Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, 2025
emprismos_1020
EUROKINISSI

Αποφυλακίζονται οι δύο εθελοντές που κατηγορούνταν για εμπρησμό στο Γηροκομείο Πάτρας UPD

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η ΕΛ.ΑΣ. που προφυλάκισε αδίκως τους δύο νέους.

Με Διάταξη του ανακριτή και εισήγηση Εισαγγελέα, οι δύο εθελοντές που κατηγορούνταν για εμπρησμό στο Γηροκομείο Πάτρας αποφυλακίζονται, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την ΕΛ.ΑΣ. που προφυλάκισε αδίκως τους δύο νέους.

Υπενθυμίζεται πως εξαρχής οι δύο νέοι, ηλικίας 21 και 25 ετών, δήλωναν την αθωότητά τους, ενώ πλειάδα μαρτύρων είχε καταθέσει πως κατηγορούνται άδικα καθώς όχι μόνο ήταν υπαίτιοι για την πυρκαγιά, αλλά βοηθούσαν στην κατάσβεση ως εθελοντές.

Παράλληλα, το επιχείρημα πως οι δύο εθελοντές ήταν αθώοι είχε ενισχυθεί από το πρώτο πόρισμα της ΔΑΕΕ που κατέληγε στο συμπέρασμα πως η φωτιά στο Γηροκομείο ξέσπασε από κηλίδωση, δηλαδή από αιωρούμενες καύτρες που μεταφέρθηκαν από το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς της Πάτρας στην περιοχή του Γηροκομείου, αποκλείοντας το σενάριο του εμπρησμού.

Το πρώτο πόρισμα της ΔΑΕΕ ανάγκασε την ανακρίτρια Πατρών να αιτηθεί και συμπληρωματική έκθεση αυτοψίας από την πυροσβεστική σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς.

Τελικά, και το δεύτερο πόρισμα κατέληγε στο ίδιο συμπέρασμα, ανοίγοντας το δρόμο για την αποφυλάκισή τους.

Αποφυλακίζονται οι δύο εθελοντές που κατηγορούνταν για εμπρησμό στο Γηροκομείο Πάτρας

