Πύρινος εφιάλτης σε όλη τη χώρα - Μέτωπα σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά

Περιορισμένες φαίνεται να είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, Δημήτρη Λειβαδάρο, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Από την πυρκαγιά που εισήλθε στους χώρους της ΒΙ.ΠΕ. έχει καταστραφεί ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο καθώς και ένας αποθηκευτικός χώρος με λιπάσματα», ανέφερε.

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή της η ΕΤΒΑ αναφέρει ότι:

«Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκτός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου Πάτρας την Τρίτη 12/8 στη Κάτω Αχαΐα, κατέκαψε περιμετρικά το Επιχειρηματικό Πάρκο και με τις απώλειες να περιορίζονται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μια αποθήκη. Η παροχή νερού υπήρξε αδιάλειπτη από το δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου χάρη στην λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που διαθέτει η ΕΤΒΑ, επικουρώντας το δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από το πρωί ξεκίνησε και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου αποκαθίσταται σταδιακά ακολουθώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας».