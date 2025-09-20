Στα όρια της λογοκρισίας η κυβέρνηση Τραμπ – Απαιτεί να εγκρίνει τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ

Το Πεντάγωνο εντείνει τον έλεγχό του στις πληροφορίες που δημοσιεύονται από τον Τύπο

Μαύρες μέρες βιώνει η δημοσιογραφία στις ΗΠΑ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ.

Το πιο πρόσφατο «χτύπημα» προέρχεται από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο ζητά τώρα από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, να εγκρίνει το ίδιο τη δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας το αφορά, διαβαθμισμένης ή μη. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δημοσιογράφοι θα χάνουν την πρόσβασή τους στο Πεντάγωνο.

Η παραπάνω ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με δημοσιογραφική ένωση των ΗΠΑ να κάνει λόγο για «επίθεση εναντίον της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας».

Βεβαίως, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ επιτίθεται ή φιμώνει παραδοσιακά αμερικανικά ΜΜΕ, τα οποία δεν είναι ευνοϊκά απέναντί της. Σημειώνεται ότι οι New York Times κατηγόρησαν τον Τραμπ πως αναπτύσσει εγχειρίδιο κατά του Τύπου, έπειτα από τον «πόλεμο» που εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά της εφημερίδας, με αποκορύφωμα την αγωγή σε βάρος της ύψους 15 δισ. δολαρίων.

Υπενθυμίζεται επίσης η πρόσφατη απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ από το NBC, μετά το σχόλιό του για τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ.

Τι προβλέπει η «απαίτηση» του Υπ. Άμυνας

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο, οι πληροφορίες που προέρχονται από το υπουργείο Άμυνας «πρέπει να εγκρίνονται για να δημοσιοποιηθούν στο κοινό από έναν αξιωματούχο που θα είναι αρμόδιος για να τις εγκρίνει, και αυτό πριν από τη δημοσίευση και ακόμα κι αν η πληροφορία δεν είναι διαβαθμισμένη».

Η πρόβλεψη φαίνεται έτσι να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους δημοσιογράφους μέσω εσωτερικών πηγών, πέραν των επίσημων διαύλων επικοινωνίας. Ο μη σεβασμός αυτού του κανόνα αναφέρεται ρητά ότι αποτελεί λόγο για άρση της διαπίστευσης.

Έντονες αντιδράσεις

«Το Πεντάγωνο ζητάει πλέον από τους δημοσιογράφους να υπογράφουν μια δέσμευση ότι δεν θα λαμβάνουν πληροφορίες, ακόμη κι αν δεν είναι διαβαθμισμένες, εκτός αν αυτό έχει ρητά εγκριθεί από την κυβέρνηση», συνοψίζει σε ανακοίνωσή της η δημοσιογραφική ένωση National Press Club της Ουάσινγκτον.

«Αυτό συνιστά άμεση επίθεση εναντίον της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και μάλιστα εκεί όπου ένα ανεξάρτητο βλέμμα έχει τη μεγαλύτερη σημασία: τον αμερικανικό στρατό», προστίθεται στο κείμενο, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο της ένωσης Μάικ Μπαλσάμο, ο οποίος ζητάει από το Πεντάγωνο να επανεξετάσει αυτή την απαίτηση.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, επικεφαλής του «υπουργείου Πολέμου», σύμφωνα με την ονομασία που επιθυμεί ο αμερικανός πρόεδρος, υπεραμύνθηκε χθες, από την πλευρά του, μιας άλλης διάταξης αυτού του νέου εντύπου διαπίστευσης.

«Ο Τύπος δεν επιτρέπεται πλέον να περιφέρεται στους διαδρόμους μιας εγκατάστασης, στην οποία ισχύουν μέρα ασφαλείας. Ας φέρετε το σήμα σας και ας ακολουθείτε τους κανόνες - ή πηγαίνετε σπίτι σας», έγραψε στο X.

Ήδη αφότου αφίχθη στο Πεντάγωνο στις αρχές της χρονιάς, είχε αφαιρέσει τα γραφεία που είχαν στο Πεντάγωνο τα μεγάλα, μάλλον προοδευτικά μέσα ενημέρωσης για να τα δώσει σε μέσα ενημέρωσης τα οποία χαρακτηρίζονται περισσότερο δεξιά.