Ο Κίμελ μίλησε για την εργαλειοποίηση της δολοφονίας Κερκ και «κόπηκε»

Ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης τοπικών σταθμών που συνεργάζονται με την ABC, η Nexstar, ανέφερε τις δηλώσεις του παρουσιαστή ως προσβλητικές σχετικά με τη δολοφονία του Κερκ.

Ο αμερικανικός τηλεοπτικός σταθμός ABC ιδιοκτησίας της εταιρίας Disney, αποφάσισε να διακόψει την εκπομπή της «Jimmy Kimmel Live!» έπειτα από αντιδράσεις συντηρητικών για σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής της Τζίμι Κίμελ του σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Πρόκειται για τη δεύτερη λογοκρισία μέσα σε λίγες μόλις μέρες, μετά τον σταθμό CBS που ανακοίνωσε ότι δε θα ανανεώσει το συμβόλαιο που έχει με τον δημοφιλή παρουσιαστή Στίβεν Κολμπέρτ, όταν λήξει το επόμενο καλοκαίρι, μόλις τρία 24ωρα μετά την έντονη κριτική που άσκησε για τις παρασκηνιακές κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Εκπρόσωπος του σταθμού δεν σχολίασε κάτι άλλο, πέρα από το ότι η εκπομπή «θα ανασταλεί επ’ αόριστον». Ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης τοπικών σταθμών που συνεργάζονται με την ABC, η Nexstar, ανακοίνωσε νωρίτερα την Τετάρτη, ότι η εκπομπή του Κίμελ θα αντικατασταθεί άμεσα, συνδέοντας την απόφαση, με τις δηλώσεις του παρουσιαστή σχετικά με τη δολοφονία του Κερκ.

«Τα σχόλια του κ. Κίμελ για τον θάνατο του Κερκ είναι προσβλητικά και αναίσθητα, σε μια στιγμή κρίσιμη για τον εθνικό μας πολιτικό διάλογο, και δεν πιστεύουμε ότι αντικατοπτρίζουν το εύρος των απόψεων, των θέσεων ή των αξιών, των τοπικών κοινωνιών στις οποίες βρισκόμαστε» ανέφερε σε δήλωσή του ο Άντριου Έιλφορντ, πρόεδρος του τμήματος μετάδοσης της Nexstar. «Η συνέχιση της μετάδοσης της εκπομπής του κ. Kimmel στις κοινότητες που υπηρετούμε δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον αυτή τη στιγμή, και πήραμε τη δύσκολη απόφαση να την αναστείλουμε ώστε να επικρατήσει νηφαλιότητα και να επανέλθουμε σε έναν ευσεβή, εποικοδομητικό διάλογο», προσέθεσε.

Στην εκπομπή της Δευτέρας, ο 57χρονος Κίμελ είχε πει: «Η συμμορία MAGA, προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ, ως ο,τιδήποτε άλλο, εκτός από δικό τους. Και κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει πολιτικά οφέλη από αυτό. Κι ανάμεσα στη στοχοποίηση, υπήρχε και θλίψη. Δεν θρηνεί έτσι ένας ενήλικος για τη δολοφονία κάποιου τον οποίο αποκαλεί φίλο του. Έτσι θρηνεί ένα τετράχρονο παιδί για ένα χρυσόψαρο».

Μεγάλες οι αντιδράσεις

Το Χόλιγουντ εξαπέλυσε πυρά κατά του Λευκού Οίκου για στοχοποίηση της ελευθερίας του λόγου. Συνδικάτα που εκπροσωπούν σεναριογράφους και ηθοποιούς ανακοίνωσαν ότι η απόφαση του δικτύου ισοδυναμεί με επίθεση στα δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου που προστατεύονται από το Σύνταγμα λέγοντας ότι το ABC δεν θα έπρεπε να έχει υποκύψει στις πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Αυτό το οποίο υπογράφουμε–όσο οδυνηρό κι αν είναι κάποιες φορές–είναι η απελευθερωτική αίσθηση του να διαφωνείς», αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα συνδικάτα Writers Guild of America West και Writers Guild of America East.

«Ντροπή σε εκείνους στην κυβέρνηση που ξεχνούν αυτή την θεμελιώδη αλήθεια. Όσο για τους εργοδότες μας, οι λέξεις μας σας έχουν κάνει πλούσιους. Η φίμωσή μας φτωχοποιεί ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά της, η SAG-AFTRA, η αμερικανική συνδικαλιστική ένωση που εκπροσωπεί τους ηθοποιούς, καταδίκασε την αναστολή της προβολής του «Jimmy Kimmel Live”, λέγοντας ότι «η απόφαση αυτή είναι το είδος της καταστολής και των αντιποίνων που θέτει σε κίνδυνο τις ελευθερίες όλων” με τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ να γράφει στο Χ “αυτό δεν είναι σωστό».

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Μουσικών ανακοίνωσε ότι «η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών του Τραμπ εντόπισε σχόλια που δεν της άρεσαν και απείλησε το ABC με ακραία αντίποινα. Πρόκειται για κρατική λογοκρισία».