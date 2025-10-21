Πάρτι στα ροζ με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Το πάρτι στη διακοσμητική και ενδυματολογική χρωματική παλέτα του ροζ που διοργανώθηκε στην αίθουσα Duveen Gallery, όπου εκτίθενται τα διαμελισμένα Γλυπτά του Παρθενώνα, στο Βρετανικό Μουσείο, τα είχε όλα. Σαμπάνια, πάρα πολύ πλούσιους ανθρώπους, ακριβές τουαλέτες, εκλεκτά ινδικά εδέσματα, κοινωνική συναναστροφή με φόντο τα αριστουργήματα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που υπέστησαν βανδαλισμό με sic όρους κάτω από τον μπλε φωτισμό και τραπεζοκαθίσματα ολόγυρα με ροζ τραπεζομάντιλα και λουλουδάκια. Ε, γι’ αυτό άξιζε και το εισιτήριο των 2.000 λιρών που κατέβαλαν οι 800 προσκεκλημένοι (συμπεριλαμβανομένου του νυν δημάρχου του Λονδίνου Σαντίκ Καν αλλά και του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας -και πολέμιου του ελληνικού αιτήματος- Ρίσι Σούνακ, αλλά και ηχηρών ονομάτων του διεθνούς «τζετ σετ» μεταξύ των οποίων οι Μικ Τζάγκερ, Ναόμι Κάμπελ, Τζάνετ Τζάκσον, Κριστίν Σκοτ Τόμας, Μανόλο Μπλάνικ κ.ά.) που παρευρέθηκαν το περασμένο Σάββατο. Εξάλλου η βραδιά ήταν φιλανθρωπική, το γκαλά είχε καλό σκοπό. Να συγκεντρωθούν έσοδα για τις διεθνείς συνεργασίες του μουσείου.

Ο δρ Νίκολας Κάλιναν, ο νυν διευθυντής που ανέλαβε τη θέση μετά το σκάνδαλο των κλοπών 2.000 τεχνουργημάτων, είχε αρωγό την Isha Ambani, «...πολυπράγμονα Ινδή επιχειρηματία, φιλάνθρωπο και υποστηρίκτρια των τεχνών, η οποία τυγχάνει να είναι και κόρη του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας», όπως έγραψε ο Guardian. «Ο πατέρας της, Mukesh Ambani, επικεφαλής του βιομηχανικού κολοσσού Reliance Industries που δραστηριοποιείται στην ενέργεια και τα πετροχημικά» ήταν ο χορηγός της τρέχουσας περιοδικής έκθεσης «Ancient India: Living Traditions» με θέμα την Αρχαία Ινδία η οποία ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο.

Γαμήλιος «Ροζ Χορός» με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Ο 47χρονος Κάλιναν, που θεωρείται μετρ στις δημόσιες σχέσεις, έχει επισυνάψει «δεκαετή συμφωνία αξίας 50 εκατ. λιρών με τον όμιλο BP για τη χρηματοδότηση της μεγάλης ανακαίνισης του Βρετανικού Μουσείου» γράφει ο Guardian και προσθέτει ότι η ομάδα ακτιβιστών Culture Unstained «έχει επικρίνει τη συνεργασία με την οικογένεια Ambani, «της οποίας ο πλούτος προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τα έργα ορυκτών καυσίμων και πετροχημικών της Reliance Industries». Να σημειώσουμε πάντως ότι στην πρώτη συνέντευξή του στους Sunday Times ως διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου είχε μιλήσει για την ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να κάνει οποιαδήποτε σαφή δήλωση για την επιστροφή των Γλυπτών.

Οσο για το «Pink Ball» δεν ήταν απλώς ένα πολυτελές πάρτι δίπλα στα εντυπωσιακότερα εκθέματα αλλά η πρώτη διοργάνωση ενός «εμβληματικού εθνικού γεγονότος», όπως το χαρακτήρισε ο Κάλιναν, που φιλοδοξεί να καταστεί μόνιμη ετήσια διοργάνωση σημαντική για τα οικονομικά του μουσείου αλλά και για την κοσμική λονδρέζικη ελίτ.

