Τετάρτη, 13 Αυγούστου, 2025
Τελευταία ενημέρωση:

Πύρινος εφιάλτης σε όλη τη χώρα - Μέτωπα σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά

«Κόλαση» για δεύτερη ημέρα σε πολλές περιοχές της χώρας ● Τραυματισμένοι πυροσβέστες και πολίτες ● Ισχυροί άνεμοι, δύσκολη και η σημερινή ημέρα

fotia
φωτογραφία αρχείου | eurokinissi
efsyn.gr

Τι έχει καεί στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών

Περιορισμένες φαίνεται να είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, Δημήτρη Λειβαδάρο, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Από την πυρκαγιά που εισήλθε στους χώρους της ΒΙ.ΠΕ. έχει καταστραφεί ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο καθώς και ένας αποθηκευτικός χώρος με λιπάσματα», ανέφερε. 

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή της η ΕΤΒΑ αναφέρει ότι:

«Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκτός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου Πάτρας την Τρίτη 12/8 στη Κάτω Αχαΐα, κατέκαψε περιμετρικά το Επιχειρηματικό Πάρκο και με τις απώλειες να περιορίζονται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μια αποθήκη. Η παροχή νερού υπήρξε αδιάλειπτη από το δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου χάρη στην λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που διαθέτει η ΕΤΒΑ, επικουρώντας το δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από το πρωί ξεκίνησε και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου αποκαθίσταται σταδιακά ακολουθώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας».

Νεότερα από τη διπλή φωτιά στην Αχαΐα

Σε εξέλιξη εξακολουθούν να βρίσκονται οι πυρκαγιές στις περιοχή Συχαινών Πάτρας και στην δυτική Αχαΐα.

Στα Συχαινά, η φωτιά εξακολουθεί να καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές και στις προσπάθειες κατάσβεσής της συμμετέχουν 57 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και 22 πυροσβεστικά οχήματα. Στα πλαίσια της εντολής εκκένωσης από το 112 στην περιοχή του Μπάλα, αστυνομικές δυνάμεις συνδράμουν στην απομάκρυνση των καλογραιών από το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

Στη δυτική Αχαΐα, η φωτιά επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστική να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Συνολικά επιχειρούν 165 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρα τμήματα και 51 οχήματα. Και στα δύο μέτωπα επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Προκλητική δήλωση της Σόφίας Βούλτεψη ενώ καίγεται η χώρα

Το δόγμα της ατομικής ευθύνης περνάει σε άλλο λέβελ. Φταίμε πλέον και για τις φωτιές

«Εγώ πού πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί παρά τους νόμους, που έχουν κατά καιρούς κάνουν όλες οι κυβερνήσεις; Στο θέμα των εθελοντών. Πιστεύω πια, όπως είναι η κατάσταση, ότι αντί να φτιάχνουμε νόμους, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές», ισχυρίστηκε η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με την βουλεύτρια, για τις διαρκείς καταστροφές δεν ευθύνεται το κράτος, η «θολή» νομοθεσία και το αναποτελεσματικό δόγμα «εκκενώστε» της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το αντιπυρικό σχέδιο, αλλά.... οι εθελοντές που δεν είναι αρκετοί. 

Συγκλονιστικό βίντεο απεγκλωβισμού δια θαλάσσης στα Βραχναίικα Αχαΐας

Εικόνες καταστροφής από την «πληγωμένη» Χίο

eurokinissi

 

H απεικόνιση της φωτιάς στην Πρέβεζα από τη NASA. 

Με ροζ απεικονίζονται οι κατοικημένες περιοχές.

NASA

Αποκαρδιωτικές οι πρώτες εικόνες από την καμένη Χίο

Με το πρώτο φως της ημέρας, τα πλάνα που έρχονται από τη Βολισσό Χίου φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής μετά το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας.

Στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας θα πάει ο πρωθυπουργός

Στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας αναμένεται να μεταβεί εντός της ημέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ενημερώνουν κυβερνητικές πηγές.

