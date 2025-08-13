Τι απαντάνε οι εποχικοί πυροσβέστες στη Βούλτεψη

Οι προκλητικές δηλώσεις της «γαλάζιας» βουλεύτριας Σοφίας Βούλτεψη προκάλεσεαν κατακραυγή και θύελλα αντιδράσεων. Η πρώην υφυπουργός ισχυρίστηκε στο MEGA πως η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών, προσπαθώντας να απαλλάξει πλήρως την κυβέρνηση από τις τεράστιες ευθύνες για τις διαρκείς καταστροφές από τις πυρκαγιές.
Άμεση και εκκωφαντική ήταν η απάντηση των εποχικών πυροσβεστών -που η κυβέρνηση στέλνει τα ΜΑΤ να τους ξυλοκοπήσουν, σε κάθε κινητοποίηση που πραγματοποιούν έξω από το υπουργείο ζητώντας να μονιμοποιηθούν και να στελεχώσουν το πυροσβεστικό σώμα.
«Η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της. Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν άυπνοι σε όλη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν. Βγάλτε το σκασμό επιτέλους, δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας