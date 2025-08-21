ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο Πλεύρης θέλει να μετατρέψει τις ΜΚΟ σε βραχίονες της ακροδεξιάς του πολιτικής

«Ο κ.Πλεύρης θέλει να μετατρέψει τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε κυβερνητικούς βραχίονες της ακροδεξιάς του πολιτικής», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχετική ανακοίνωσή του μετά την διαρροή μιας αυταρχικής νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη για τις ΜΚΟ.
Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της «Καθημερινής», το οποίο δεν δημοσιεύθηκε τυχαία ως πρώτο θέμα του πρωτοσέλιδου της Πέμπτης, οι ΜΚΟ θα διαγράφονται από το αντίστοιχο μητρώο τους αν και όταν ψηφιστεί ο σχετικός νόμος στη Βουλή, σε περιπτώσεις που «διακινούν θέσεις κατά της προοπτικής του επαναπατρισμού», «προσφεύγουν κατά δικαστικών αποφάσεων που αφορούν απελάσεις και αναστολή ασύλου» ή δαπανούν ποσά για άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους έλαβαν.
«Του φταίνε οι υπάλληλοι του Υπουργείου Μετανάστευσης, του φταίνε οι ΜΚΟ, ο μόνος που δεν φταίει είναι ο ίδιος, ο προκάτοχος του και ιδεολογικός του καθοδηγητής Μάκης Βορίδης και ο «μεταρρυθμιστής» κ.Μητσοτάκης», καταλήγει σκωπτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:
Τα όσα σχεδιάζει ο κ.Πλεύρης για τη μεταναστευτική/προσφυγική πολιτική, σε συνέχεια της ήδη παράνομης αναστολής του δικαιώματος υποβολής αιτήματος ασύλου, είναι εφιαλτικά.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα που προέρχονται από κυβερνητικές διαρροές εξετάζεται όσες ΜΚΟ δε συμμορφώνονται με τη κυβερνητική γραμμή να αποβάλλονται από το σχετικό μητρώο και να τους απαγορεύεται η είσοδος σε δομές φιλοξενίας ή κράτησης.
Ο κ. Πλεύρης θέλει να μετατρέψει τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε κυβερνητικούς βραχίονες της ακροδεξιάς του πολιτικής. Ας ρωτήσει στις Βρυξέλλες ποιο είναι το πλαίσιο λειτουργίας την ΜΚΟ στην ΕΕ.
Αν κάτι τέτοιο επιχειρηθεί είναι αντιδημοκρατική εκτροπή κατά της κοινωνίας των πολιτών, της ελευθερίας της γνώμης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά των συμφωνιών της Γενεύης.
Ο κ. Πλεύρης προσπαθεί ήδη να δικαιολογήσει την επερχόμενη αποτυχία της πολιτικής του. Του φταίνε οι υπάλληλοι του Υπουργείου Μετανάστευσης, του φταίνε οι ΜΚΟ, ο μόνος που δεν φταίει είναι ο ίδιος, ο προκάτοχος του και ιδεολογικός του καθοδηγητής Μάκης Βορίδης και ο «μεταρρυθμιστής» κ. Μητσοτάκης.