Δραματικές εικόνες από την Αχαΐα που δοκιμάζεται

eurokinissi
eurokinissi
eurokinissi
eurokinissi

Οι πύρινες εκτάσεις που ανίχνευσε το όργανο VIIRS

Στις παρακάτω εικόνες αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21, στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου 2025. Με βάση την χωρική κατανομή των  θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής: 

  • Χίος: ~40.000 στρέμματα
  • Μοιραίικα Αχαΐας: ~20.000 στρέμματα
  • Ζάκυνθος: ~17.000 στρέμματα
  • Φιλιππιάδα: ~18.000 στρέμματα
  • Παλιάμπελα Πρεβέζης: ~2.500 στρέμματα
  • Πάτρα: ~2.000 στρέμματα

Οι αριθμοί που δίνονται παραπάνω δεν αποτελούν εκτιμήσεις καμένων εκτάσεων, αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών. Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένουμε τη συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, όπως επισημαίνει το meteo

Η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη. 

Με ροζ απεικονίζονται οι κατοικημένες περιοχές.

NASA

Χωρίς ενεργό μέτωπο ο δήμος Βόλβης Θεσσαλονίκης

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή τη στιγμή η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή παραμένουν και σήμερα επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πρόβλημα με τη φωτιά που αναζωπυρώθηκε χθες λόγω των ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να ηχήσει προειδοποιητικά και το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του Βαϊοχωρίου με κατεύθυνση προς τη Νυμφόπετρα.
 

Το διπλό μέτωπο της Αχαΐας

Χάρτης με τα δύο μέτωπα φωτιάς στην Πάτρα. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα και στη ΒΙ.ΠΕ. 

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Μπάλας, του δήμου Πατρέων, προκειμένου να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.

Με ροζ απεικονίζονται οι κατοικημένες περιοχές.

NASA

Διακοπή δρομολογίων της Hellenic Train

Διεκόπη η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια μέχρι νεοτέρας, με εντολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε, εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.
 

Τα μέτωπα από τη NASA

Δορυφορική απεικόνιση των πυρκαγιών, το τελευταίο 24ωρο, από το δορυφόρο της NASA.

Χάρτης με τις τέσσερις μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα σε Χίο, Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο. 

Με ροζ απεικονίζονται οι κατοικημένες περιοχές.

NASA

Φωτιά στην περιοχή Αθέρας της Κεφαλονιάς

Νέο μέτωπο προστέθηκε, λίγο μετά τις 6 το πρωί, με πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας της Κεφαλονιάς. 

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες. Τα ξημερώματα σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή, ενώ η φωτιά πλησιάζει προς τον οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου

Νέο 112 στην Μπάλα Πατρών

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Μπάλας, του δήμου Πατρέων, προκειμένου να απομακρυνθούν προς την Πάτρα, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στη Ζάκυνθο

Η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη με μέτωπο προς τον οικισμό Λιθακιά, ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη.

Δύο μέτωπα στη Χίο

Η πυρκαγιά στη Χίο είναι σε εξέλιξη έχοντας δημιουργήσει επίσης δύο μέτωπα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ. Το πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το δεύτερο πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα, ενώ για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί 5 ελικόπτερα. Τα μεσάνυχτα, αντιμετωπίστηκε άμεσα και νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο νησί στην περιοχή Κοφινάς.
 

Δύο μέτωπα στην Πρέβεζα

Η πυρκαγιά στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ.

Το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ισχυροί άνεμοι στην Αχαΐα

Στα Συχαινά Αχαΐας η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα και στη ΒΙΠΕ Πατρών, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

15 πυροσβέστες τραυματίες

Δεκαπέντε πυροσβέστες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία ή χρειάστηκαν πρώτες βοήθειες τη νύχτα από τις πυρκαγιές στην Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα και Χίο, ενώ στη μάχη ρίχτηκαν από το πρωί 33 εναέρια μέσα για την κατάσβεση των πυρκαγιών. 

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διακομίσθηκαν τρεις πυροσβέστες στην Αχαΐα με συμπτώματα θερμοπληξίας, στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα, ενώ στη Χίο πραγματοποιήθηκε η παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο σε 10 πυροσβέστες και δύο εθελοντές.
 

Τα ενεργά μέτωπα

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Μέγαρα, ενώ παραμένουν τα μέτωπα σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο, όπου οι πυροσβέστες δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες, σύμφωνα με την έκτακτη ενημέρωση που έκανε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Ομοίως είναι οριοθετημένη και η πυρκαγιά στα Σταμνά Μεσολογγίου. Η πυρκαγιά στη Ζίτσα Ιωαννίνων είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

Νέο μέτωπο προστέθηκε, λίγο μετά τις 6 το πρωί, με πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας της Κεφαλονιάς. 

