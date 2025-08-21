«Είμαστε εθελοντές και όχι εμπρηστές»

«Το παιδί μου έχει πέσει θύμα σκευωρίας» αναφέρει στην «Εφ.Συν.» ο πατέρας του 21χρονου νεαρού που προφυλακίστηκε την Τρίτη κατηγορούμενος ως συνεργός σε εμπρησμό στις 13 Αυγούστου στο Γηροκομείο της Πάτρας. Ο νεαρός και ο φίλος του 25 ετών, που είχαν έρθει εθελοντικά με μοτοσικλέτα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση, προφυλακίστηκαν με κατηγορίες για εμπρησμό από πρόθεση, παρότι οι εμπειρογνώμονες της Πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο το επόμενο πρωί (στις 14 Αυγούστου) αποφάνθηκαν ότι δεν έχει μπει φωτιά από ανθρώπινο χέρι.

Οπως επισημαίνει στην «Εφ.Συν.» ο πρώην υπαρχηγός της Πυροσβεστικής, Ανδριανός Γκουρμπάτσης, το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για λανθασμένη σύλληψη εθελοντών, κάτι που δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Ο δικηγόρος Παναγιώτης Καποτάς, ένας εκ των δύο συνηγόρων τους, υποστηρίζει ότι η «δικογραφία βοά» πως τα δύο παιδιά είναι αθώα. Παράλληλα πηγές από το περιβάλλον των νεαρών μιλούν στην εφημερίδα μας για «απρέπειες και μεθοδεύσεις σε βάρος δύο νεαρών εθελοντών» με μοναδικό επιβαρυντικό στοιχείο μια αμφιλεγόμενη φωτογραφία του 25χρονου που βρίσκεται στο κέντρο ενός χωραφιού.

Οι μάρτυρες

Στις 13 Αυγούστου ένας κατά δήλωση φωτογράφος-δημοσιογράφος κατηγόρησε τον 25χρονο ότι έβαλε φωτιά σε ένα χωράφι και τον έχει φωτογραφήσει, υποδεικνύοντας το υλικό σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ που βρίσκονταν σε κοντινό στην περιοχή του Γηροκομείου μπλόκο οι οποίοι και τον συνέλαβαν. Σύμφωνα όμως με μάρτυρα που βρισκόταν στο σημείο και κατέθεσε άμεσα στις Αρχές, συνέβη ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ο 25χρονος, που ήταν συνεπιβάτης της πορτοκαλί μοτοσικλέτας την οποία οδηγούσε ο 21χρονος, βοηθούσε στην κατάσβεση της φωτιάς που είχε επεκταθεί από καύτρα στο συγκεκριμένο σημείο. Νωρίτερα μάλιστα είχε βοηθήσει στον απεγκλωβισμών σκυλιών και στο μοίρασμα νερού σε πυροσβέστες και εθελοντές.

Και δεύτερος μάρτυρας αναφέρει ότι είδε τον 25χρονο να προσπαθεί να σβήσει φωτιά, που λογικά είχε επεκταθεί από καύτρες μέσα σε ακαθάριστο οικόπεδο δίπλα από το δικό του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν», στην έκθεση σύλληψης του 25χρονου δεν αναφέρεται να είχε στην κατοχή του οποιοδήποτε μέσο ή αντικείμενο με το οποίο θα μπορούσε να προχωρήσει σε εμπρησμό.

Ο δικηγόρος του 21χρονου που προφυλακίστηκε την Τρίτη, Παναγιώτης Καποτάς, μας αναφέρει ότι ο εντολέας του προσήλθε μόνος του στην Ασφάλεια Πατρών στις 13 Αυγούστου, προσήχθη και μετά από 6 ώρες αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα αναφέρει ότι συνελήφθη τη Δευτέρα, όταν για τέταρτη φορά (!) προσήλθε αυτοβούλως για να καταθέσει, ως «ύποπτος φυγής».

Οπως αναφέρει στην «Εφ.Συν.» ο πατέρας του 21χρονου, η τουλάχιστον άδικη προφυλάκιση των δύο νεαρών ουσιαστικά δρα αποτρεπτικά για απλούς πολίτες που θα θέλουν να βοηθήσουν σε επόμενες πυρκαγιές ως εθελοντές γιατί στο τέλος κινδυνεύουν να βρεθούν κατηγορούμενοι: «Εάν αυτή είναι η ανταμοιβή για δύο νέα παιδιά που είναι εθελοντές, δίνουμε το χειρότερο παράδειγμα. Είναι ντροπή» σημειώνει.

Πηγές από την οικογένεια του κατηγορουμένου μάς αναφέρουν ότι ο αδερφός του 25χρονου προφυλακισμένου απεγκλώβισε κατάκοιτο στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα στην Πάτρα. Επίσης, όπως συνεχίζουν, είναι τελείως λανθασμένη η αντίληψη ότι από τη συγκεκριμένη φωτιά «κάηκε η Πάτρα», καθώς η έκθεση της πυροσβεστικής περιγράφει ότι κάηκε μόλις ένα στρέμμα από ξερόχορτα...

Τι δηλώνουν οι συνήγοροι υπεράσπισης στην «Εφ.Συν.» «Η παρούσα υπόθεση αποτελεί δοκιμασία όχι μόνο για τους εντολείς μας, αλλά και για τον ίδιο τον θεσμό της Δικαιοσύνης. Οι δικαστικές αίθουσες είναι ο κατεξοχήν χώρος όπου αποκαλύπτεται η αλήθεια και προστατεύεται το τεκμήριο της αθωότητας. Η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη είναι το θεμέλιο της κοινωνικής ειρήνης. Εμείς, ως υπερασπιστές, έχουμε πλήρη πεποίθηση για την αθωότητα των εντολέων μας και βεβαιότητα ότι, μέσα από την ορθή και αμερόληπτη εφαρμογή του νόμου, αυτή η αθωότητα θα αναδειχθεί. Η Πάτρα και οι πολίτες της οφείλουν και δικαιούνται να βλέπουν στη Δικαιοσύνη τον εγγυητή της ισονομίας και της αξιοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο καλούμε σε εμπιστοσύνη προς τη δικαστική κρίση, η οποία και θα αποτελέσει την τελική απάντηση σε κάθε αμφιβολία». Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι:

Παναγιώτης Σ. Καποτάς, Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος

O Μητσοτάκης ανακοίνωσε συλλήψεις μέσω Tik Tok

Με 454.000 στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη ώς τις 19 Αυγούστου το αφήγημα της υπεροπλίας και της ετοιμότητας που προέβαλλε η κυβέρνηση καταρρέει. Ετσι για άλλη μία χρονιά για όλα φταίνε οι εμπρηστές και σε χθεσινό του μήνυμα στο Τικ Τοκ ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 300 συλλήψεις, στην αυστηροποίηση των ποινών του Π.Κ. για εμπρησμό και την έκτιση τους στη φυλακή χωρίς δυνατότητα αναστολής ή μετατροπής. «Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας απέδειξαν πως αντίπαλός μας δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Η πολιτεία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας» είπε χαρακτηριστικά.