Όταν η κυβέρνηση «δίκαζε» χωρίς στοιχεία τους συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάτρα

Ο πρωθυπουργός πανηγύριζε για τις προφυλακίσεις • Ο Μαρινάκης απαντούσε σε υποθετικά ερωτήματα πολιτών • Ο Γεωργιάδης τσουβάλιαζε συλλήβδην πολιτικούς χώρους και κινήσεις αλληλεγγύης • Και όλοι οι παραπάνω με την τυφλή στήριξη των «δικών τους» ΜΜΕ.

Μέσα σε μια ομολογουμένως πολύ ζοφερή επικαιρότητα μια από τις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας ήταν αναμφίβολα η αποφυλάκιση των δύο παιδιών που συνελήφθησαν, προφυλακίστηκαν και διαπομπεύθηκαν ως κατηγορούμενοι για εμπρησμό στην περιοχή Γηροκομείο της Πάτρας.

Για μια υπόθεση που σχεδόν από την αρχή η ίδια η Πυροσβεστική κατέγραφε πως δεν υπήρχε εμπρησμός, αντιθέτως το μέτωπο ξεκίνησε από κηλίδωση της φωτιάς. Και, φυσικά, δεν επρόκειτο για την τεράστια λαίλαπα που κατέκαψε για τρεις ημέρες τα πάντα και απείλησε και τον αστικό ιστό της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

Δύο νέα παιδιά, 25 και 21 ετών, πέρασαν έναν μήνα στην φυλακή, ενώ η δικαστική τους περιπέτεια δεν έχει τελειώσει παρά την πρώτη δικαίωση, στοχοποιήθηκαν και έγιναν θύματα κανιβαλισμού. Δύο εθελοντές που είδαν τις ζωές τους να «παγώνουν» χωρίς στοιχεία ενοχής τους. Ο 21χρονος, βρέθηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης του φίλου του στο δικαστήριο, για να… ενημερωθεί πως είναι κατηγορούμενος και να του περάσουν χειροπέδες.

Με βίντεο και υποθετικούς διαλόγους

Και ποια ήταν η κυβερνητική αντίδραση στις τότε συλλήψεις; Δυστυχώς τα γραπτά (και τα βίντεο ) μένουν και δεν είναι λίγα τα κυβερνητικά στελέχη που είναι υπόλογοι για τις μόλις πριν από έναν μήνα πράξεις και δηλώσεις τους.

Στην κορυφή όλων ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έσπευδε μέσω βίντεο στο TikTok (στις 20 Αυγούστου) να «δικάσει» και να βγάλει μόνος του πόρισμα για τις φωτιές. Τότε στο μήνυμά του στο δημοφιλές social media σημείωνε με στόμφο «οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδος απέδειξαν ότι αντίπαλός μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Η Πολιτεία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά και με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ».

Σήμερα, δεν είδαμε τον πρωθυπουργό να κάνει καμία δήλωση για την αποφυλάκιση των δύο νεαρών. Μπορεί εάν ερωτηθεί στο μέλλον να μας πει πάλι «δεν το γνώριζα».

Από κοντά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος στις 14 Αυγούστου έσπευδε να πάρει θέση στην αντιπαράθεση, καθώς η κυβέρνηση είχε εξαπολύσει επίθεση στον δήμαρχο Πατρέων, αλλά και την αντιπολίτευση.

Ο Παύλος Μαρινάκης είχε δημοσιεύσει έναν κατάλογο με υποτιθέμενα ερωτήματα πολιτών, δίνοντας μόνος του την απάντηση.

Τότε έγραφε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: «"Τελικά ποιοι έβαλαν τις φωτιές"; Απαντήσεις θα δώσουν οι αρμόδιοι της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, με βάση το ανακριτικό υλικό, τις συλλήψεις που έχουν γίνει και θα γίνουν, αλλά και τα στοιχεία που συλλέγουν επί του πεδίου. Αυτό που μπορούμε να τονίσουμε από την πλευρά μας είναι ότι υπάρχει πλέον ένας ισχυρός μηχανισμός διερεύνησης και εντοπισμού όλων των αιτιών, όπως και των πιθανών δραστών. Χρέος της Πολιτείας είναι να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους».

Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είπε κουβέντα για το ζήτημα, ούτε ρωτήθηκε, ενώ είχε και ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Το τσουβάλιασμα Γεωργιάδη

Φυσικά, το «πρώτο αίμα» είχε χυθεί από τον υπουργό Υγείας, όταν μέσω Twitter προχωρούσε σε χυδαίους υπαινιγμούς, τσουβαλιάζοντας συλλήβδην πολιτικούς χώρους και κινήσεις αλληλεγγύης.

Τότε ο υπουργός Υγείας έγραφε στο Χ «για την επ´αυτοφόρω σύλληψη του εμπρηστού στην Πάτρα, διαβάζω εξής: «Σύμφωνα με κάποιες πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άτομο που έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για συμμετοχή στον αντιεξουσιαστικό χώρο»…. «Free Palestine», «Κάτω ο Μητσοτάκης» κλπ και εμπρησμοί στα δάση, μήπως και πέσει η Κυβέρνηση δηλαδή για όσους δεν το κατάλαβαν».

Από το ρεπορτάζ του @News247gr για την επ´αυτοφόρω σύλληψη του εμπρηστού στην Πάτρα, διαβάζω εξής: «Σύμφωνα με κάποιες πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άτομο που έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για συμμετοχή στον αντιεξουσιαστικό χώρο»…. «Free Palestine»,

«Κάτω ο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 13, 2025

Ούτε ο λαλίστατος και πολυγραφότατος στο Χ υπουργός βρήκε να γράψει κάποια ανάρτηση για το θέμα σήμερα.

Ο κανιβαλισμός σε ΜΜΕ και social media

Αμέσως μετά τη «γραμμή» κυρίως από τον Άδωνη Γεωργιάδη και εν συνεχεία από το ίδιο το Μαξίμου ακολούθησε μια ντροπιαστική καμπάνια σε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες, εφημερίδες και κανάλια που έφερε ένα ανελέητο κυνήγι μαγισσών, εξευτελισμό δύο νεαρών παιδιών και, βέβαια, «εκτέλεσης» του τεκμηρίου της αθωότητας, εξαφάνισης των στοιχείων που δεν έδειχναν εμπρησμό και εξευτελισμού της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Και τώρα; «Τώρα σιωπή» που λέει και το αγαπημένο άσμα. Για να είμαστε δίκαιοι η είδηση της αποφυλάκισης των παιδιών έπαιξε και στα ίδια αυτά τα ΜΜΕ (προφανώς όχι στους σοσιαλμιντιακούς λογαριασμούς των υπογείων), αλλά εντελώς ξερά, χωρίς μεγάλους τίτλους χωρίς μεγάλα λόγια και, το κυριότερο, χωρίς παραδοχή λάθους (ή σκοπιμότητας να προσθέσουμε) και χωρίς καμία συγγνώμη, έστω για τους τύπους.

Μήπως, τώρα, πρέπει να ελέγξουν οι αρμόδιες αρχές την αξιοπιστία του ανώνυμου φωτογράφου, τα αποσπασματικά καρέ του οποίου ήταν τα μοναδικά «πειστήρια» για τη σύλληψη και την προφυλάκιση; Και φυσικά μήπως θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα εάν υπήρχαν και από ποιους συγκεκριμένες μεθοδεύσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να περάσουν αδίκως έναν περίπου μήνα στη φυλακή οι δύο νεαροί;

Τουλάχιστον οι δηλώσεις του 21χρονου αμέσως μετά την αποφυλάκισή του δημιουργούν μια αισιοδοξία. «Θα επιστρέψω στον εθελοντισμό, μια αδικία δεν θα την αφήσουμε να περάσει έτσι, θα μείνουμε δυνατοί να βοηθήσουμε τον κόσμο όσο γίνεται».

Και για τα υπόλοιπα ας αποφασίσει η Δικαιοσύνη, όπως αρέσκεται να μας πληροφορεί συχνά πυκνά η κυβέρνηση...