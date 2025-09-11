Ομοφοβικός, ρατσιστής και influencer: Πώς ο Τσάρλι Κερκ έγινε η φωνή του τραμπισμού

Όποιος θέλει να κατανοήσει την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στους νέους ψηφοφόρους, σχολιάζει ο Guardian, πρέπει να κατανοήσει τον Τσάρλι Κερκ.

Ομοφοβικός, ρατσιστής, υπέρμαχος της οπλοκατοχής και των θεωριών συνωμοσίας, στα 18 του ίδρυσε ΜΚΟ για την «καταπολέμηση της αριστεράς στα πανεπιστήμια» και, κυρίως, φανατικός υποστηρικτής του Τραμπ. Όλα τα παραπάνω συνδύαζε ο Τσάρλι Κερκ που έπεσε νεκρός από σφαίρα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, χθες Τετάρτη.

Η σφαίρα που αφαίρεσε τη ζωή του ακροδεξιού influencer, όχι μόνο στέρησε από τον Τραμπ έναν από τους πιο στενούς του συμμάχους, αλλά βύθισε τις ΗΠΑ σε νέα συζήτηση γύρω από την πολιτική βία • Τι γνωρίζουμε έως τώρα για τη δολοφονία.https://t.co/93XDe5uEZo — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 11, 2025

Ο Κερκ δεν είχε εκλεγεί ποτέ σε δημόσιο αξίωμα, όμως χάρη σε ένα μείγμα πατριωτισμού, λαϊκισμού και χριστιανικού εθνικισμού είχε καταφέρει να αποκτήσει σημαντική επιρροή. Προσπάθησε ανεπιτυχώς να εισαχθεί στη Στρατιωτική Ακαδημία West Point και συχνά κατέφευγε στο χιούμορ για να δικαιολογήσει το ότι δεν είχε πτυχίο κολεγίου όταν συμμετείχε σε συζητήσεις με φοιτητές και ακαδημαϊκούς για εξειδικευμένα θέματα, όπως ο μεταμοντερνισμός.

Από το Turning Point USA στη νεολαία του Τραμπ

Το 2012 συνίδρυσε την οργάνωση Turning Point USA με στόχο να προωθήσει συντηρητικές, «αντι-woke» ιδέες στους νέους. Σύντομα καθιερώθηκε ως ο άνθρωπος-αναφορά σε τηλεοπτικά πάνελ και συνέδρια για τους νεαρούς δεξιούς, ενώ μέσω Instagram και YouTube συγκέντρωσε τεράστιο ακροατήριο.

Στις πλατφόρμες του προωθούσε πολιτικές κατά της μετανάστευσης, τον Χριστιανισμό και viral στιγμιότυπα, όπου «αποστόμωνε» αντιπάλους του σε πανεπιστημιουπόλεις.

Ο Κερκ αναδείχθηκε σε βασικός παίκτης του σύγχρονου Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ωστόσο η καριέρα του στιγματίστηκε από στιγμές παραπληροφόρησης, ρητορική διχασμού και θεωρίες συνωμοσίας – από τους αβάσιμους ισχυρισμούς περί νοθείας στις εκλογές του 2020 μέχρι ψευδείς δηλώσεις για την πανδημία του Covid και τα εμβόλια.

Υπέρμαχος της οπλοκατοχής, κατά των αμβλώσεων

Υπέρμαχος της οπλοκατοχής, κατά των αμβλώσεων, διέδιδε αντιτρανς απόψεις ενώ στο παρελθόν είχε υποστηρίξει ότι μερικοί θάνατοι από βία με όπλα ήταν ένα λογικό τίμημα για την προστασία της Δεύτερης Τροπολογίας. Συγκεκριμένα, ο Κερκ είχε δηλώσει: «Αξίζει να πληρώνουμε το τίμημα, δυστυχώς, με κάποιους θανάτους από όπλα κάθε χρόνο, προκειμένου να διατηρούμε τη Δεύτερη Τροπολογία».

Charlie Kirk: “It’s worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment”https://t.co/uoM6TqnAgJ pic.twitter.com/mbJSa2Lzmi — Jason S. Campbell (@JasonSCampbell) April 6, 2023

Από μικρός στον συντηρητισμό

Ο Κερκ μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στο Prospect Heights, προάστιο του Σικάγο. Ο πατέρας του ήταν αρχιτέκτονας και η μητέρα του σύμβουλος ψυχικής υγείας. Στο σχολείο του, οι λευκοί μαθητές σταδιακά έγιναν μειονότητα, γεγονός που φαίνεται πως τον επηρέασε πολιτικά.

