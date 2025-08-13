Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
32°C
32.9° 30.2°
5 BF
32%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
32°C
32.5° 29.6°
3 BF
42%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
35.0° 31.6°
4 BF
37%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
4 BF
33%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
4 BF
39%
Βέροια
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
47%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
2 BF
32%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 31.6°
3 BF
30%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
31.4° 27.8°
3 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
30.9° 28.8°
2 BF
54%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
28.5° 28.5°
1 BF
69%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.2° 26.7°
4 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
1 BF
48%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
37%
Λαμία
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.0°
2 BF
47%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 29.8°
3 BF
71%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.1° 30.8°
4 BF
26%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
28°C
28.3° 28.3°
4 BF
48%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.3° 29.7°
4 BF
58%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
28°C
28.0° 28.0°
1 BF
50%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 13 Αυγούστου, 2025
hellenic-train
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Διακοπή δρομολογίων της Hellenic Train εξαιτίας της φωτιάς στην Αχαΐα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ο Προαστιακός δεν περνά από το τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια • Αναστολή δρομολογίων των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια.

Διεκόπη η κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια μέχρι νεοτέρας, με εντολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε, εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Ως εκ τούτου, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Επίσης, αναστέλλονται και τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

«Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Διακοπή δρομολογίων της Hellenic Train εξαιτίας της φωτιάς στην Αχαΐα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual