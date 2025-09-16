Αθήνα, 27°C
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
new-york-times
eurokinissi

Αποζημίωση 15 δισ. (!) ζητά ο Τραμπ από τους New York Times

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn. gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, τη Δευτέρα, την πρόθεσή του να καταθέσει μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της εφημερίδας New York Times ζητώντας ως αποζημίωση το ποσό 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μερικές ημέρες μετά τη δημοσίευση άρθρων της για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν.

«Έχω τη μεγάλη τιμή να ασκώ αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον των New York Times», τόνισε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social. «Οι Times για δεκαετίες ψεύδονται όσον αφορά τον αγαπημένο σας πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!)»,συνέχισε.

Η ανακοίνωση καταγράφεται μια εβδομάδα μετά την απειλή του μεγιστάνα των ακινήτων πως θα προχωρούσε σε μήνυση και αγωγή κατά της εφημερίδας για την κάλυψη της όσον αφορά σημείωμα με άφθονα σεξουαλικά υπονοούμενα που φέρεται να είχε στείλει στον προαγωγό ανήλικων κοριτσιών και χρηματομεσίτη Τζέφρι Έπστιν. 

Ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί την εφημερίδα πως τύπωσε ψέματα για τον ίδιο, την οικογένειά του και την επιχειρηματική δραστηριότητά του, καθώς και για κινήματα προσκείμενα στους ρεπουμπλικάνους και ιδεολογίες, ιδίως το «κίνημα πρώτα η Αμερική» και το «κίνημα MAGA». Πρόσθεσε ότι η μήνυση και αγωγή «κατατίθεται» σε δικαστήριο στη Φλόριντα, χωρίς να υπεισέλθει σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

