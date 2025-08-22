Αθήνα, 32°C
Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
Plevris_Voultepsi_1020_1
efsyn.gr

Επιστολή από 67 ΜΚΟ στον Μητσοτάκη για τις ασχημονίες Πλεύρη και Βούλτεψη

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
efsyn.gr
«Τέτοιες δηλώσεις απαξιώνουν το έργο και τη διαφάνεια των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και υποβαθμίζουν τον ρόλο του εθελοντισμού».

 

Κοινή δημόσια επιστολή παραπόνων με τον τίτλο «Η απαξίωση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών υπονομεύει την ίδια την κοινωνία και τη θεσμική λειτουργία της Δημοκρατίας» απηύθυναν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 67 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Με την επιστολή τους οι οργανώσεις διαμαρτύρονται, τόσο για τις ανιστόρητες πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη ότι θα διαγράφονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων από το Ελληνικό Κράτος ΜΚΟ, εκείνες οι οποίες στο πλαίσιο παροχής νομικής συνδρομής θα υποβάλουν ένδικα βοηθήματα εναντίον αποφάσεων του κράτους στον τομέα της μετανάστευσης, όσο και για τις -εξίσου ανιστόρητες- αναφορές της κυβερνητικής βουλευτή Σοφίας Βούλτεψη ότι όσον αφορά την αντιπυρική προστασία, «η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών».

Στην επιστολή τους οι οργανώσεις κατηγορούν τα κυβερνητικά στελέχη ότι απαξιώνουν το έργο και τη διαφάνεια των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και υποβαθμίζουν τον ρόλο του εθελοντισμού, προειδοποιούν για πλήγμα εναντίον της ίδιαw της κοινωνίας και του θεσμικού πλαισίου της δημοκρατίας και καλούν τον κ. Μητσοτάκη να αποδοκιμάσει τις εν λόγω δηλώσεις και να εδραιώσει μια κουλτούρα σεβασμού και συνεργασίας με την Κοινωνία των Πολιτών.

Αναλυτικά αναφέρουν:

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Οι υπογράφουσες κάτωθι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) με ανησυχία απευθυνόμαστε σε εσάς με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις νυν και πρώην κυβερνητικών στελεχών (ΕΡΤ, 20 Αυγούστου 2025, εκπομπή "Συνδέσεις" & MEGA, 13 Αυγούστου 2025, εκπομπή "Κοινωνία Ώρα Mega") που απαξιώνουν το έργο και τη διαφάνεια των ΟΚοιΠ και υποβαθμίζουν τον ρόλο του εθελοντισμού, ακόμη και σε σχέση με τις πρόσφατες φονικές πυρκαγιές. Οι δηλώσεις αυτές δεν πλήττουν μόνο τις Οργανώσεις· πλήττουν την ίδια την κοινωνία και το θεσμικό πλαίσιο της δημοκρατίας.

Όπως έχετε υποστηρίξει κι εσείς κατά το παρελθόν (π.χ. 1/12/2021, συνάντηση με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα HIV), η Κοινωνία των Πολιτών (ΚτΠ) διαδραματίζει ουσιαστικό και σοβαρό ρόλο σε κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. Οι ΟΚοιΠ αναγνωρίζονται διεθνώς ως βασικό μέσο για την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά:

Ο ρόλος της ΚτΠ ως συμπληρωματικός σε μια δημοκρατική πολιτεία έχει αναγνωριστεί πολλαπλώς, τόσο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει τον ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών στη χρηστή διακυβέρνηση της ΕΕ. Το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει την ανάγκη να διαθέτει η ΕΕ ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, για παράδειγμα, όταν καταρτίζονται νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ.

Οι Οργανώσεις, προέκταση της Κοινωνίας των Πολιτών σε πιο δομημένη μορφή και με συνεχή παρουσία και έργο στα αντίστοιχα κοινωφελή πεδία δραστηριοποίησης, είναι φορείς εκσυγχρονισμού των κοινωνιών και, βεβαίως, δυνάμεις που προσφέρουν ανυπολόγιστης αξίας έργο στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής όλων μας. Λειτουργώντας με διαφάνεια, δημόσια λογοδοσία και ενισχυμένη κοινωνική συμμετοχή, είναι κινητήριες δυνάμεις θετικής εξέλιξης για τις σύγχρονες δημοκρατίες, αφού αναδεικνύουν κοινωνικές ανάγκες, προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, και προτείνουν λύσεις σε συστημικά προβλήματα αμβλύνοντας παράλληλα σημαντικές κοινωνικές αντιθέσεις. Σε όλες τις ώριμες δημοκρατίες, η ΚτΠ είναι κρίσιμος θεσμικός συνομιλητής και όχι αποδιοπομπαίος τράγος. 

Δεν είμαστε αντίπαλοι της Πολιτείας – αντίθετα έχουμε συμπληρωματικό ρόλο. Ενισχύουμε τα θεμέλιά της και στηρίζουμε εκατομμύρια πολίτες και την ίδια τη χώρα.

