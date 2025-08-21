ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο Πλεύρης θέλει να μετατρέψει τις ΜΚΟ σε βραχίονες της ακροδεξιάς του πολιτικής

Την «ορμπανικών» διαστάσεων κίνηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη να διαγράφονται από τα μητρώα του υπουργείου οι ΜΚΟ που προσβάλλουν τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν απελάσεις, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ με σχετική ανακοίνωσή του.

«Ο κ.Πλεύρης θέλει να μετατρέψει τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε κυβερνητικούς βραχίονες της ακροδεξιάς του πολιτικής», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχετική ανακοίνωσή του μετά την διαρροή μιας αυταρχικής νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη για τις ΜΚΟ.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της «Καθημερινής», το οποίο δεν δημοσιεύθηκε τυχαία ως πρώτο θέμα του πρωτοσέλιδου της Πέμπτης, οι ΜΚΟ θα διαγράφονται από το αντίστοιχο μητρώο τους αν και όταν ψηφιστεί ο σχετικός νόμος στη Βουλή, σε περιπτώσεις που «διακινούν θέσεις κατά της προοπτικής του επαναπατρισμού», «προσφεύγουν κατά δικαστικών αποφάσεων που αφορούν απελάσεις και αναστολή ασύλου» ή δαπανούν ποσά για άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους έλαβαν.

«Του φταίνε οι υπάλληλοι του Υπουργείου Μετανάστευσης, του φταίνε οι ΜΚΟ, ο μόνος που δεν φταίει είναι ο ίδιος, ο προκάτοχος του και ιδεολογικός του καθοδηγητής Μάκης Βορίδης και ο «μεταρρυθμιστής» κ.Μητσοτάκης», καταλήγει σκωπτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.