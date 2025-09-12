Τραμπ για τον δράστη της δολοφονίας: «Πιστεύω ότι τον πιάσαμε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι οι αμερικανικές αρχές πιστεύουν «με μεγάλη βεβαιότητα» ότι ο δράστης που φέρεται να δολοφόνησε τον ακροδεξιό Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση. «Πιστεύω με μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση», σημείωσε.

Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «κάποιος πολύ κοντινός του» τον κατέδωσε. Πρόσθεσε ότι ελπίζει ο δράστης να καταδικαστεί σε θάνατο, επενδύοντας ακόμη περισσότερο στην επιθετική ρητορική των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως ο Τσάρλι Κερκ «ήταν σαν γιος» του, περιγράφοντας πόσο τον βοήθησε με τα social media κατά την προεκλογικό περίοδο και «θαυμάζοντας» τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσε με τη νεολαία.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, πως δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από το FBI ή το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα.

Νωρίτερα, οι αμερικανικές αρχές δημοσίευσαν βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει ένα άτομο να κατεβαίνει από στέγη και να τρέχει στον δρόμο, κοντά στο σημείο δολοφονίας του ακροδεξιού. Οι αρχές υποστηρίζουν πως το πρόσωπο αυτό είναι ο ύποπτο και δημοσίευσαν το βίντεο αναζητώντας πληροφορίες.