Όσον αφορά τις εξαγγελίες για ελέγχους σε όσες πλευρές εκφράζουν διαφωνίες προς την ασκούμενη πολιτική, αυτές αποτελούν επικίνδυνη ολίσθηση. Τονίζουμε ότι ο θεσμικός έλεγχος είναι όχι μόνο θεμιτός, αλλά και απαραίτητος – και γι’ αυτό πρώτα εμείς τον επιζητούμε, με προτάσεις μας στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνία των Πολιτών αλλά και πληθώρα πρωτοβουλιών και επιστολών με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Όταν, όμως, ο έλεγχος παρουσιάζεται ως απειλή ή εργαλείο τιμωρίας, μετατρέπεται σε μέσο εκβιασμού, εκφοβισμού και φίμωσης. Μια τέτοια πρακτική βρίσκεται σε αντίθεση με μια σειρά σχετικών νόμων και κανονισμών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε όλες τις ώριμες δημοκρατίες, οι έλεγχοι εφαρμόζονται με θεσμικά κριτήρια και όχι ως πολιτικό εργαλείο.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η Κοινωνία των Πολιτών είναι οι ίδιοι οι πολίτες και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται εχθρικά, απαξιωτικά ή με αδιαφορία.

Καλούμε την κυβέρνηση και εσάς προσωπικά να αποδοκιμάσετε τις εν λόγω δηλώσεις και να εδραιώσετε μια κουλτούρα σεβασμού και συνεργασίας με την Κοινωνία των Πολιτών, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό της ρόλο ως θεμελιώδη εταίρο στην καλή διακυβέρνηση, την τήρηση των θεσμών και την προάσπιση της δημοκρατίας μας.

Σε μια περίοδο μεταβολών παγκοσμίως, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι πολλαπλές. Οι δημοκρατίες καλούνται να είναι αποτελεσματικές σε μια σειρά καταστάσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα ανοιχτή επικοινωνία με τους πολίτες τους και προστατεύοντας τα δικαιώματα τους. Η πραγματικότητα δείχνει ότι μόνο αυτή η πρακτική φέρνει ουσιαστικά αποτελέσματα και ευημερία.

Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε το πολυδιάστατο έργο μας, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς και, εν τέλει, ενισχύοντας τη δημοκρατία μας σε μια περίοδο που βάλλεται συνεχώς, σε παγκόσμιο επίπεδο.

  1. ActionAid Hellas

  2. Aegean Rebreath

  3. ANIMA

  4. Babel Day Centre/Syn-eirmos NGO of Social Solidarity

  5. CHALLEDU

  6. Changemakers Lab

  7. Cyclades Preservation Fund ΑΜΚΕ (CPF)

  8. Εmfasis Non Profit

  9. GIVMED Share medicine Share life

  10. Greenpeace Greece

  11. HIGGS

  12. Home Project

  13. Homo Digitalis Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

  14. incommon ΑΜΚΕ

  15. Inter Alia

  16. INTERSOS HELLAS

  17. IRC Hellas

  18. iSea

  19. Ithaca Laundry

  20. Lean In Network Greece-Athens

  21. Melissa Network

  22. Panos & Cressida 4 Life

  23. People Behind

  24. Praksis

  25. Promitheas

  26. ProΝούς ΑΜΚΕ

  27. Save your Hood

  28. SHE SOCIETY FOR HELP AND EMPOWERMENT AMKE

  29. SolidarityNow

  30. Spetses Care For Animals Α.Μ.Κ.Ε.

  31. Terre des hommes Hellas

  32. Vouliwatch

  33. We Need Books

  34. WHEN Equity Empowerment Change

  35. WWF Ελλάς

  36. ΑΜΚΕ ΡΟΔΑΚΑΣ

  37. ΑΜΚΕ Συνάψεις

  38. ΑΡΧΕΛΩΝ

  39. Γιατροί του Κόσμου

  40. Δεσμός Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

  41. Διαβάζω για τους Άλλους

  42. Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

  43. ΕΚΠΟΙΖΩ - Ένωση Καταναλωτών η Ποιότητα της Ζωής

  44. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  45. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

  46. Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

  47. Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία

  48. Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

  49. Ένωση Ασθενών Ελλάδας

  50. Ένωση Μικρομεσαίων Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών Ελλάδας

  51. Επιστήμη Επικοινωνία SciCo

  52. ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

  53. ΚΑΛΛΙΣΤΩ - Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

  54. ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

  55. Κάριτας Ελλάς

  56. Κέντρο Διοτίμα

  57. Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών - Κάπα3

  58. ΚΜΟΠ

  59. Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ

  60. Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA)

  61. Νέα Γεωργία Νέα Γενιά

  62. ΟΙΚΑΝΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

  63. ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  64. ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

  65. ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  66. Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων

  67. Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας – Θετική Φωνή».

