Δολοφονήθηκε ακροδεξιός influencer στις ΗΠΑ [βίντεο]

Ο ακροδεξιός influencer και σχολιαστής Τσάρλι Κερκ έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς την Τετάρτη σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το NBC News, το οποίο επικαλείται εκπρόσωπο του πανεπιστημίου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου ότι ο Κερκ έκανε μία παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, χτυπήθηκε, μεταφέρθηκε από την ομάδα ασφαλείας του μακριά από τις εγκαταστάσεις στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα έχασε τη μάχη με τη ζωή.
Ένας εκπρόσωπος του συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο το Fox News σημείωσε: «Ο Τσάρλι Κερκ δέχθηκε πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Utah Valley». Βίντεο του συμβάντος που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Κερκ να μιλά σε ένα μεγάλο πλήθος σε εξωτερικό χώρο του πανεπιστημίου, όταν ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος που μοιάζει με πυροβολισμό. Ο Κερκ φαίνεται να κινεί για λίγο το χέρι του προς το λαιμό του καθώς πέφτει από την καρέκλα του, ενώ αιμορραγεί.
«Ένας πυροβολισμός ακούστηκε από ένα κοντινό κτήριο και έχουμε συλλάβει έναν ύποπτο», ανέφερε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου στο Reuters.«Παρακολουθούμε στενά τις αναφορές για την τραγική επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον του Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Utah Valley», ανέφερε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ σε ανάρτησή του στο Χ. Στο θάνατό του αναφέρθηκε και ο Τραμπ, καθώς ο Τσάρλι Κερκ ήταν οπαδός του προέδρου των ΗΠΑ και θεωρείτο εκπρόσωπος της νεότερης γενιάς σκληροπυρηνικών δεξιών, των Ρεπουμπλικανών του MAGA (Make America Great Again):
«Ο Μεγάλος, ακόμα και Θρυλικός Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός. Κανείς δεν καταλάβαινε τη Νεολαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ούτε επικοινωνούσε με την καρδιά της, καλύτερα από τον Τσάρλι. Αγαπιόταν και θαυμαζόταν από ΌΛΟΥΣ, ιδίως από εμένα, και τώρα, δεν είναι πια μαζί μας. Τα συλλυπητήρια τα δικά μου και της Μελάνια υποβάλλονται στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και την οικογένειά του. Τσάρλι, σ' αγαπάμε»!
You can read Trump's full statement below:— World News (@WorldNews189850) September 10, 2025
Quote Message
The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no pic.twitter.com/irIjMuVrId
Ο Κερκ, ιδρυτής της συντηρητικής ομάδας Turning Point USA, είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση της υποστήριξης των νέων προς τον Τραμπ τον Νοέμβριο. Οι εκδηλώσεις του σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα συνήθως προσελκύουν μεγάλο πλήθος.
BREAKING NEWS: Conservative Pundit Charlie Kirk was just reportedly shot at Utah Valley University.— Ed Krassenstein (@EdKrassen) September 10, 2025
His condition is unknown. pic.twitter.com/cvMcBksI66
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας