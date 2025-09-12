Η δολοφονία Κερκ αποκαλύπτει την απουσία μιας κατευναστικής ηγεσίας στις ΗΠΑ

Σε μια εποχή όπου ολοένα και περισσότεροι γυρνούν την πλάτη στα πολιτικά πρόσωπα και δεν δείχνουν εμπιστοσύνη στους θεσμούς, πολλοί φοβούνται ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την κλιμάκωση της πολιτικής βίας • Τα συμπεράσματα από την δολοφονία του ακροδεξιού influencer.

Η δολοφονία του ακροδεξιού influencer και στενού υποστηρικτή του Τραμπ, πυροδότησε πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ, με ηγέτες όλου του πολιτικού φάσματος να καταδικάζουν το αιματηρό περιστατικό, ενώ η Δεξιά σε όλο τον κόσμο έχει βρει ήδη τους ενόχους στην Αριστερά – και στη χώρα μας, υπουργικά στελέχη έβγαλαν ήδη τα συμπεράσματά τους.

Όποιος θέλει να κατανοήσει την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στους νέους ψηφοφόρους, σχολιάζει ο Guardian, πρέπει να κατανοήσει τον Τσάρλι Κερκ.https://t.co/540WJote8f — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 11, 2025

Όπως σχολιάζει το Politico, από τον ορυμαγδό κακοφωνιών λείπει η φωνή ενός ενωτικού πολιτικού ηγέτη που να καλεί σε ηρεμία. Κανείς δεν φαίνεται να είναι σε θέση να διαδραματίσει έναν κατευναστικό ρόλο.

«Ψάχνω, αλλά δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι μπορώ να εντοπίσω αυτό το πρόσωπο», δήλωσε ο πρώην κυβερνήτης της Ιντιάνα Μιτς Ντάνιελς στο Politico. Ο Ντάνιελς, ένας Ρεπουμπλικανός από μια πιο «ευγενική» εποχή στην αμερικανική πολιτική, δεν ήταν ο μόνος που αξιολόγησε έτσι το ζοφερό τοπίο.

Ο Μπιλ Ντέιλι, πρώην επικεφαλής του προσωπικού του Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «είναι ο μόνος που μπορεί να το κάνει, επειδή εκπροσωπεί όλους».

Ο βουλευτής Ντον Μπέικον, ο εμβληματικός όπως τον χαρακτηρίζει το Politico, Ρεπουμπλικανός της Νεμπράσκα, δήλωσε ότι ελπίζει ο Τραμπ να ανταποκριθεί στην πρόκληση, προσθέτοντας, «εντούτοις είναι λαϊκιστής, και οι λαϊκιστές επικεντρώνονται στον θυμό».

Σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση από το Οβάλ Γραφείο αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο Τραμπ καταδίκασε τη βία στο πανεπιστημιακό campus της Utah Valley University που οδήγησε στο θάνατο του 31χρονου. Ο πρόεδρος, μίλησε για τη μάστιγα του «να δαιμονοποιείς όσους διαφωνούν μαζί σου μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, με τον πιο μισητό και απεχθή τρόπο».

Αλλά έριξε επίσης το φταίξιμο στην «ριζοσπαστική αριστερά», η οποία, όπως είπε, συνέκρινε τον Κερκ με «τους Ναζί και τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους και εγκληματίες του κόσμου».

Ο Τραμπ είναι μέρος του προβλήματος

Ο Τραμπ αρνήθηκε ενεργά ή δέχτηκε με δυσαρέσκεια — και μόνο για λίγο — τον ρόλο του παρηγορητή ή του ενωτικού ηγέτη, όπως αναφέρει το Politico. Συστηματικά, συνεχίζει το δημοσίευμα, δαιμονοποιεί τους αντιπάλους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απειλεί να στερήσει ομοσπονδιακά κονδύλια από σκοπούς με τους οποίους διαφωνεί ιδεολογικά. Στο παρελθόν, έχει καυχηθεί ότι θα μπορούσε να σταθεί «στη μέση της 5ης Λεωφόρου και να πυροβολήσει κάποιον» χωρίς να χάσει ψηφοφόρους, ενώ πρόσφατα διέταξε την Εθνοφρουρά να περιπολεί σε πόλεις των οποίων οι δημοκρατικοί ηγέτες, όπως υποστηρίζει, έχουν αφήσει την εγκληματικότητα να ξεφύγει από τον έλεγχο.

Για κάποιους, ο ίδιος ο Τραμπ είναι μέρος του προβλήματος. Ως πρόεδρος, έχει τη δύναμη να ηρεμήσει μια ήδη τεταμένη κατάσταση — ή να την εξάψει.

«Υπάρχει ένα βίαιο ρεύμα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην το πυροδοτήσουμε», δήλωσε ο Γουίλιαμ Μπάρμπερ, ένας επιφανής πάστορας και ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Poor People’s Campaign, μιας οργάνωσης που υποστηρίζει τους χαμηλόμισθους κατοίκους της χώρας.

Ο Μπάρμπερ υπογράμμισε ότι ίσως ένας μόνο άνθρωπος δεν μπορεί να αναλάβει τον ρόλο της ηρεμίας.

«Έχει ο πρόεδρος ευθύνη αυτή τη στιγμή; Ναι», πρόσθεσε ο Μπάρμπερ. «Αλλά λέω ότι στην ιστορία μας δεν υπήρξε ποτέ ένα μόνο άτομο. Επομένως, είναι ο πρόεδρος, οι άμβωνες και οι πολιτικοί που κατέχουν θέσεις-κλειδιά ηγεσίας που πρέπει να αναλάβουν δράση αυτή τη στιγμή».

Ο Λευκός Οίκος «ανάβει φωτιές»

Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να είναι ο κύριος ενοποιητικός παράγοντας της χώρας, ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υπογράμμισε το ακόλουθο απόσπασμα από τις δηλώσεις του την Τετάρτη το βράδυ: «Απόψε, ζητώ από όλους τους Αμερικανούς να δεσμευτούν στις αμερικανικές αξίες για τις οποίες έζησε και πέθανε ο Τσάρλι Κερκ. Τις αξίες της ελευθερίας του λόγου, της ιθαγένειας, του κράτους δικαίου, της πατριωτικής αφοσίωσης και της αγάπης του Θεού. Ο Τσάρλι ήταν το καλύτερο της Αμερικής, και το τέρας που του επιτέθηκε επιτέθηκε σε ολόκληρη τη χώρα μας. Ένας δολοφόνος προσπάθησε να τον σιωπήσει με μια σφαίρα, αλλά απέτυχε, γιατί μαζί θα διασφαλίσουμε ότι η φωνή του, το μήνυμά του και η κληρονομιά του θα ζήσουν για αμέτρητες γενιές».

Και όταν ρωτήθηκε πώς θα ήθελε να αντιδράσουν οι υποστηρικτές του στη δολοφονία του Κερκ, ο Τραμπ είπε σε έναν δημοσιογράφο: «Ήταν υπέρμαχος της αποφυγής της βίας. Έτσι μου αρέσει να βλέπω τους ανθρώπους».

Αλλά σε μια άλλη ερώτηση απάντησε: «Έχουμε ριζοσπάστες τρελούς αριστερούς εκεί έξω και πρέπει απλά να τους τσακίσουμε».

Καμία εμπιστοσύνη στους πολιτικούς

Λίγοι ξέρουν πώς να ράψουν ξανά έναν κοινωνικό ιστό που φαίνεται ανεπανόρθωτα σχισμένος, σχολιάζει το Politico.

«Δεν υπάρχει κανένας που να χαίρει ευρείας εμπιστοσύνης για να αναλάβει αυτόν τον ρόλο», δήλωσε ο Mike Ricci, πρώην διευθυντής επικοινωνίας του προέδρου της Βουλής Paul Ryan. Ο Ricci συνέταξε τις δηλώσεις του Ryan λίγα λεπτά μετά τον πυροβολισμό του βουλευτή Steve Scalise κατά τη διάρκεια προπόνησης για αγώνα μπέιζμπολ του Κογκρέσου το 2017. «Και ελλείψει μιας τέτοιας φωνής, οι άνθρωποι απλώς καταφεύγουν περισσότερο στα δικά τους στρατόπεδα: Είναι πιο πιθανό να συμφωνήσουν με την άποψη της Megyn Kelly παρά με αυτή του προέδρου». Ο Τραμπ έχει ακόμα περιθώρια να αναλάβει τον ρόλο, δήλωσε ο Ari Fleischer, πρώην εκπρόσωπος του Τζορτζ Μπους.

Σε άλλο σημείο, το Politico, αναφέρει ότι οι πρώην πρόεδροι προσπάθησαν να προσφέρουν τη δική τους πρόταση για το μέλλον της χώρας χρησιμοποιώντας το μόνο μέσο που είχαν στη διάθεσή τους: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η βία και η δηλητηριώδης ρητορική πρέπει να εξαλειφθούν από το δημόσιο χώρο», δήλωσε ο Μπους σε ανακοίνωση μέσω του προεδρικού του κέντρου, ενώ ο Ομπάμα έγραψε: «Αυτού του είδους η απεχθής βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας». Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον δεσμεύτηκε να «διπλασιάσει τις προσπάθειές μας για να συμμετάσχουμε σε μια συζήτηση με πάθος, αλλά ειρηνικά».

Αλλά κανείς δεν μπορεί να βρει τα λόγια — ή την αξιοπιστία ή την ηθική εξουσία — για να κατευνάσει την οργή που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην Αμερική, μια οργή που δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους, συμπεραίνει το Politico. Ο Τραμπ αποτελεί τόσο μια ασθένεια για το πολιτικό σώμα όσο και ένα σύμπτωμα. Η φθίνουσα εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, τα κατακερματισμένα και απομονωμένα μέσα ενημέρωσης και οι δεκαετίες φθίνουσας κοινωνικής και θρησκευτικής επιρροής συγκρούονται.

Δεν υπάρχει κανένας πάστορας Μπίλι Γκράχαμ να μιλήσει σε ευρύ κοινό πιστών και να μας καλέσει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ο Πάπας — ένας Αμερικανός — δεν έχει ακόμη αναφερθεί στον θάνατο του Κερκ, αν και οι Αμερικανοί επίσκοποι το έκαναν, προτρέποντας σε μια εθνική συνειδητοποίηση που θα μας απαλλάξει «μια για πάντα από την άσκοπη βία» καταλήγει το δημοσίευμα.