Το υπουργείο Πολιτισμού επέκρινε τη διαδικασία, με μια λιτή δήλωση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα, χθες, μετά την ανάρτηση που έκανε για το θέμα η Μαρέβα Μητσοτάκη - Γκραμπόφσκι. «Κατ’ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού.

Πάντως δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί η δήλωση αφορά μόνον το εσωτερικό κοινό. Επίσημο διάβημα προς τους επιτρόπους ή τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου δεν έγινε. Σε σχετική ερώτηση που υπέβαλε η «Εφ.Συν.», μας απάντησαν ότι αρμόδιο είναι το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ωστόσο «πετάει το μπαλάκι» στο ΥΠΠΟ. Δηλαδή κάνουμε θέμα για εσωτερική κατανάλωση, αλλά εξωτερική πολιτική δεν ασκούμε για το διαμελισμένο μνημείο, ούτε προβαίνουμε σε παρεμβάσεις για τον τρόπο που εκτίθενται τα Γλυπτά στο Βρετανικό Μουσείο.

Μια τέτοια δήλωση, πάντως, έρχεται σε αντιδιαστολή με την πολιτική που ασκεί η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ. Η μετατροπή των πέντε μεγάλων μουσείων σε ΝΠΔΔ το παραπάνω πρότυπο δεν επιχειρεί να μιμηθεί; Με προέδρους Διοικητικών Συμβουλίων και διευθυντές ικανούς να προσελκύουν μεγάλους χορηγούς; Απλώς και σε αυτό, δεν είμαστε καλοί όσο οι Βρετανοί. Αλλά σε βάθος χρόνου αυτό είναι το επιθυμητό. Και είναι τουλάχιστον υποκριτικό να κουνάμε το δάχτυλο στην άλλη πλευρά όταν την τελευταία εξαετία και η Ακρόπολη δόθηκε για επίδειξη μόδας.

Και πριβέ γεύμα διοργανώθηκε στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο του Δεσποτικού για τον κ. και την κ. Μητσοτάκη, τον μεγαλοεπιχειρηματία και παραγωγό του Χόλιγουντ Μπάρι Ντίλερ και της συζύγου του, της σχεδιάστριας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ. Και δείπνο στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και στο ΜΕΤ με φόντο τα κυκλαδικά ειδώλια πραγματοποιήθηκαν. Και το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο παραχωρήθηκε για δεξίωση -έναντι ελαχίστου αντιτίμου- στην οικογένεια Γκλίξμπουργκ. Και διαφήμιση αυτοκινήτου έξω από το Ωδείο Ηρώδου Αττικού είδαμε.

Και δείπνο στην Αρχαία Αγορά παρατέθηκε, μέσα στη Στοά του Αττάλου, προς τιμήν του αρχιτέκτονα David Chipperfield, ο οποίος είναι φίλος της Μαρέβα Μητσοτάκη και ο αρχιτέκτονας που θα φέρει εις πέρας το έργο της επέκτασης και ανακαίνισης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Εγχείρημα με το οποίο ενεπλάκη η Μαρέβα Μητσοτάκη από την αρχή της σύλληψής του, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ευχαριστώντας τη δημόσια για τη συμβολή της. Εκείνα τα δείπνα και τα ντεφιλέ όχι μόνον δεν ενόχλησαν αλλά το υπουργείο Πολιτισμού τα υπερασπίστηκε, λέγοντας ότι οι εκδηλώσεις στοχοποιούνται από τους «μίζερους» και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος να σημειώσουμε ότι η δήλωση της Μαρέβα Μητσοτάκη «την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν το λιγότερο άστοχη», πάει ένα βήμα παρακάτω, κάτι που άφησε ασχολίαστο στη δική της δήλωση η Λίνα Μενδώνη. Ποιος ασκεί την πολιτική για τη μακρόχρονη διεκδίκηση της επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα και της επανένωσης του κορυφαίου μνημείου;