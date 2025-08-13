Βούλτεψη για φωτιές: Φταίνε οι εθελοντές που είναι λίγοι

Προκλητική δήλωση της βουλεύτριας και πρώην υφυπουργού την ώρα που η χώρα δοκιμάζεται, τα πύρινα μέτωπα είναι σε πλήρη εξέλιξη και οι εικόνες καταστροφής είναι τρομακτικές.
Σύμφωνα με την βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, για τις διαρκείς καταστροφές δεν ευθύνεται το κράτος, η «θολή» νομοθεσία και το αναποτελεσματικό δόγμα «εκκενώστε» της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το αντιπυρικό σχέδιο, αλλά.... οι εθελοντές που δεν είναι αρκετοί.
Το δόγμα της ατομικής ευθύνης περνάει σε άλλο λέβελ. Φταίμε πλέον και για τις φωτιές!
«Εγώ πού πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί παρά τους νόμους, που έχουν κατά καιρούς κάνουν όλες οι κυβερνήσεις; Στο θέμα των εθελοντών. Δηλαδή η Γερμανία έχει στη διάθεσή της 1 εκατομμύριο προσωπικό για τις φωτιές: 935.000 είναι οι εθελοντές και 65.000 είναι οι μόνιμοι. Οι εποχικοί ήταν ένας νόμος που έβαζε κάποια όρια, ηλικίες κλπ, πέστε μου ό,τι θέλετε. Προσλήφθηκαν όμως. Η Αυστρία έχει 345.000 προσωπικό: 342.500 είναι οι εθελοντές και μόνο οι 2.500 είναι το μόνιμο προσωπικό. Πιστεύω πια, όπως είναι η κατάσταση, ότι αντί να φτιάχνουμε νόμους, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές».