Η συντηρητική του αφύπνιση ήρθε την εποχή της προεδρίας Ομπάμα και της οικονομικής κρίσης του 2008, την οποία κατηγορούσε για την αγανάκτησή του απέναντι στις φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές.

Αναδείχθηκε ως δραστήριος νεαρός στους Boy Scouts of America και κατέκτησε τον βαθμό του Eagle Scout. Στο λύκειο, πρωταγωνίστησε σε μαθητική διαμαρτυρία κατά της αύξησης τιμών στα σχολικά κυλικεία, παρουσιάζοντάς το ως «υπερβολική παρέμβαση του κράτους».

Πολλοί συμμαθητές του τον περιέγραφαν ως «αγενή» και «αλαζόνα». Ο ίδιος συγκρουόταν με καθηγητές που χαρακτήριζε «νεο-μαρξιστές», εμπνεόμενος από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν, τον Μίλτον Φρίντμαν και τα δικαιώματα οπλοκατοχής.

Charlie Kirk is a racist who hated Black women. He thought we were inferior



pic.twitter.com/EgLn6z5n5x — Dr. Allison Wiltz (@queenie4rmnola) September 11, 2025

Η ταχεία άνοδος του TPUSA

Το 2012 εγκατέλειψε τις σπουδές του στο Harper College και συνίδρυσε με τον Tea Party ακτιβιστή Μπιλ Μοντγκόμερι το Turning Point USA, με στόχο να αντιπαρατεθεί σε φιλελεύθερες φοιτητικές οργανώσεις. Παρά το γεγονός ότι – όπως παραδεχόταν – ξεκίνησε «χωρίς χρήματα, χωρίς διασυνδέσεις και χωρίς να ξέρω τι κάνω», η οργάνωση εξαπλώθηκε ραγδαία. Δημιούργησε παραρτήματα σε περισσότερες από 3.000 πανεπιστημιουπόλεις και συγκέντρωνε εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Σύντομα ίδρυσε και το Turning Point Action για άμεση πολιτική δράση και το Turning Point Faith για να κινητοποιήσει ευαγγελικούς χριστιανούς.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών ήταν ο νεότερος ομιλητής στο Ρεπουμπλικανικό Συνέδριο του 2016, ενώ το 2019 ανέλαβε επικεφαλής του Students for Trump, οργανώνοντας καμπάνιες υπέρ της επανεκλογής του.

Ο ρόλος του στην 6η Ιανουαρίου και η στενή σχέση με τον Τραμπ

Ο Κερκ συμμετείχε ενεργά στο αφήγημα «Stop the Steal», οργανώνοντας λεωφορεία για τη διαδήλωση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στην Ουάσιγκτον. Αν και δεν παρευρέθηκε ο ίδιος στην εισβολή στο Καπιτώλιο, κατέθεσε αργότερα στην επιτροπή του Κογκρέσου επικαλούμενος την Πέμπτη Τροπολογία.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, διοργάνωσε το τουρ You’re Being Brainwashed με στάσεις σε 25 πανεπιστήμια, προωθώντας το αφήγημα Τραμπ στη Generation Z. Παράλληλα, με το Courage Tour κινητοποίησε ευαγγελικούς ηγέτες παρουσιάζοντας τις εκλογές ως «πνευματική μάχη».

Η σχέση του με τον Τραμπ σιγά – σιγά εξελισσόταν, τον συμβούλευε για διορισμούς, συμμετείχε σε επιτροπές και είχε ρόλο στο σχεδιασμό πολιτικών.

Charlie Kirk has defended every massacre in Gaza and used every platform available to justify Israel’s starvation campaign pic.twitter.com/5ClTdFlJG7 — Ashok Kumar | 🇵🇸 (@broseph_stalin) September 10, 2025

Ο Κερκ διατηρούσε το Charlie Kirk Show, τρίωρη ραδιοφωνική εκπομπή σε εθνική μετάδοση, ενώ το Turning Point Live απευθυνόταν σε νεανικό κοινό μέσω streaming. Ακόμη και στο TikTok, που θεωρούνταν «αντίπαλη» πλατφόρμα, κατάφερε να συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.

Το έργο του συνδυάστηκε με αμφιλεγόμενες πρωτοβουλίες, όπως η «Professor Watchlist» που κατηγορήθηκε για στοχοποίηση φιλελεύθερων καθηγητών.