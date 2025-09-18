Οι NYT προειδοποιούν: Ο Τραμπ αναπτύσσει εγχειρίδιο κατά του Τύπου

Η διευθύνουσα σύμβουλος των New York Times, Μέρεντιθ Κόπιτ Λέβιεν προειδοποίησε ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εγχειρίδιο κατά του Τύπου», ενώ σημείωσε πως δεν θα πτοηθεί από αυτό. Η δήλωση αυτή έρχεται μετά τον «πόλεμο» που έχει εξαπολύσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα, με αποκορύφωμα την αγωγή σε βάρος της ύψους 15 δισ. δολαρίων.
Η αγωγή αυτή είναι η πιο πρόσφατη από τη σωρεία των νομικών επιθέσεων του Τραμπ σε μέσα ενημέρωσης στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, στις οποίες περιλαμβάνεται μια προσφυγή, τον Ιούλιο, σε βάρος της Wall Street Journal για δυσφήμηση.
Η αγωγή είναι νομικά αβάσιμη, δήλωσε η Λέβιεν σε συνέδριο των Financial Times, σε σχόλιά της για τα οποία η εφημερίδα αναφέρει πως είναι η πρώτη δημόσια δήλωσή της για το θέμα. Αν και η εφημερίδα τοποθετήθηκε αμέσως μετά τις κινήσεις Τραμπ, λέγοντας πως «δεν εκφοβίζονται».
«Η αγωγή είναι αβάσιμη. Δεν έχει καμιά θεμιτή νομική διεκδίκηση. Πιστεύω πως σκοπός της είναι να φιμώσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, να αποτρέψει το είδος του βασισμένου στα γεγονότα ρεπορτάζ για το οποίο είναι γνωστοί οι Times και άλλοι δημοσιογραφικοί θεσμοί».
Στην αγωγή που κατέθεσε τη Δευτέρα, ο Τραμπ κατηγορεί την εφημερίδα ότι δημοσίευσε με δόλο άρθρα και ένα βιβλίο γεμάτο «απεχθείς διαστρεβλώσεις και χαλκεύματα για τον Πρόεδρο Τραμπ».
