατάληξη για όλους, ειδικά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Μεντβέντεφ, είναι αδύνατο να ξεχωρίσει κάποιος τους πυραύλους Τόμαχοκ που φέρουν πυρηνικές κεφαλές από τους συμβατικούς πυραύλους του ίδιου τύπου από τη στιγμή που θα εκτοξευθούν.

«Πώς θα πρέπει να απαντήσει η Ρωσία; Ακριβώς! », έγραψε ο Μεντβέντεφ στο Telegram υπονοώντας απ' ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με το Reuters, ότι η Μόσχα θα απαντήσει με χρήση πυρηνικών.