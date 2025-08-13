Τι απαντάνε οι εποχικοί πυροσβέστες στη Βούλτεψη

Οι προκλητικές δηλώσεις της «γαλάζιας» βουλεύτριας Σοφίας Βούλτεψη προκάλεσεαν κατακραυγή και θύελλα αντιδράσεων. Η πρώην υφυπουργός ισχυρίστηκε στο MEGA πως η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών, προσπαθώντας να απαλλάξει πλήρως την κυβέρνηση από τις τεράστιες ευθύνες για τις διαρκείς καταστροφές από τις πυρκαγιές.

Άμεση και εκκωφαντική ήταν η απάντηση των εποχικών πυροσβεστών -που η κυβέρνηση στέλνει τα ΜΑΤ να τους ξυλοκοπήσουν, σε κάθε κινητοποίηση που πραγματοποιούν έξω από το υπουργείο ζητώντας να μονιμοποιηθούν και να στελεχώσουν το πυροσβεστικό σώμα.

«Η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της. Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν άυπνοι σε όλη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν. Βγάλτε το σκασμό επιτέλους, δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική», αναφέρουν χαρακτηριστικά.